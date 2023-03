Slovácko zdolalo Mladou Boleslav a je opět čtvrté, rozhodl Kadlec

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili ve 22. kole první ligy Mladou Boleslavi 2:1 a jsou čtvrtí. Za domácí otevřel skóre Vlasij Sinjavskij, ještě v úvodním dějství vyrovnal Lamin Jawo. Plný bodový zisk vystřelil celku z Uherského Hradiště kapitán Michal Kadlec po Sinjavského asistenci.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili po dvou soutěžních prohrách a v nejvyšší soutěži bodovali v šestém z posledních sedmi utkání. Naopak Středočeši nevyhráli páté z šesti jarních kol a patří jim osmá pozice.

Slovácku, které jakožto obhájce trofeje vypadlo ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru po prohře 1:2 s Bohemians 1905, se po třízápasovém disciplinárním trestu vrátil na lavičku Svědík. Duel byl pro něj o to významnější díky tomu, že Středočechy v minulosti vedl. "Pohled z vrchu byl pro mě dobrý, mělo to určitě i něco do sebe. Trenér ale chce být na lavičce a u mužstva. Bylo super, že jsem se vrátil," řekl Svědík na tiskové konferenci.

Domácí se ujali vedení v 10. minutě. Rekordman v počtu ligových startů Petržela se před vápnem zbavil Šimka, Sung-pinova střela z otočky se od bránícího Kubisty odrazila na zadní tyč k Sinjavskému a ten v pádu s pomocí břevna dostal míč do sítě. Estonský reprezentant zaznamenal druhý gól v probíhající ligové sezoně.

Ve 20. minutě po rohovém kopu domácí brankář Nguyen vyrazil Suchého pokus. O dvě minuty později ale po dalším Žitného rohu hosté srovnali. Míč se odrazil na hranici malého vápna k Jawovi a gambijský útočník ho ze vzduchu nekompromisně napálil pod břevno. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se zapsal mezi střelce počtvrté, premiérově však v dresu Středočechů. Předchozí branky dal na podzim za Zlín.

"Naší bolestí v posledních třech utkáních jsou standardní situace, zase jsme z toho inkasovali. Potom jsme byli 15 minut v útlumu," uvedl Svědík.

V závěru úvodního dějství útočník Slovácka Mihálik vypálil z otočky z nadějné pozice slabě a navíc vedle. V nastavení Havlíkovu dalekonosnou dělovku vytáhl gólman Mikulec na roh a po něm Mihálikovu hlavičku zastavil na brankové čáře stoper Šimek. "V prvním poločase to byl vyrovnaný souboj. Měli jsme několik šancí, dobrých náběhů a akcí," mínil hostující kouč Pavel Hoftych.

Tým z Uherského Hradiště vstoupil aktivně i do druhé půle a odměnou mu bylo opět vedení. Sinjavskij nacentroval do vápna a Kadlec se hlavou nemýlil. Osmatřicetiletý stoper zaznamenal v české lize první trefu od 28. února 2021. Utkání se poté dohrálo bez větších šancí na obou stranách.

"Po gólu na 2:1 jsme si to s přehledem pohlídali až do konce. Výhru beru jako zaslouženou, protože druhý poločas byl z naší strany kvalitnější. Jsem moc rád, že jsme to zvládli, protože jsme prohrávali v lize na Slavii a v poháru s Bohemkou," prohlásil Svědík.

Slovácko doma v lize neprohrálo pošesté za sebou, z toho popáté zvítězilo, a získalo tam 20 z celkových 35 bodů v sezoně. S Mladou Boleslaví bodovalo v osmém z posledních devíti duelů v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Mohl bych říct, že jsme měli dobrý začátek, ale kolem páté minuty měla Boleslav dvě nebezpečné situace. Pak jsme se z toho dostali a dali jsme hezkou branku. Boleslav byla trochu v útlumu. Naší bolestí v posledních třech utkáních jsou standardní situace, zase jsme z toho inkasovali. Potom jsme byli 15 minut v útlumu. V útočné fázi jsme si nic nevytvořili a ztráceli jsme jednoduché balony. V poločase jsme si řekli, že musíme líp přistupovat k hráčům, ovládat střed hřiště a být nebezpeční směrem nahoru. Jsem rád, že hned od začátku druhého poločasu se to potvrdilo, šli jsme si za tím. Kromě standardek jsme Boleslav ve druhém poločase nepustili vůbec do ničeho. Po gólu na 2:1 jsme si to s přehledem pohlídali až do konce. Výhru beru jako zaslouženou, protože druhý poločas byl z naší strany kvalitnější. Jsem moc rád, že jsme to zvládli, protože jsme prohrávali v lize na Slavii a v poháru s Bohemkou."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "V prvním poločase to byl vyrovnaný souboj. Měli jsme několik šancí, dobrých náběhů a akcí. Na začátku druhého poločasu jsme museli udělat vynucenou změnu po zranění Šimka, na jeho pozici jsme dali Marečka. Trochu nám to rozhodilo střed hřiště, takže nás tam Slovácko začalo přehrávat. Ve druhém poločase jsme nebyli tolik ve hře, hra byla na můj vkus rozhodčím strašně rozkouskovaná na obě strany. Navíc jsme hráli na zatím nejhorším hřišti, fotbal byl hodně neurovnaný, což Slovácku, kór po vedení na 2:1, vyhovovalo, protože je to soubojové mužstvo. Přetlačilo nás a zaslouženě vyhrálo."

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Branky: 10. Sinjavskij, 54. Kadlec - 22. Jawo. Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Matoušek - Starý (video). ŽK: Trávník - Suchomel, Mašek, Mareček. Diváci: 3512.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski - Daníček, Havlík - Sinjavskij, Kim Sung-pin (65. Trávník), Petržela (76. Vecheta) - Mihálik (89. Kalabiška). Trenér: Svědík.

M. Boleslav: Mikulec - Šimek (46. Ladra), Karafiát, Suchý - Tomič, Kubista (63. Matějovský), Mareček, Žitný (70. Dancák), Suchomel - Jawo (62. Mašek), Kušej (79. Ekpai). Trenér: Hoftych.