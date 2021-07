Fotbalisté Slovácka ustáli oslabení a poprvé v ligové historii vyhráli v Liberci

Liberec - Fotbalisté Slovácka v úvodním kole nové ligové sezony zvítězili v Liberci 1:0. Vyrovnaný zápas s minimem vyložených šancí rozhodl v 31. minutě tečovanou střelou veterán Milan Petržela. Hosté tři body udrželi, i když v 69. minutě dostal červenou kartu střídající Rigino Cicilia. Tým z Uherského Hradiště ve 20. ligovém utkání v Liberci poprvé vyhrál a vítězně se naladil na čtvrteční domácí odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy s Lokomotivem Plovdiv, v níž bude dohánět manko 0:1 z prvního duelu.

"Zápasy tady jsou vždy vypjaté, hodně emocí. Výhra tady těší. Pro nás dobrý vstup do ligy, ale hlavně psychické naladění na čtvrteční zápas s Plovdivem. Je to pro nás důležitá vzpruha poté, co jsme v Plovdivě prohráli v závěrečných minutách," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík. "Bylo vidět, že ještě nefunguje propojenost hráčů. Těch změn oproti minulé sezoně máme hodně. Čeká nás tvrdá práce, tenhle zápas je pro nás velké poučení," dodal kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Liberecký navrátilec a bývalý reprezentant Gebre Selassie nastoupil po více než devíti letech v české lize. Přestože většinu kariéry odehrál na pravém beku, trenér Hoftych ho nasadil na pozici defenzivního záložníka.

Kouč Slovácka Svědík po čtvrtečním utkání v Plovdivu udělal hned šest změn v základní sestavě, brankář Nguyen nemohl nastoupit kvůli tomu, že v Uherském Hradišti hostuje z Liberce. Mezi tyčemi ho zastoupil Bajza, v první půli však neměl žádnou větší práci.

Úvodní dějství přineslo jen minimum vyložených šancí a hned z té první udeřilo Slovácko. Po Holzerově přízemním centru se obtočil kolem protihráče Petržela a s pomocí lehké teče Gebre Selassieho otevřel skóre.

"Milan se dobře uvolnil a já ve snaze zblokovat jeho střelu jsem ji ještě vylepšil. Letělo to skoro do šibenice," litoval Gebre Selassie. "Holzi to pravačkou centroval před bránu. Naštěstí pravačku nemá tak dobrou jako levačku, takže balon šel po zemi na přední tyč. Mně se podařilo obtočit přes stopera na levou nohu, z otočky jsem vystřelil a on to ještě trochu tečoval. Zapadlo to tam pěkně," řekl Petržela.

Osmatřicetiletý křídelník dal svůj 52. gól v české lize. "První poločas jsme byli aktivnější, měli jsme více v držení balon. Myslím, že jsme i stupňovali tlak. Gólem vyvrcholila naše zlepšená hra, to, že jsme dobře obehrávali soupeře a měnili těžiště hry," prohlásil Svědík.

Domácí trenér Hoftych poslal do druhé půle druhého útočníka Rondiče a Severočeši přidali. Do dobré šance se v 48. minutě dostal Nečas, ale branku netrefil. V 65. minutě Bajza vyrazil střelu střídající Gembického, který v pondělí oslaví 22. narozeniny.

Slovácko ani tentokrát v Liberci nedohrálo v plném počtu. Střídající Cicilia byl na trávníku necelých šest minut, když "sestřelil" Gebre Selassieho a rozhodčí Machálek ho rovnou vyloučil. Tým z Uherského Hradiště za posledních sedm ligových utkání v Liberci obdržel sedm červených karet a navíc v nich čelil stejnému počtu penalt.

"Mám ještě otisk pod kolenem. Kdybych zůstal na té noze stát, kdybych neuhnul celým tělem, tak mi podle mě zlomil nohu nebo prošlápl koleno. Za mě velmi nebezpečná hra," konstatoval Gebre Selassie. "Po střídání jsme se trochu vymanili z tlaku Liberce v úvodu druhé půle, ale pak to bohužel pro mě nepochopitelně degradoval Rigi. Ještě jsem to neviděl, ale za mě trestuhodné. Zbytečný útočný faul, nesmysl," uvedl Svědík.

Domácí sice měli v přesilovce územní převahu, ale k vyložené šanci se přes spolehlivou obranu Slovácka nedostali ani poté, co vyrazil podpořit ofenzivu i brankář Knobloch. Slovan v součtu s minulou sezonou nevyhrál v lize už šest utkání.

Hlasy po utkání: Pavel Hoftych (trenér Liberce): "V prvním poločase byla na našich hráčích vidět velká nervozita. Ani vstup nám nevyšel, prvních 10 až 15 minut jsme snad všechny balony po zisku hned odevzdali soupeři. První poločas byl z naší strany velmi špatný, bylo vidět, že ještě nefunguje propojenost hráčů. Těch změn oproti minulé sezoně máme hodně. První půli jsme nenabídli nic, zároveň tam bylo i málo vyhraných soubojů. Ve druhém poločase jsme hru zjednodušili, chtěli jsme se dostat víc do soubojů. Určité oživení přinesl Rondič. Měli jsme nějaké možnosti, největší byla ta Nečasova. Zároveň jsme měli spoustu dobrých centrů, ale soupeř je v obraně konsolidovaný. Dokázal si se vším poradit. Dal jednu branku z jediné střely, my bohužel nedali žádnou a prohráli. Čeká nás tvrdá práce, tenhle zápas je pro nás velké poučení." Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas jsme byli aktivnější, měli jsme více v držení balon. Myslím, že jsme i stupňovali tlak. Gólem vyvrcholila naše zlepšená hra, to, že jsme dobře obehrávali soupeře a měnili těžiště hry. Druhý poločas jsme špatně začali, ale pramenilo to i z toho, že soupeř ještě víc zjednodušil hru. Dal tam dva útočníky. Špatně jsme na to reagovali a dostávali jsme se zbytečně pod tlak. Po střídání jsme se z toho trochu vymanili, ale pak to bohužel pro mě nepochopitelně degradoval Rigi (Cicilia). Museli jsme dohrávat v deseti. Domácí způsob hry nezměnili, chtěli nás dostat pod tlak nakopávanými balony. Musím vyzdvihnout hráče, co hráli vzadu. Rozhodl první poločas, tam jsme byli kombinačně lepší. Zápasy tady jsou vždy vypjaté, vždy hodně emocí. Výhra tady těší. Pro nás dobrý vstup do ligy, ale hlavně psychické naladění na čtvrteční zápas s Plovdivem. Je to pro nás důležitá vzpruha poté, co jsme v Plovdivě prohráli v závěrečných minutách."

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 31. Petržela. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka - Hrubeš (video). ŽK: Nečas, Koscelník, Gebre Selassie - Divíšek, Mareček, Svědík (trenér), Sadílek. ČK: 69. Cicilia (Slovácko). Diváci: 2499 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Koscelník, Mikula, Purzitidis, Fukala - Havelka, Gebre Selassie - Nečas (81. Faško), Matoušek (63. Gembický), Mészáros (46. Rondič) - Rabušic (71. Novotný). Trenér: Hoftych.

Slovácko: Bajza - Reinberk (84. Kalabiška), Šimko, Kadlec, Divíšek - Daníček, Mareček (56. Havlík) - Petržela (56. Navrátil), Sadílek, Holzer (64. Kohút) - Jurečka (64. Cicilia). Trenér: Svědík.