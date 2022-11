Fotbalisté Slovácka se rozloučili s Konferenční ligou remízou 1:1 s Partizanem

Bělehrad - Fotbalisté Slovácka se rozloučili s Evropskou konferenční ligou remízou 1:1 na hřišti Partizanu Bělehrad. Na vedoucí gól domácího Natcha z penalty v 41. minutě odpověděl ve druhé půli náhradník Ondřej Mihálik.

Tým z Uherského Hradiště obsadil v silné konkurenci s pěti body poslední místo ve skupině D. Ze šesti zápasů dokázal zvítězit pouze na hřišti Nice a k tomu uhrál dvě remízy právě se srbským vicemistrem.

Ve druhém souběžně hraném duelu remizoval Kolín nad Rýnem doma s OGC Nice 2:2. Skupinu tak vyhrál francouzský celek před Partizanem a oba postupují do jarního play off.

Slovácko mělo poslední pohárový zápas odehrát před prázdnými tribunami kvůli trestu za chování diváků, nicméně reglement UEFA umožňuje v takových případech pustit do hlediště děti. Partizan to využil a v ochozech bylo odhadem až dvacet tisíc mladých fanoušků.

Úvod zápasu byl z obou stran nepřesný. Do první příležitosti se dostalo ve 20. minutě Slovácko, které přijelo do Srbska bez opor Kadlece, Petržely a Kozáka. Holzer ale z deseti metrů nastřelil jen bránícího stopera Vujačiče. Velkou šanci měl ve 36. minutě domácí Gomés, který po centru Diabatého hlavičkoval jen o pár centimetrů vedle Nguyenovy branky.

Partizan šel do vedení ve 41. minutě. Po centru do vápna zahrál Kalabiška rukou a nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Natcho.

Ve druhé půli se Slovácko vrátilo k aktivní hře z úvodu duelu, v 51. minutě vychytal Popovič tečovanou střelu Šimka, územní převaha vítěze českého poháru ale další šance nepřinesla. Až v 70. minutě nedosáhl Mihálik na prudký centr Kalabišky.

Vedení Partizanu mohl navýšit Vujačič, jehož hlavička jen o kousek minula tyč. A vzápětí hosté vyrovnali. Střídající Tomič se nejlépe zorientoval v šestnáctce a jeho střelu tečoval do sítě další muž z lavičky Mihálik.

Tomič měl pak na kopačce vítězný gól, jenže přestřelil, bod pro aktivní hostující tým zachránil v závěru výtečným zákrokem Nguyen.

Závěrečný nápor Slovácka už gól nepřinesl. Český tým tak neporazil srbského soupeře pošesté za sebou, Partizan neprohrál v pohárech s českými mužstvy v poslední čtyřech duelech.

Hlasy po utkání závěrečného 6. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy Partizan Bělehrad - 1. FC Slovácko (1:1):

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Byla to z naší strany důstojná tečka za Konferenční ligou, je akorát škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce. V závěru jsme šance měli, byli jsme více na balónu a mohli jsme si odvézt tři body. Měli jsme v zápase velmi dobré pasáže, ale doplatili jsme na to, že jsme šance neproměnili. Jakmile na evropské scéně takové příležitosti nedáte, tak nemůžete pomýšlet na největší úspěch. Ale náš výkon byl i tak dost kvalitní. Na to, že jsme hráli evropské poháry ve skupinové fázi poprvé, odehráli jsme všechny zápasy velmi dobře, nikdy jsme nepropadli, soupeři na nás museli nasazovat nejsilnější sestavy. Získali jsme si respekt a to je hodně cenné."

Michal Tomič (obránce Slovácka): "Moje střela směřovala přímo do branky a nevadí mi, že ji Ondra Mihálik tečoval, ten gól mu přeju. V konečném důsledku je to jedno, kdo dal gól. Uhráli jsme bod do koeficientu, věřil jsem ale do posledního momentu, že můžeme vyhrát. Škoda, že jsme druhý gól nedali, Partizan jsme přehrávali. V Nice nám možná vyhovovalo, že na stadionu nebyli diváci, tady vytvořily děti vynikající atmosféru a jsme rádi, že na tribunách nebylo prázdno. Celkově ale bereme Konferenční ligu jako obrovskou zkušenost pro celý klub. Hodnocení je pozitivní, ukázali jsme, co Slovácko umí a že fotbal hrát umíme, Rádi bychom si evropské poháry zopakovali."

Ondřej Mihálik (střelec vyrovnávací branky): "Byla to taková rána od Michala Tomiče, jen mě to lízlo, vědomě jsem to netečoval, ani jsem netušil, zda to letí na bránu. V závěru jsem měl ještě šanci, ale nedal jsem střele gólové parametry, poslal jsem to vysoko nad. Chtěli jsme tři body, ale Partizanu stačil bod a tomu přizpůsobil hru hlavně v závěru. Nehráli jsme druhé housle ani v tomto ani v žádném jiném duelu ve skupině."

Jan Kalabiška (obránce Slovácka): "Byl tam souboj Páti Šimka, mně se balón odrazil na ruku, takže penalta byla zasloužená. Hráli jsme aktivně, oni nechtěli inkasovat a spoléhali spíš na brejky. Byli jsme dnes lepším týmem. Jeli jsme sem s tím, že bude prázdný stadion, ale děti vytvořily dobrou atmosféru, bylo to pro nás nečekané. Šest zápasů v Evropě bylo báječnou zkušeností pro všechny."

Zdroj: Sport 1.

Utkání závěrečného 6. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy:

Partizan Bělehrad - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 41. Natcho z pen. - 73. Mihálik. Rozhodčí: Raczkowski - Siejka, Kupsik (všichni Pol.). ŽK: Filipovič, Traoré, Vujačič, Uroševič, Markovič - Šimko, Kalabiška, Svědík (trenér).

Sestavy:

Partizan: Popovič - Filipovič, Markovič, Vujačič, Uroševič - Menig (89. Lutovac), Belič (73. Pavlovič), Traoré, Diabaté - Gomes (89. Baždar), Natcho (90.+5. Saničanin). Trenér: Petrič.

Slovácko: Nguyen - Holzer (82. Juroška), Hofmann (62. Tomič), Šimko, Kalabiška - Daníček, Ljovin - Brandner, Kohút, Duskí (62. Havlík) - Vecheta (62. Mihálik). Trenér: Svědík.