Fotbalisté Slovácka v ligovém šlágru hostí Plzeň, Slavia hraje v Olomouci

Praha - Vrcholem 17. kola první fotbalové ligy bude nedělní souboj mezi čtvrtým Slováckem a druhou Plzní. Už v sobotu lídr tabulky a obhájce titulu Slavia hraje v Olomouci a třetí Sparta se představí v Karviné.

Do zápasu v Uherském Hradišti půjdou soupeři v jiném rozpoložení. Zatímco Plzeň se naladila vítězstvím 6:0 nad Bohemians 1905, Slovácko na hřišti oslabených Českých Budějovic překvapivě ztratilo dvoubrankové vedení a prohrálo 2:3.

"Určitě to s nimi nezacloumá, protože mají velmi zkušené mužstvo, které má vysokou výkonnost a myslím, že je jedna porážka nerozhodí. Naopak mám velký respekt před Slováckem, protože hraje už delší dobu velmi dobře," řekl plzeňský trenér Michal Bílek, jehož svěřenci ztrácí na Slavii tři body.

Slovácko naposledy doma deklasovalo Viktorii 4:0. "Mám to pořád v živé paměti, byl to pro nás krásný zápas s výborným výsledkem. V kabině jsme zrovna vzpomínali, že by nebylo špatné to zopakovat, ale samozřejmě každé utkání je jiné, ale paradoxně i v minulém roce k nám jeli po zápase, ve kterém si zastříleli. Tehdy doma porazili Teplice 7:0," vzpomínal záložník Slovácka a bývalá plzeňská opora Milan Petržela.

Slavia sérii pěti ligových duelů bez inkasované branky započala právě v domácí říjnové dohrávce s Olomoucí (1:0). "Oba týmy od té doby prošly určitým vývojem, ať už zdravotním nebo herním. Na to se budeme snažit správně zareagovat. Věřím, že to pro nás dopadne stejným ziskem tří bodů," uvedl asistent trenéra Pražanů Jaroslav Köstl.

Osmá Sigma v minulém kole v Ďolíčku porazila Pardubice 5:1 a naplno bodovala po pěti zápasech. Hanáci ale v nejvyšší soutěži neporazili Slavii desetkrát za sebou od října 2015.

Sparta v neděli na Letné udolala Liberec 2:1 a uspěla po venkovních porážkách 0:4 na Slovácku a 0:2 s Glasgow Rangers v Evropské lize. Předposlední Karviná jako jediný tým v této ligové sezoně ještě nezvítězila a ve středeční dohrávce podlehla 0:3 jinému pražskému soupeři Bohemians.

"Samozřejmě jedeme do Karviné potvrdit roli favorita a vyhrát," prohlásil sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka. "Hrají o záchranu, takže do zápasu půjdou víc než na sto procent, kór když je to proti nám. Bude to strašně těžké utkání," dodal.

Poslední Teplice, které prohrály všech sedm ligových duelů pod koučem Jiřím Jarošíkem, v sobotu přivítají dvanáctý Zlín. Ve stejný den Liberec doma vyzve nováčka Hradec Králové. Slovan je desátý, "Votroci" drží šestou pozici, ale v Liberci utrpěli porážku v osmi ligových zápasech po sobě.

V neděli se hrají další tři utkání. Ostrava hostí deváté České Budějovice. Pátý Baník v posledních pěti kolech neprohrál, ale hned čtyřikrát z toho remizoval. Třináctý Jablonec se pokusí devítizápasové čekání na ligovou výhru ukončit na stadionu jedenáctých Bohemians 1905. Sedmá Mladá Boleslav po dvou výhrách 1:0 doma změří síly s čtrnáctými Pardubicemi.

Po zpřísnění diváckých opatření proti koronaviru stejně jako v minulém kole může do hledišť stadionů jen maximálně tisícovka fanoušků.

Statistické údaje před zápasy 17. kola fotbalové ligy: MFK Karviná (v tabulce 15.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 4. prosince, 15:00. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Antoníček - Franěk (video). Bilance: 11 1-2-8 12:30. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič - Mangabeira - Sinjavskij, Čmelík, Qose, Bartošák - Papadopulos. Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Hancko - Karlsson, Pavelka, Sáček, Karabec, Haraslín - Hložek. Absence: Túlio (trest za ČK), Bartl, Tavares (oba zranění), Dramé, Neuman, Zych (všichni nejistý start) - Čelůstka, Höjer, Juliš, Pešek, Polidar (všichni zranění), Souček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Šehič - Karlsson, Štetina (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (4) - Pešek (6). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z 11 vzájemných ligových zápasů, v posledních 5 duelech zvítězila a dala v nich 19 gólů - Sparta v lize v Karviné v 5 utkáních neprohrála a 3x za sebou tam zvítězila (dala při tom 12 branek) - Karviná v lize 17x po sobě nezvítězila a jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže nevyhrála - Karviná ve středu v dohrávce podlehla na půdě Bohemians 0:3 a prohrála 7 z posledních 8 kol - Karviná doma v lize 8x za sebou nezvítězila, ale získala tam 4 z celkových 5 bodů v sezoně - Sparta prohrála jediné z posledních 9 kol - Sparta venku v lize 2x po sobě nevyhrála a v sezoně tam získala jen 11 z celkových 36 bodů - trenér Sparty Vrba v pondělí oslaví 58. narozeniny - Zych (Karviná) oslaví den po zápase 19. narozeniny Slovan Liberec (10.) - FC Hradec Králové (6.) Výkop: sobota 4. prosince, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Vlček, Novák - Ondráš (video). Bilance: 29 15-8-6 46:26. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Havelka, Tiéhi - Koscelník, Frýdek, Matoušek - Rabušic. Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Urma - Dvořák, Prekop, Vlkanova. Absence: nikdo - Reichl (zranění). Disciplinární ohrožení: Chaluš, Tiéhi (oba 3 ŽK) - Kodeš (7 ŽK), Leibl, Prekop, Rada, Vlkanova (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál, Tupta (oba 3) - Dvořák, Rada (oba 5). Zajímavosti: - Liberec v lize s Hradcem 9x po sobě neprohrál - Liberec ve 14 domácích ligových zápasech s Hradcem neprohrál a 8x za sebou zvítězil - Liberec minule prohrál na Spartě a nebodoval po 4 ligových vítězstvích po sobě - Liberec doma v lize vyhrál 3 z posledních 4 utkání, v sezoně tam ale získal jen 9 z celkových 20 bodů - Hradec v lize 3x za sebou neprohrál a nebodoval v jediném z posledních 7 kol - Hradec venku v lize vyhrál jediný z posledních 4 zápasů a získal tam jen 8 z celkových 24 bodů - Rabušic (Liberec) čeká na 50. gól v české lize - Rada (Hradec) skóroval v posledních 4 ligových zápasech, do kterých zasáhl FK Teplice (16.) - Fastav Zlín (12.) Výkop: sobota 4. prosince, 15:00. Rozhodčí: Černý - Caletka, Dobrovolný - Petřík (video). Bilance: 28 15-4-9 39:28. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Chlumecký, Hyčka - Jukl, Krunert - Kodad, Trubač, Rezek - Mareš. Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov - Conde - Reiter, Hrubý, Tkáč, Dramé - Fantiš. Absence: Mareček (trest za ČK), Kučera, Mazuch, Žitný (všichni zranění), Diallo, Ledecký (oba nejistý start) - Čanturišvili, Poznar, Procházka (všichni 4 ŽK), Dostál, Kolář (oba rekonvalescence), Jawo (zranění). Disciplinární ohrožení: Černý, Jukl, Knapík, Krunert, Laňka, Mareš, Moulis - Cedidla, Hlinka, Hrubý, Janetzký, Vraštil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (3) - Tkáč (5). Zajímavosti: - Teplice v lize se Zlínem v posledních 2 zápasech nevyhrály a neskórovaly, předtím ale 3x po sobě zvítězily - Teplice prohrály jen první ze 14 domácích ligových zápasů se Zlínem - Teplice 12 kol po sobě nezvítězily a pod trenérem Jarošíkem prohrály všech 7 ligových zápasů - Teplice doma v lize prohrály 4 z posledních 5 zápasů a jsou se 4 body nejhorším týmem soutěže - Teplice mají spolu s Pardubicemi a Bohemians s 35 inkasovanými brankami nejhorší obranu v lize - Zlín zvítězil v jediném z posledních 10 kol, na druhou stranu prohrál jediný z posledních 5 ligových zápasů - Zlín v posledních 4 venkovních ligových duelech nezvítězil (z toho 3 porážky) a 3x neskóroval - Mareš (Teplice) může nastoupit k 300. ligovému utkání - Rezek (Teplice) čeká na 50. gól v české lize - Švanda (Teplice) dnes slaví 20. narozeniny Sigma Olomouc (8.) - Slavia Praha (1.) Výkop: sobota 4. prosince, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Kubr - Štěrba (video). Bilance: 53 14-14-25 53:80. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Poulolo, Hubník, Vepřek - Zahradníček, Breite, Sedlák, González, Zmrzlý - Růsek, Daněk. Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Hromada - Schranz, Stanciu, Lingr - Kuchta. Absence: Stejskal (dohoda klubů), Vaněček, Yunis (oba rekonvalescence), Beneš, Hála, Chvátal, Jemelka, Zifčák (všichni nejistý start) - Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Bořil, Kúdela, Takács, Tecl (všichni zranění), Bah, Olayinka, Ševčík (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Ekpai, Hromada, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelec: Hála (6) - Kuchta (8). Zajímavosti: - Slavia v lize s Olomoucí 10x za sebou neprohrála a zvítězila v 7 z posledních 8 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži - Slavia v posledních 5 vzájemných ligových zápasech inkasovala jediný gól - Olomouc v posledních 5 domácích ligových zápasech se Slavií nezvítězila a 3x po sobě neskórovala - Olomouc minule zvítězila na půdě Pardubic 5:1 a vyhrála po 5 kolech - Olomouc prohrála jediné z posledních 7 domácích ligových utkání - Slavia prohrála jediné z posledních 62 ligových utkání a v nejvyšší soutěži 5x za sebou zvítězila (bez inkasované branky) - Slavia venku v lize prohrála jediný z posledních 30 zápasů a se 17 body je tam nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 45 góly nejlepší útok ligy a s 11 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Plavšič (Slavia) dnes slaví 26. narozeniny Baník Ostrava (5.) - Dynamo České Budějovice (9.) Výkop: neděle 5. prosince, 15:00. Rozhodčí: Batík - Horák, Pochylý - Zelinka (video). Bilance: 41 18-12-11 58:43. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Tetour, Kaloč - De Azevedo, Kuzmanovič, Potočný - Almási. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Sladký, Skovajsa - Valenta, Čavoš - Van Buren, Mihálik, Mršič - Bassey. Absence: Laštůvka (zranění), Kukučka (rekonvalescence) - Hora (trest za ČK), Novák (zranění), Talověrov (nemoc), Brandner, Havel, Hellebrand (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Almási, Kaloč, Kuzmanovič, Ndefe - Vorel (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (6) - Bassey (8). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Ostrava doma v lize s Č. Budějovicemi 6x za sebou neprohrála - Ostrava prohrála jediné z posledních 11 kol a v lize 5x za sebou bodovala (z toho 4 remízy) - Ostrava doma v lize 3x za sebou nezvítězila a získala tam jen 14 z celkových 29 bodů v sezoně - Č. Budějovice vyhrály 2 z posledních 3 kol (obě kola) - Č. Budějovice venku v lize 9x za sebou nezvítězily a získaly tam jen 2 z celkových 21 bodů v sezoně FK Mladá Boleslav (7.) - FK Pardubice (14.) Výkop: neděle 5. prosince, 15:00. Rozhodčí: Orel - Hurych, Šimáček - Adámková (video). Bilance: 3 1-2-0 7:4. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Skalák, Smrž, Hlavatý, Matějovský, Ewerton - Fila. Pardubice: Boháč - Kostka, Jeřábek, Toml, Čelůstka - Červ, Tischler - Chytil, Beran, Cadu - Černý. Absence: D. Mašek, Šimek (oba rekonvalescence), Pech, Škoda (oba nejistý start) - Solil (zranění), Čihák, Sláma (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hlavatý, Karafiát, Škoda - Čelůstka, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (6) - Tischler (4). Zajímavosti: - M. Boleslav ve 3 vzájemných ligových zápasech neprohrála, poslední 2 duely skončily remízou - M. Boleslav v minulé sezoně doma porazila Pardubice 4:1 - M. Boleslav vyhrála 2 kola po sobě (obě 1:0) a 3 z posledních 4 ligových zápasů - M. Boleslav doma v lize 3x po sobě zvítězila a v sezoně tam získala 16 z celkových 23 bodů - Pardubice zvítězily v jediném z posledních 11 kol - Pardubice venku v lize minule vyhrály po 6 duelech, v sezoně tam získaly jen 4 z celkových 11 bodů - Pardubice ve 2 z posledních 3 kol inkasovaly 5 branek a s 35 obdrženými góly mají spolu s Bohemians a Teplicemi nejhorší obranu v lize Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Jablonec (13.) Výkop: neděle 5. prosince, 15:00. Rozhodčí: Sziskszay - Mokrusch, Arnošt - Franěk (video). Bilance: 37 7-9-21 30:56. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Dostál, Jindřišek, Köstl - Fulnek, Ljovin, Květ, Kovařík - Hronek - Puškáč, Keita. Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Malínský, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Hůlka, Krch, Osmančík (všichni zranění), Bederka, Vondra (oba nejistý start) - Kubista (4 ŽK), Pleštil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bačkovský, Hronek - Malínský, Pilař, Považanec (všchni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (6) - Čvančara (4). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 5 ligových zápasů s Bohemians, poslední 2 vzájemné duely skončily remízou - Bohemians doma v lize s Jabloncem 3x po sobě neprohráli (z toho 2 vítězství) a neinkasovali při tom - Bohemians ve středeční dohrávce porazili Karvinou 3:0 a vyhráli 2 z posledních 3 kol (obě doma) - Bohemians doma v lize zvítězili 3x po sobě a ve 4 z posledních 5 utkání a v sezoně tam získali 13 z celkových 18 bodů - Bohemians mají s 35 inkasovanými góly spolu s Pardubicemi a Teplicemi nejhorší obranu v lize, Jablonec zase s 11 brankami nejhorší útok soutěže - Jablonec 9 kol po sobě nezvítězil a poslední 2 ligové zápasy prohrál - Jablonec venku v lize 8x za sebou nevyhrál, ve 2 z posledních 3 utkání tam utrpěl debakl 0:5 a získal tam jen 3 z celkových 13 bodů v sezoně - Jablonec je se 7 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Hronek může odehrát 150. ligové utkání, Květ 100. zápas v nejvyšší soutěži a Vondra (všichni Bohemians) čeká na 50. start - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. ligový start - trenér Jablonce Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians 1. FC Slovácko (4.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 5. prosince, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Vodrážka - Machálek (video). Bilance: 33 7-8-18 37:52. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Plzeň: Staněk - Havel, Pernica, Hejda, Sýkora - Bucha, Kalvach - Kopic, Čermák, Mosquera - Beauguel. Absence: Mareček, Vecheta - Míka, Pachlopnik (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Havlík, Hofmann, Petržela, Reinberk - Beauguel, Chorý, Havel, Janošek, Mosquera, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (7) - Beauguel (9). Zajímavosti: - Slovácko poslední 2 vzájemné ligové zápasy prohrálo 1:2, ale předtím Plzeň 3x za sebou porazilo - Slovácko doma v lize Plzeň 2x za sebou porazilo (naposledy vloni v prosinci 4:0), ale předtím tam s ní 11x po sobě nezvítězilo - Slovácko minule podlehlo v Č. Budějovicích a prohrálo po 8 kolech - Slovácko doma v lize v posledních 9 zápasech neprohrálo a 8x za sebou tam zvítězilo - Plzeň v minulém kole doma deklasovala Bohemians 6:0 zvítězila poprvé po 3 ligových a 4 soutěžních zápasech - Plzeň venku v lize 2x za sebou nezvítězila a získala tam jen 13 z celkových 38 bodů