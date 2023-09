Fotbalisté Slovácka zdolali Karvinou 2:0 a posunuli se na čtvrté místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili v 9. kole první ligy Karvinou 2:0 díky brankám Daniela Holzera a Matěje Valenty v úvodní dvacetiminutovce.Tým z Uherského Hradiště vyhrál třetí z posledních čtyř duelů v nejvyšší soutěži a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo. Slezané po vítězství v úvodním kole v lize poosmé za sebou nevyhráli a jsou předposlední. Po pondělním odvolání trenéra Tomáše Hejduška je vedl Lubomír Luhový, který už ale při zápasech oficiálně plnil roli hlavního kouče.

Hned první akce zápasu rozveselila tribuny. Havlíkův centr z levé strany srazil Bederka jen před sebe, kde zcela volný Holzer z osmi metrů otevřel skóre. V ligové sezoně se trefil poprvé. Vedení Slovácka mohl v 10. minutě navýšit Petržela, ale prováhal pravý okamžik ke střele.

Krásnou akci předvedli domácí v 18. minutě. Po levé straně pronikl Kadlec s Havlíkem, míč se po centru Holzera dostal ve vápně k Valentovi, který neměl problém jej uklidit do sítě. V ročníku nejvyšší soutěže se mezi střelce zapsal podruhé.

Slezané se častými výpady do domácí obrany snažili vytvořit střelecké příležitosti, ale na zformovanou defenzivu recept hledali jen těžko. Tvrdá střela Akinyemiho ve 30. minutě se stala ojedinělým pokusem, který zlikvidoval Heča.

Domácí měli hru pod kontrolou, třetí gól visel ve vzduchu zejména po šanci Vechety ve 38. minutě a Kalabišky v samém závěru první půle.

Po přestávce Slovácko ubralo na tempu a dovolilo soupeři vyvinout větší útočnou aktivitu. Heča musel být v pohotovosti zejména při centrech a střeleckých pokusech, které zblokovali domácí obránci.

V 66. minutě mohl po brejku přidat pojistku Petržela, ale střílel nad. Z protiútoku zabránil gólu kapitán Kadlec, když na brankové čáře vykopl míč po střele střídajícího Ivána.

Slovácko další komplikace nepřipustilo, v závěru sice Ezeh skóroval, ale střele předcházel faul útočníka hostí, a tak gól nebyl uznán. Celek z Uherského Hradiště nepodlehl Slezanům ani v osmém domácím ligovém zápase. Karviná prohrála i pátý venkovní zápas v této ligové sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "Jsem hlavně rád, že jsme utkání zvládli vítězně a rehabilitovali jsme se po Spartě. Měli jsme dnes vynikající začátek, prvních 25 minut jsme hráli to, co jsme chtěli a dali jsme z toho dva góly. Přečíslovali jsme soupeře, ale pak jsme vypnuli a nehráli to, na co jsme zvyklí. Nebylo to z naší strany ideální. Máme co zlepšovat, ale tři body jsou důležité, neinkasovali jsme branku, jiná mužstva by nás dnes potrestala."

Lubomír Luhový (Karviná): "Nemusím zdůrazňovat, že rychle inkasovaný gól poznamená každý tým, my jsme ale neodehráli dobře celý první poločas. Z našeho postavení v tabulce vyplývá, že jsme měli víc přidat na bojovnosti, to budu hráčům vyčítat. Netlačili jsme se do šestnáctky, nefungovala nám křídla, bylo tam málo náběhů. Druhá půle po vystřídání byla už lepší, mohli jsme korigovat výsledek a pokusit se získat bod. To se nepovedlo. Jak to bude dál s trenérem, to není otázka pro mě, ale pro vedení."

1. FC Slovácko - MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 2. Holzer, 18. Valenta. Rozhodčí: Černý - Caletka, Pospíšil - Zelinka (video). ŽK: Petržela, Kalabiška - Bederka, Papalelé, Iván. Diváci: 4.516.

Slovácko: Heča - Hofmann, Daníček (75. Trávník), Kadlec - Reinberk, Valenta (66. Kim sung-pin), Havlík, Kalabiška - Petržela (66. Doski), Holzer (75. Juroška) - Vecheta (85. Cicilia). Trenér: Svědík.

Karviná: Holec - Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman - Traoré (80. Budínský), Čavoš (73. Ezeh) - Memič (57. Iván), Bartl (73. Moses), Antovski (57. Papalelé) - Akinyemi. Trenér: Luhový.