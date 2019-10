Fotbalisté Slovácka zdolali Liberec 3:1 a po pěti kolech vyhráli

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili v předehrávce 12. ligového kola Liberec 3:1 dvěma brankami z úvodu. V druhé minutě si dal vlastní gól Matěj Hybš a za šest minut se trefil Ondřej Šašinka. Před pauzou snížil Alexandru Baluta, ale v 86. minutě definitivně rozhodl střídající Jan Kalabiška. Tým z Uherského Hradiště v lize zvítězil nad Slovanem po 11 zápasech, po pěti kolech vyhrál a poskočil na šesté místo neúplné tabulky. Liberec po třech kolech nebodoval a je devátý.

Charakter zápasu výrazně ovlivnil hned jeho úvod. Prakticky první útok domácích skončil gólem. Po 100 sekundách hry hledal centrem zleva Divíšek Zajíce a bránící Hybš si nešťastně srazil míč do horního rohu vlastní branky.

Pět minut poté měl na kopačce druhý gól Reinberk, ale z několika metrů přestřelil. Hostující obrana dál nestíhala a inkasovala podruhé. V osmé minutě přistál další centr zleva na hlavě Šašinky a zcela volný útočník navýšil skóre. Gól vzhledem k hraniční ofsajdové pozici střelce muselo potvrdit video.

Liberec po šokujícím úvodu jen pozvolna získával půdu pod nohama a mohl být rád, že v 19. minutě Navrátil po Reinberkově centru z další šance přestřelil. Slovácko se pak zatáhlo do svižného obranného bloku a hosté se až v závěru poločasu dostali do šancí.

Baluta nejprve křížnou střelou těsně minul, ale ve 42. minutě se už Severočeši vrátili zpět do utkání. Musovu přízemní střelu z vápna Trmal jen vyrazil a hbitý Baluta doklepl balon do sítě.

Liberec ožil a po 15 minutách druhé půle povedenou střelou z hranice pokutového území překonal Trmala Musa. Sudí Zelinka ale vyrovnávací gól po konzultaci s videorozhodčím odvolal kvůli předchozí ruce přihrávajícího Baluty.

Slovácko poměrně dobře drželo náskok, přesto pustilo hosty do jedné stoprocentní šance. Vyrovnání měl na noze v 81. minutě Karafiát, který ale z výborné pozice mířil jen do Trmala. V 86. minutě si domácí po brejku pojistili výhru. Zajíc pustil Navrátilovu přihrávku k volnému Kalabiškovi, jenž technickou střelou trefil přesně horní roh branky.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Měli jsme výborný vstup do utkání. Vyšlo nám to, na co jsme se připravovali a dali dva rychlé góly. Nepustili jsme soupeře do kombinací, do rychlosti. Polevili jsme až na konci první půle a zaplatili za to gólem ve vlastní síti. To nás paralyzovalo i do druhé půle, pak přišlo liberecké vyrovnání. Já jsem věděl, že je to ruka, nebylo o čem mluvit. Jsem rád, že tady byl VAR, bez něj by byl gól zřejmě uznán. My jsme pak získali opět půdu pod nohama, získali jsme tři cenné body s velmi silným a kvalitním soupeřem."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Připravovali jsme se na náběhové útočníky domácích a jejich centry, a tak to dopadlo. Dva rychlé góly s týmem otřásly, byli jsme vždy o krok pomalejší, vzpamatovali jsme se až po půlhodině hry. Ve druhé půli jsme byli aktivnější, tlačili jsme se k vyrovnání. Vyrovnali jsme na 2:2, podle mě to byla regulérní branka, alespoň takové zprávy mám nyní bezprostředně po utkání. Je potřeba se nedívat jen na VAR, ale kdo za ním sedí. I pak jsme ale měli šance na vyrovnání Balutou a Karafiátem. Hráli jsme na riziko a domácí toho využili po brejku, po němž dali krásný gól. Měli jsme šance tady bodovat, ale jedeme domů bohužel s prázdnou."

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 3:1 (2:1)

Branky: 2. vlastní Hybš, 8. Šašinka, 86. Kalabiška - 42. Baluta. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Marek (video). ŽK: Kadlec - Potočný, Karafiát, Malinský, Musa, Fukala, Hoftych (trenér). Diváci: 3863.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (69. Kalabiška), Šašinka (81. Sadílek), Navrátil (90. Krejčí) - Zajíc. Trenér: Svědík.

Liberec: Nguyen - Fukala, Mikula, Kačaraba, Hybš - Breite (81. Mara), Karafiát - Malinský (58. Pešek), Baluta, Potočný (73. Kuchta) - Musa. Trenér: Hoftych.

Tabulka:

1. Slavia 11 9 2 0 23:2 29 2. Plzeň 11 8 2 1 22:10 26 3. Jablonec 11 6 2 3 20:15 20 4. Mladá Boleslav 11 6 1 4 23:15 19 5. Ostrava 11 6 0 5 18:13 18 6. Slovácko 12 5 3 4 14:19 18 7. Olomouc 11 4 4 3 17:15 16 8. Sparta 11 4 2 5 18:18 14 9. Liberec 12 4 2 6 16:17 14 10. Teplice 11 3 5 3 9:12 14 11. Bohemians 11 3 3 5 14:19 12 12. Karviná 11 2 5 4 11:10 11 13. Zlín 11 3 1 7 9:15 10 14. Příbram 11 3 1 7 11:22 10 15. Opava 11 2 3 6 7:20 9 16. České Budějovice 11 2 2 7 12:22 8