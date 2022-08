Fotbalisté Slovácka prohráli v Evropské lize v Istanbulu s Fenerbahce 0:3

Istanbul - Fotbalisté Slovácka prohráli v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy v Istanbulu s Fenerbahce 0:3 a při premiéře v této klubové soutěži se jim vzdálil postup do play off. Skóre zápasu otevřel v 17. minutě ofenzivní záložník Emre Mor střelou z 12 metrů, v nastavení prvního poločasu se z přímého kopu trefil Brazilec Lincoln. Krátce po přestávce byl po druhé žluté kartě vyloučen Stanislav Hofmann a moravský tým už nestačil čelit ofenzivě tureckého vicemistra. Třetí gól přidal opět Lincoln a přiblížil tak svůj klub k postupu.

Odveta se hraje za týden v Uherském Hradišti. Postupující z této dvojice se v závěrečném předkole utká s Austrií Vídeň, poražený ve 4. předkole Evropské konferenční ligy narazí na vítěze z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. První zápas dnes skončil 1:1.

Slovácko nastoupilo v očekávané sestavě s Kalabiškou na hrotu, ale přece jen v defenzivnější variantě se čtyřmi obránci. V domácím základu nečekaně chyběl střelec King, český reprezentant Filip Novák zůstal na lavičce a zahrál si až poslední čtvrthodinu.

V bouřlivé atmosféře téměř zaplněného stadionu začali hosté odvážně a už ve 2. minutě trefil Duskí z hranice šestnáctky tyč. Na dlouhou dobu to ale byla poslední nebezpečná akce týmu z Uherského Hradiště.

V 7. minutě zahrozil střelou Zajc, který dostal v pokutovém území spoustu prostoru. Defenziva Slovácka ale chybovala znovu a v 17. minutě měl Lincoln dostatek času, aby našel volného Mora, jehož technická střela z 12 metrů zaplula k tyči.

Slovácko se z tureckých kleští vymanilo, nicméně k ohrožení Cetinovy branky mělo daleko. V 29. minutě se za záda domácí obrany prodral po levé straně Holzer, místo střely ale zvolil neadresný centr a z akce nic nebylo, stejně jako z mírné převahy moravského týmu v závěru první půle. V poslední minutě byl těsně před hranicí pokutového území faulován Mor, kopu se ujal Brazilec Lincoln a zakroutil střelu přes zeď za záda bezmocného Nguyena.

Plánovanou snahu hostů o ofenzivu zhatila v 48. minutě žlutá karta pro Hofmanna za ruku. Jelikož byla druhá, stoper Slovácka musel ze hřiště. V oslabení tak byla role moravského celku velmi ztížená, před Cetinovu branku se hosté dostávali sporadicky a museli především čelit narůstajícímu tlaku Fenerbahce.

Do šance se postupně dostali Lincoln a Bruma, jejich akce slovácká obrana stihla zlikvidovat. V 81. minutě se po akci střídajícího Brumy střelou k tyči opět prosadil Lincoln a uzavřel skóre zápasu.

Domácí tým tak přerušil sérii šesti pohárových utkání, v nichž nevyhrál. Slovácko po loňské porážce v Plovdivu a následném vyřazení v předkole Evropské konferenční ligy nebodovalo ani ve druhém zápase své krátké pohárové historie na soupeřově hřišti.

Hlasy po úvodním utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Z hlediska strategie nám nevyšlo vůbec nic. Věděli jsme, že musíme vydržet úvodních dvacet minut, podržet balón, což se nám nedařilo a dostávali jsme se do hlubšího bloku. Dostali jsme gól v momentě, když nás bylo devět v šestnáctce a nedokázali jsme zabránit střele. Byla to škoda, situace se dala vyřešit líp. Pak jsme se osmělili k protiútokům, ale chyběla jim efektivita, kterou prokázal soupeř gólem do šatny. Tím se uklidnil a nás paralyzoval. O druhém poločase se nemusíme bavit, přišlo vyloučení, což ovlivnilo zápas. Měli jsme i zdravotní problémy. Havlík od 20. minuty nehrál naplno, proto v půli střídal, v tomto směru šlo všechno proti nám. Všechny góly, které jsme dostali, byly po střelách z hranice šestnáctky, tam jsme měli pracovat líp. Výkon deseti hráčů byl srdnatý, bojovali jsme až do konce, hráli jsme to, na co máme. Odveta bude velmi těžká, ale stát se může cokoliv. Fenerbahce má komfortní náskok a velkou kvalitu."

Daniel Holzer (záložník Slovácka): "Zápas měl vynikající atmosféru, pro nás to byl velký nezvyk, na hřišti nebylo slyšet absolutně nic. Nikdy jsem něco podobného nezažil, ale proto fotbal hrajeme. Co se týče samotného vývoje, tak jsme hledali možnosti, jak se dostat na dostřel, jednou mi nahrávku zblokoval stoper, podruhé jsem zbytečně vymýšlel, bylo to hodně těžké. Mohli jsme vícekrát vystřelit, tohle musíme do odvety zlepšit. Fenerbahce nás přehrávalo svojí kvalitou, oni jsou rychlí na všech postech, jejich individuální dovednosti byly znát na první pohled. Dvakrát dostali před šestnáctkou prostor a dvakrát toho využili."

Vlastimil Daníček (záložník Slovácka): "Klíčový pro vývoj byl přelom poločasů. Na konci prvního jsme dostali gól a pak přišlo vyloučení. Domácí pak takticky drželi balón, my jsme se snažili udržet skóre, škoda třetího gólu, to byl hřebíček. Nám dnes chyběla finální přihrávka. Odveta bude těžká. Zápas nám ukázal naše nedostatky a vše, co musíme zlepšit. Půjdeme do toho s čistou hlavou. Taky záleží, s čím k nám Fenerbahce přijede."

Zdroj: ČT sport.

Úvodní utkání 3. předkola Evropské fotbalové ligy:

Fenerbahce Istanbul - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)

Branky: 45.+1 a 81. Lincoln, 17. Mor. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia (všichni Portug.). ŽK: Mor - Hofmann, Trávník, Sinjavskij. ČK: 48. Hofmann (Slovácko).

Sestavy:

Fenerbahce: Cetin - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Kadioglu (77. Novák) - Arao - Mor (60. Bruma), Zajc (60. Crespo), Lincoln - Valencia (77. Güler), Rossi (60. Dursun). Trenér: Jesus.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (69. Vecheta), Kadlec, Hofmann, Duskí - Daníček - Petržela (63. Tomič), Havlík (46. Ljovin), Trávník (86. Kohút), Holzer (63. Sinjavskij) - Kalabiška. Trenér: Svědík.