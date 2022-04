Fotbalisté Slovácka zdolali Olomouc 1:0 a upevnili si čtvrté místo v tabulce

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 27. kole první ligy doma nad Olomoucí 1:0 brankou Marka Havlíka z 65. minuty. Tým z Uherského Hradiště bodoval v šestém utkání po sobě a upevnil si čtvrtou příčku v tabulce. Na pátý Baník, který hraje dnes večer na Spartě, má náskok šesti bodů. Hanáci prohráli po čtyřech zápasech a jsou sedmí.

Slovácko, na jehož lavičce chyběl trenér Svědík kvůli trestu za čtyři žluté karty, začalo velkým náporem a během úvodních 11 minut mělo dvě šance na otevření skóre, nicméně hlavičky Reinberka a Jurečky se mezi tyče nevešly.

Velice aktivní reprezentant Jurečka protáhl hostujícího gólmana Macíka přízemní střelou v 16. minutě, teprve potom se k ohrožení soupeřovy branky dostali i hosté, když Zmrzlého střela šla těsně vedle. Byl to signál ke zvýšení útočné aktivity Sigmy, která ovládla střed pole, lépe kombinovala, ale mladého gólmana Borka, jenž nahradil zraněného Fryštáka, vážněji neohrozila.

Duel pevných a zkušených obran pokračoval i v úvodu druhé půle. Na obou stranách chyběla větší kreativita a nápady. Po hodině hry se do střelecké příležitosti dostal Růsek a první důležitý zásah si při prvoligové premiéře zapsal Borek.

Skóre vyrovnaného duelu otevřel po Reinberkově přihrávce v 65. minutě Havlík, který se v šestnáctce zbavil bránícího Greššáka a výstavní technickou střelou k tyči nedal Macíkovi šanci.

Zápas tak nabral větší grády. Olomouc posílila ofenzivu a hnala se za vyrovnáním. Domácí kontrovali rychlými brejky, po jednom z nich pálil Holzer těsně nad, Ciciliovou střelu zblokovala v poslední chvíli obrana Hanáků.

Závěr se odehrál na polovině Slovácka, které ale vedení bez větších potíží uhájilo a od Sigmy neinkasovalo v pátém ligovém utkání za sebou. Olomouc prohrála čtvrtý venkovní zápas z posledních pěti.

Hlasy po utkání:

Josef Mucha (asistent trenéra Slovácka): "Jsme rádi, že jsme tento těžký zápas zvládli za tři body. Vstup nám vyšel, ve druhé části první půle jsme trochu ztráceli půdu pod nohama, soupeř získával hodně odražených míčů, my jsme hráli hodně složitě, ale nepustili jsme soupeře do žádné šance. Ve druhé půli jsme byli přesnější, zúročili jsme to jedním gólem, udrželi jsme víc míčů na útočné polovině, Sigma dobře presovala, ale nedostala se ke střelbě. Chtěl bych pochválit Jirku Borka v brance, byl to jeho první ligový zápas, co měl, to vyřešil, Fryšták má natažený úpon, Nguyen doléčuje zranění a uvidíme, co bude za týden."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Je to zasloužené vítězství Slovácka, které vstřelilo rozdílový gól. Ve finální fázi byla na domácích vidět daleko větší snaha dát branku. My jsme dneska v útočné fázi předvedli strašně málo, nebyli jsme nebezpeční, chyběla nám kvalita v koncovce, prakticky jsme nevyužili toho, že domácí museli střídat gólmana a na hřiště šel nezkušený nováček. Z hlediska ofenzivy to byl náš nejhorší výkon na jaře, takže chválit organizaci hry nebo dobrou defenzivu je v tomto směru bezpředmětné. Jsem zklamán naším představením v útočné fázi a tím, že jsme si nedokázali vypracovat žádnou střeleckou příležitost. Celkově to byl nezáživný fotbal s mnoha nepřesnostmi a spoustou soubojů. Velkou atraktivitu dnes zápas neměl."

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 65. Havlík. Rozhodčí: Petřík - Kříž, Matoušek - Černý (video). ŽK: Daníček, trenér Mucha (oba Slovácko). Diváci: 3649.

Slovácko: Fryšták (25. Borek) - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Holzer - Havlík, Daníček - Petržela (62. Tomič), Sadílek (88. Šimko), Jurečka - Šašinka (46. Cicilia). Trenér Mucha.

Olomouc: Macík - Chvátal (84. Vaněček), Hubník, Jemelka, Zmrzlý (78. Vepřek) - Breite, Greššák - Zahradníček (63. Zifčák), Daněk (63. Chytil), Navrátil - Růsek (78. Matoušek). Trenér: Jílek.