Fotbalisté Slovácka zdolali Bohemians 1905 gólem v nastavení a jsou druzí

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili ve 12. kole první ligy Bohemians 1905 1:0. O páté výhře týmu z Uherského Hradiště za sebou rozhodl ve třetí minutě nastavení střídající Rigino Cicilia. Slovácko v této sezoně nejvyšší soutěže doma i pošesté zvítězilo a v neúplné tabulce poskočilo na druhé místo. "Klokani" prohráli čtvrtý z posledních pěti ligových duelů a jsou desátí.

Favorizované Slovácko se rozjíždělo velmi pozvolna, neboť pětičlenná záloha Pražanů výborně eliminovala jejich rozehrávku a domácí celek se tak nedostával k obvyklé nátlakové hře. Náznakem šance byla jen hlavička Reinberka po přetaženém centru a střela Kohúta vedle.

Bohemians, kteří přijeli oslabeni o řadu zraněných a vykartovaných hráčů, často vyráželi do protiútoků a po jednom z nich musel Navrátil na poslední chvíli odhlavičkovat míč před Dostálem.

Slovácko se do náporu dostalo až po půlhodině hry, Reinberk pálil tvrdě, ale do středu brány, Kohút mimo po akci Petržely. Do největší šance první půle se dostal Kalabiška po centru Petržely, ale brankář Bačkovský ho bravurním zákrokem vychytal.

Krátce po změně stran mohl otevřít skóre hostující Novák, jeho tvrdou střelu však vytáhl konečky prstů na břevno Nguyen. Bohemians i v dalším průběhu potvrzovali, že jsou na favorita dobře připraveni. Nepustili jej do kombinace a tím pádem ani do šancí, naopak neustále hrozili rychlými kontry.

S přibývajícím časem tlak Slovácka sílil a místy byl až drtivý. Obrana "Klokanů" v čele s Bačkovským dlouho pracovala bezchybně a poradila si s mnoha závary v pokutovém území. Nakonec ale nezachytila centr Sadílka ve třetí minutě nastavení, který usměrnil mezi tyče Cicilia a připsal si první ligový gól v sezoně. Bohemians v Uherském Hradišti prohráli po čtyřech zápasech nejvyšší soutěže.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)

Branka: 90.+3. Cicilia. Rozhodčí: Černý - Antoníček, Mikeska - Ondráš (video). ŽK: Havlík - Bačkovský. Diváci: 4203.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela (80. Šašinka), Kohút (63. Cicilia), Navrátil (63. Holzer) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Bohemians: Bačkovský - Bederka, Krch, Vondra - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Hronek (82. Vacek), Fulnek - Puškáč (73. Koubek), Novák (68. Keita). Trenér: Klusáček.