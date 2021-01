Fotbalisté Slovácka v souboji o čtvrté místo vyhráli v Ostravě

Ostrava - Fotbalisté Slovácka zvítězili v dohrávce 8. kola první ligy v přímém souboji o čtvrté místo v tabulce v Ostravě 2:1. Hosté měli více ze hry a po gólech Janů Klimenta a Navrátila si vypracovali dvoubrankový náskok, který v nastavení už jen snížil střídající Roman Potočný. Baník nebodoval po sedmi kolech a zůstal pátý. Slovácko vyhrálo v lize počtvrté za sebou a upevnilo se čtvrtou příčku. Zápas byl na podzim odložen kvůli koronaviru v ostravském týmu.

Domácí tým zažil teplotní skok, od nedělního zápasu se Spartou se v Ostravě oteplilo o 20 stupňů. Změkl terén a v prvním poločase se na něm odehrálo pramálo zajímavého. Boj mezi vápny 20 minut nepřinesl prakticky nic. Pak si to odvážně středem hřiště namířil k domácí bráně Kubala, prošel přes Pokorného, ale před Laštůvkou mu zakončení překazil Ndefe, který se po příchodu z Karviné dostal poprvé do základní sestavy Baníku.

Slovácko bylo v první půli mírně aktivnější a ve 28. minutě mělo dosud největší šanci. Do Navrátilova sklepnutí se z voleje opřel Sadílek, jehož ránu ještě před bránou ve skluzu tečoval Pokorný. Ale Laštůvka prokázal znamenitý reflex a ránu mířící pod břevno vyrazil.

Ostrava se neprobrala ani po návratu z kabiny a soupeř její laxní výkon plný nepřesností potrestal v 53. minutě. Po faulu na Hofmanna proměnil s přehledem penaltu Kliment.

Domácí trenér Kozel záhy reagoval hned trojitým střídáním, z letargie to ale jeho celek neprobralo. Po hodině hry naopak přišel druhý inkasovaný gól. Laštůvka ještě vyrazil dělovku Kubaly z velkého vápna, ale na tvrdou dorážku Navrátila už nedosáhl.

Ostrava si za celé utkání vytvořila jen minimum nebezpečného. Stronati po standardní situaci v 73. minutě sice parádními nůžkami přes hlavu skóroval, ale rozhodčí odhalili ofsajd a gól neplatil.

Baník dohrál zápas v křeči a vůbec nic na tom nezměnila ani trefa střídajícího Potočného, který v úvodní minutě nastavení skóroval z první střely Ostravy na hostující branku. Více už domácí v šestiminutovém nastavení nestihli.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Projevilo se na nás to, že jsme hráli tři dny po nedělním zápase. Už podruhé to bylo znát více, než bychom si byli schopni připustit. Neměli jsme šťávu jako normálně. Druhou věcí byl terén, který jednoznačně neumožňoval hru, na jakou jsme zvyklí. Třetím důvodem bylo to, že Slovácko hrálo velmi dobře. Nenechali nás hrát, dostupovali nás a byli úspěšnější v soubojích. Byli dřív u odražených míčů a to nám dělalo obrovské problémy."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Nechtěli jsme pustit Baník do kombinace, rozhodli jsme se proto pro vyšší presink. Celý první poločas, ale i druhý jsme odehráli dobře. Už v první půli jsme měli šance, Laštůvka je ale pochytal. Ve druhém poločase nám pomohl VAR (videorozhodčí), byla nařízena penalta a tu jsme proměnili. Následně jsme přidali druhý gól a už jsme si to nějak pohlídali. Jediný náš problém byly domácí standardky, po jedné jsme taky v závěru inkasovali."

8. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 1:2 (0:0)

Branky: 90.+1 Potočný - 53. Kliment z pen., 61. Navrátil. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Horák - Cieslar (video). ŽK: Jánoš, Tetour, Pokorný, Fleišman - Havlík, Hofmann, Kalabiška. Bez diváků.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (56. Fillo), Pokorný, Stronati, Fleišman - De Azevedo (72. Mena), Jánoš, Tetour, Kaloč (56. Kuzmanovič), Holzer (66. Buchta) - Zajíc (56. Potočný). Trenér: Kozel.

Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Kubala (67. Kohút), Havlík, Jurečka (89. Srubek), Sadílek, Navrátil (89. Rezek) - Kliment (76. Reinberk). Trenér: Svědík.