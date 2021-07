Fotbalisté Slovácka vypadli v 2. předkole EKL s Plovdivem po penaltách

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vypadli ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s Plovidem. Po porážce v Bulharsku 0:1 dnes v normální hrací době domácí odvety vyhráli stejným výsledkem brankou Vlastimila Daníčka, skóre se i přes výraznou převahu Slovácka nezměnilo ani v prodloužení. Hrdinou penaltového rozstřelu se stal bulharský gólman Ilko Pirgov, který chytil střely Vlastimila Daníčka, Daniela Holzera a Tomáše Kohúta. Tím zajistil Lokomotivu postup do třetího kola, kde se utká s FC Kodaň.

Slovácko historicky první účinkování na evropské půdě ukončilo hned ve 2. předkole. Dosud hrál tým z Uherského Hradiště v letech 2001 - 2003 jen dnes už neexistující Pohár Intertoto.

Domácí začali odvetu očekávaným náporem a na bulharskou branku se valil jeden útok za druhým. V 5. minutě nedoskočil Sadílek na centr Petržely, nedlouho poté zase hlavičkoval do středu brány Cicilia.

Slováckému tlaku ale chyběla větší přesnost finálních přihrávek a často i jednoduchost v hledání skuliny v obraně soupeře. Ve 26. minutě ale přečíslili domácí pravou stranu soupeřovy obrany, Navrátil našel nabíhajícího Daníčka, který otevřel skóre a smazal manko z Plovdivu.

Hosté se během první půle zmohli na několik brejků, z nichž ale žádný nespadal do kategorie gólových. Nejblíže k tomu měla akce Salinase a Minčeva, s kterou si poradil brankář Nguyen.

Slovácko diktovalo průběh hry i na přelomu poločasů. Ve 47. minutě vystřelil nebezpečně Sadílek, ale gólman Pirgov ránu vyrazil. Po hodině hry to zkusil tvrdou přízemní střelou Cicilia, ale mířil těsně vedle.

Soupeř se dostal do jediné šance po hlavičce Ilijeva. Jinak čelil velké převaze domácích, kteří ale neproměnili šance Hofmanna, Jurečky a Sadílka a duel šel do prodloužení.

V něm už síla slovácké ofenzivy ochabla, do příležitostí se dostal i bulharský celek, ale rozhodnutí musely přinést až penalty. V rozstřelu se vyznamenal gólman Lokomotivu Pirgov, překonat ho dokázali jen Jurečka a Kadlec.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "Myslím, že se o postupujícím rozhodovalo už na konci prvního zápasu, kdy jsme inkasovali zbytečný gól. Dnes jsme si vytvořili tlak, ale byli jsme sterilní, nedali jsme velké šance, měli jsme si jich vytvořit víc, chybí nám výběr místa. To jsou maličkosti, které rozhodly. Už v Bulharsku jsme měli dvě tutové šance, dnes ještě víc. Soupeř nepanikařil, byl pořád nebezpečný a hrozil. My se na gól nadřeme a pak to korunujeme pokutovými kopy. K nim nemělo dojít, měli jsme soupeře dorazit a nenechávat to na rizikové penalty. Dojeli jsme na neproměňování šancí, to bylo klíčové. Pro mě znamená vyřazení zklamání a frustraci."

Aleksandar Tunčev (Plovdiv): "Byl to velmi těžký zápas, v němž jsme byli pod velkým tlakem domácího týmu, který jsme ale dokázali ubránit. V závěru jsme měli několik příležitostí vyrovnat, ale rozhodlo se až v pokutových kopech, v nichž byl náš gólman vynikající a první tři střely Slovácka vystihl. Postup je pro nás velký bonus a těšíme se na dvojzápas s Kodaní."

1. FC Slovácko - Lokomotiv Plovdiv 1:0 po prodl. (1:0, 1:0), na pen. 2:3

Branka: 26. Daníček. Penalty proměnili: Jurečka, Kadlec - Iliev, Connor Ruane, Karageren. Neproměnili: Daníček, Holzer, Kohút - Salinas, Jančev. Rozhodčí: Madley – Hussin, Robathan (všichni Anglie). ŽK: Havlík, Divíšek - Connor Ruane. Diváci: 4208 (omezený počet). První zápas: 0:1, postupuje Plovdiv

Slovácko: Nguyen - Reinberk (105. Tomič), Hofmann, Kadlec, Kalabiška (91. Divíšek) - Havlík, Daníček - Petržela (91. Holzer), Sadílek, Navrátil (64. Jurečka) - Cicilia (111. Kohút). Trenér: Svědík.

Plovdiv: Pirgov - Gomis, Craciun, Petrovič (91. Bykov)- Karagaren, Vitanov, Umarbajev (70. Jančev), Connor Ruane - Salinas, Minčev (104. Ivanov), Iliev. Trenér: Tunčev.