Fotbalisté Slovácka vyhráli v Karviné 2:0 a upevnili si čtvrté místo

Karviná - Fotbalisté Slovácka vyhráli v 31. ligovém kole v Karviné 2:0 díky gólům Vlastimila Daníčka z penalty a Milana Petržely. Tým z Uherského Hradiště porazil slezského soupeře v nejvyšší soutěži pošesté za sebou stejným výsledkem. Slovácko si upevnilo čtvrtou příčku a vzdálilo se svým konkurentům o místa v pohárové Evropě Plzni a Liberci. Karviná prohrála třetí z posledních čtyř kol a zůstala v tabulce dvanáctá, ale už mimo sestupové ohrožení.

Slovácko prohrálo čtyři z pěti posledních ligových zápasů, ale dnes začalo drtivým náporem a deset minut prakticky nepustilo domácí za polovinu hřiště. Vytěžilo z toho čtyři rohové kopy, první velkou šanci i penaltu. Signál dal hned v úvodu Hofmann, když po Divíškově centru protáhl hlavičkou brankáře Ciupu.

V desáté minutě stopeři Santos a Šindelář v šestnáctce doslova zalehli nabíhajícího Klimenta a tým z Uherského Hradiště dostal potřinácté v sezoně šanci zahrát pokutový kop. Tolik penalt nikdo jiný na kontě nemá a všechny skončily gólem. Zkušený exekutor Daníček se ani při svém sedmém pokusu nemýlil a s jistotou poslal míč pod břevno.

Inkasovaný gól domácí probudil a vyrovnali alespoň obraz hry, když už ne skóre. Blíž ke změně výsledku měli ale znovu hosté. Tři minuty před přestávkou ukončil závar před vlastní brankou až Papadopulos, který vykopl míč z brankové čáry.

Trenér domácích Jozef Weber reagoval o přestávce dvojnásobným střídáním a zvláště Brazilec Tavares hru oživil. Hned po restartu měla Karviná velkou šanci. Čmelíkovu střelu brankář Bajza jen lehce tečoval, ale to stačilo, aby na něj dobíhající Papadopulos nedosáhl.

Hosté se na rozdíl od prvního poločasu nechali zatlačit a spoléhali jen na brejky. Při jednom z nich nebezpečně vypálil z dálky Navrátil, ale brankář Ciupa si poradil a to i s následnou Klimentovou dorážkou z úhlu.

Karviná na vyrovnání nedosáhla a jen se štěstím přežila bez úhony další šance hostí. Petržela byl sám před brankářem a při Jurečkově střele domácí zachránila tyč. Šest minut před koncem ale zkušený Petržela druhou nabídku nepromarnil a načal druhou padesátku svých ligových gólů. Slovácko udrželo s Karvinou ligovou nulu v devátém z deseti utkání.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Potvrdili jsme statistiku, že doma nehrajeme dobře. Myslel jsem, že se to po Plzni a Budějovicích zlepšilo, ale poslední dva zápasy nás vrátily do reality. Vyhrál soupeř, který má dobrou organizaci hry. Slovácko bylo lepší, obdivuji jejich chuť vyhrát a agresivitu. Dvacet minut vyhrávali všechny osobní souboje, nám naopak chybí agresivita, máme "pomaluzážehové" hráče, kteří než naskočí do hry, tak to chvíli trvá, a to se pak nemusí dohnat. Nějaké šance tam byly, ale nezasloužili jsme si bod. Někteří hráči si zpočátku mysleli, že to bude zápas na pohodu. Potřebujeme hráče, kteří budou chtít pořád vyhrávat."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Utkání bylo důležité pro pohárovou Evropu, ale hlavně pro psychiku hráčů. Po nepodařených zápasech a výkonech i na tréninku bylo vidět, že mužstvo není v optimální pohodě. Někteří hráči, co přišli po covidu, nemají formu. Chtěli jsme to zlomit vůlí a týmovým výkonem. Začali jsme od první minuty mnohem líp, vyústil z toho pokutový kop. Pak jsme zbytečně ztráceli míče, ale Karvinou jsme nepouštěli do nějakého tlaku. Druhý poločas jsme špatně začali, byly tam dva momenty, kdy to letělo těsně kolem tyče, ale pak už nás Karviná neohrožovala. Měli jsme šance, které jsme měli proměnit, naštěstí druhý gól padl. Jsem rád, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu. Čeká nás Bohemka, která jedenáct zápasů neprohrála, to je další výzva."

MFK Karviná - 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)

Branky: 11. Daníček z pen., 84. Petržela. Rozhodčí: Pechanec - Hock, Leška - Proske (video). ŽK: Mikuš, Čmelík - Divíšek. Diváci: 287 (omezený počet).

Karviná: Ciupa - Mikuš, Šindelář (46. Tavares), Santos, Bartošák - Smrž (70. Haša), Mangabeira - Čmelík, Qose (46. Jursa), Herc - Papadopulos. Trenér: Weber.

Slovácko: Bajza - Tomič (77. Srubek), Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Mareček (68. Šimko) - Petržela (89. Rezek), Sadílek, Navrátil (77. Jurečka) - Kliment (76. Cicilia). Trenér: Svědík.