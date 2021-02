Fotbalisté Slovácka si mohou proti Teplicím upevnit čtvrté místo

Uherské Hradiště - Předehrávka týmů s opačnou formou mezi Slováckem a Teplicemi otevře v pátek program 19. kola první fotbalové ligy. Celek z Uherského Hradiště z posledních šesti zápasů v nejvyšší soutěži pětkrát vyhrál a jednou remizoval a může si upevnit čtvrté místo v neúplné tabulce. Naopak Severočeši ze čtyř jarních kol získali jediný bod a patří jim až 14. příčka.

Slovácko drží čtvrtou pozici, i když v minulém kole kvůli nezpůsobilému terénu nehrálo v Jablonci a má tak zápas k dobru. V posledním utkání před necelými dvěma týdny moravský tým remizoval doma bez branek s Českými Budějovicemi a předtím pět kol po sobě zvítězil.

"Místo odloženého zápasu v Jablonci jsme pouze trénovali. Věřím, že nás to před zápasem s Teplicemi nijak nepoznamená," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Uherskohradišťský celek na začátku sezony v posledním vzájemném duelu vyhrál v Teplicích 2:0 a severočeského soupeře porazil po osmi zápasech. "Hru Teplic provázejí výkyvy, ale soupeř má určitě kádr na to, aby hrál výš. Úkolem dne pro nás bude soupeře nepodcenit, hrát si svoji hru, být aktivní a jít si pro vítězství," dodal Palinek.

Tepličtí se na začátku jarní části trápí. Minule doma podlehli Pardubicím 0:1 a potřetí z letošních čtyř kol neskórovali. Severočechům se více daří venku, kde získali devět z celkových 17 bodů v sezoně. Na hřišti Slovácka v lize neprohráli čtyřikrát za sebou.

"Momentálně nesbíráme body. Ale věříme, že situaci překonáme a získáme jistotu na svou stranu. Je to o tom se o to na hřišti mnohem víc rvát. Nikdo nám z téhle situace nepomůže, musíme si z ní pomoct hlavně sami. Musíme se dobře připravit a zvolit na soupeře dobrou základní jedenáctku, abychom to na Slovácku zvládli," uvedl teplický trenér Radim Kučera.

Zápas má výkop v pátek v 18:00, kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru stále nemohou do hlediště fanoušci. Navzdory současným mrazům a sněžení je momentálně trávník v Uherském Hradišti v dobrém stavu. "Musela by přijít nějaká velká sněhová kalamita, aby bylo konání zápasu ohroženo," řekl Palinek.