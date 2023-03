Fotbalisté Slovácka využili dlouhou přesilovku a porazili Zlín 3:0

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 24. kole první ligy nad Zlínem 3:0. Regionální derby výrazně ovlivnilo vyloučení hostujícího Martina Filla už ve čtvrté minutě, duel pak rozhodly dvě branky Korejce Kim Sung-pina v 16. a 46. minutě. Jasnou výhru domácích pak završil v 69. minutě Milan Petržela.

Tým z Uherského Hradiště vyhrál čtvrté z posledních pěti ligových utkání a doma v nejvyšší soutěži neprohrál posedmé v řadě, z toho pošesté triumfoval. Slovácko, které má v neúplné tabulce k dobru z minulého týdne odložený zápas v Jablonci, se vrátilo na čtvrté místo. "Ševci" nezvítězili páté kolo za sebou a klesli na poslední pozici.

Do sestavy hostů se po dvouzápasovém trestu za vyloučení v duelu se Spartou vrátil Martin Fillo, ale na hřišti se ani neohřál. Už po minutě a půl hrubě a hlavně zbytečně na polovině hřiště fauloval Stanislava Hofmanna. Sudí Starý mu nejprve ukázal jen žlutou kartu, ale po konzultaci s videorozhodčím Orlem jej vyloučil.

"Nerozumím tomu a budeme to řešit. Tak zkušený hráč a udělá tohle," řekl na tiskové konferenci trenér hostů Pavel Vrba. "Chtěl hrát špičkou nohy, ale nedotáhl to a trefil mi holeň. Po zápase se mi omluvil," popsal klíčový moment duelu stoper Hofmann.

Slovácko začalo početní výhodu zúročovat nejen trvalou územní převahou, ale i šancemi a v 16. minutě také gólem. Po chybě obránce Lukáše Bartošáka se zmocnil míče Petržela, přihrál Kim Sung-pinovi a korejský fotbalista si zapsal svůj první gól v nejvyšší soutěži. "Měl jsem míč odkopnout a vymstilo se mi to, beru to na sebe," prohlásil Bartošák.

Navýšit skóre mohl znovu Kim Sung-pin, dále z hranice šestnáctky Reinberk a Sinjavskij, což plně odpovídalo domácímu tlaku, jemuž chyběla jen přesnější finální fáze. Naopak Zlín se k ní vůbec nedostal, neboť jeho pobyt na útočné polovině byl vzácností.

Šance "Ševců" na bodový zisk vzala za své hned v úvodní minutě druhé půle. Po dlouhém pasu z hloubi pole našel Petržela volného Kim Sung-pina, jehož střela zaplula k tyči Rakovanovy branky. "Po tomto gólu jsme si už zápas pohlídali," konstatoval kouč Slovácka Martin Svědík.

Zlín v deseti čelil víceméně permanentní převaze domácích, ale na rozdíl od první půle se několikrát dostal k možnosti zakončení. Jenže Čanturišvili ani Kozák skóre nezměnili.

Naopak pohodu Slovácka dokumentovala spolupráce veteránů. Kadlec naservíroval míč Petrželovi a devětatřicetiletý záložník poslal míč nechytatelně do sítě. Druhou trefou v ligové sezoně stanovil konečný stav duelu. "Jeden gól a dvě asistence, to je dobré derby, ne? A to jsem v týdnu málo trénoval, měl jsem drobné problémy," podotkl Petržela.

Slovácko doma v lize nad "Ševci" počtvrté za sebou zvítězilo, aniž by inkasovalo. Zlín jako jediný v sezoně nejvyšší soutěže dosud čeká na venkovní vítězství, od srpna 2021 tam nevyhrál 26 duelů v řadě. "Jsme na dně, ale do konce soutěže ještě zbývá hodně kol," konstatoval Vrba.

Hlasy po utkání 24. kola první fotbalové ligy 1. FC Slovácko - Trinity Zlín (3:0):

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Hned v úvodu nabral zápas jiný směr, než jsme čekali. Oslabení soupeře ve čtvrté minutě jsem neviděl jako výhodu. V první půli jsme sice dali gól. ale bylo tam moc nepřesností, nepřehrávali jsme nízký blok soupeře. Vyšel nám vstup do druhé půle, vytvářeli jsme tlak na soupeře, nedali jsme mu možnost hrát. Už po druhém gólu jsme si zápas dobře pohlídali."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Zápas samozřejmě ovlivnilo rychlé vyloučení Filla. Hrozně to zkomplikovalo utkání, soupeř se dostal do vedení. Nevyšel nám vstup do druhé půle, ale zase jsme hráli proti mužstvu, které hraje o poháry. Slovácko mělo zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhrálo. Co se týče Filla, tak on sám musí vysvětlit, proč v takovém zápase udělá to, co udělal. Jasně se bavíme při přípravě, že to bude vyhecované, že nesmíme dostávat zbytečné karty. Je to pro mě záhada. Takový zkrat musíme řešit. Není normální, když se tak zkušený hráč nechá dvakrát po sobě takto vyloučit. Musím se sednout s vedením klubu, s médii to řešit nebudu. Věřil jsem ale tomu, že jako zkušený hráč dokáže mužstvu pomoct, ale dnes to bylo přesně naopak. Hrubě ovlivnil zápas, vůči kolektivu, vůči klubu, tomu nerozumím."

24. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Trinity Zlín 3:0 (1:0)

Branky: 16. a 46. Kim Sung-pin, 69. Petržela. Rozhodčí: Starý - Machač, Podaný - Orel (video). ŽK: Hrubý. ČK: 4. Fillo (oba Zlín). Diváci: 6019.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (76. Trávník), Hofmann, Kadlec, Doski (46. Kalabiška) - Havlík, Daníček - Sinjavskij, Kim Sung-pin (72. Brandner), Petržela (84. Juroška) - Mihálik (72. Šašinka). Trenér: Svědík.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - Didiba (64. Hellebrand), Hlinka (82. Slončík) - Fillo, Hrubý (46. Dramé), Čanturišvili (74. Fantiš) - Kozák (74. Balaj). Trenér: Vrba.