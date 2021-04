Fotbalisté Slovácka porazili doma Liberec 1:0 a dál drží třetí místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili v 26. kole první ligy nad Libercem 1:0. Jedinou branku vstřelil v 66. minutě z penalty Václav Jurečka. Tým z Uherského Hradiště bodoval ve 13 z posledních 14 ligových zápasů a dál drží třetí místo v neúplné tabulce. Před čtvrtým Jabloncem má náskok jednoho bodu. Liberec tři kola po sobě nezvítězil a patří mu pátá příčka se sedmibodovou ztrátou na Slovácko.

Do zápasu vstoupili lépe hosté. V 10. minutě hlavičkoval z dobré pozice Purzitidis, ale míč směřující mezi tyče odvrátil Kadlec. První domácí šanci měl v 21. minutě Petržela. Jurečka mu posunul míč do šestnáctky a sedmatřicetiletý veterán trefil tyč Knoblochovy branky.

Slovácko s přibývajícím časem první půle získalo územní převahu. Blízko ke gólu měl Reinberk, do něhož vyboxoval míč Knobloch, ale balonu v cestě do brány zabránil na poslední chvíli Purzitidis. Severočeši využívali každou možnost k rychlým brejkům, v 36. minutě pálil nad Mosquera.

Devět minut po přestávce se po standardní situaci hlavičkou prosadil hostující Rabušic, nicméně gólman Nemrava na brankové čáře míč zastavil a podržel domácí.

Rozhodnutí přišlo v 66. minutě. Domácí Lukáš Sadílek, který v zápase nastoupil proti bratrovi Michalovi z Liberce, nacentroval na nabíhajícího Reinberka, jehož fauloval Knobloch. Jurečka z pokutového kopu nezaváhal a otevřel skóre. Brankář Knobloch z předchozích čtyřech penalt neinkasoval, tentokrát ale nezvolil správnou stranu.

Liberec posílil střídáními ofenzivu, ale taktovku zápasu drželi v rukou domácí. V 78. minutě se prokličkoval do palebné pozice Kalabiška, ale Knobloch jeho střelu špičkou kopačky vyrazil.

Ze závěrečného náporu vytěžili Severočeši šanci Rabušice, který ale po pasu Karafiáta pálil těsně vedle. Slovácko bodovalo i v druhém vzájemném duelu v sezoně a v tomto roce prohrálo v lize jen doma se Slavií.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Připravovali jsme se na hru Liberce, ale v prvním poločase jsme jim nabídli zbytečně tři šance, při nichž jsme nechali hráče zakončovat. Druhá půle byla lepší. Liberec jsme do ničeho nepouštěli, sbírali jsme odražené míče a měli jsme dvě šance. Z jedné byla penalta a z jedné velká možnost Kalabišky. Šancí moc nebylo, věděli jsme, že mohou rozhodovat detaily, což se potvrdilo. Musím zase hráčům poděkovat, jak k tomu přistoupili, protože vím, čím po karanténě prochází. Co se týče pohárových příček, pořád máme do konce devět kol. Chceme vytěžit ze všeho maximum. Čeká nás ale hrozně nabitý program. Máme úzký kádr, ale sázím na morální kredit tohoto týmu."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "První poločas byl hodně vyrovnaný, bylo tam dost šancí a pološancí. Domácí hrozili standardními situacemi, my jsme mohli lépe zhodnotit příležitost Mosquery. I druhá půle byla dost vyrovnaná. Přišel v ní jeden brejk Slovácka, z něhož pak vznikla penalta, kterou se Knobloch snažil zachránit situaci. Tentokrát pokutový kop nechytil. Naším problémem poslední doby není to, že dostaneme jeden gól v zápase, ale že góly nedáváme a vytváříme si málo šancí. Co se týče boje o pohárové příčky, je to komplikace. Ale jak se říká, zajíci se počítají až po honu."

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 66. Jurečka z pen. Rozhodčí: Marek - Kubr, Antoníček - Adam (video). ŽK: Hofmann, Divíšek - Chaluš. Bez diváků.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, L. Sadílek - Petržela (80. Tomič), Kohút (80. Šimko), Rezek (72. Divíšek) - Jurečka (90.+1 Kubala). Trenér: Svědík.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Jugas, Purzitidis - Mara (69. Matoušek), M. Sadílek - Pešek (69. Rondič), Faško (76. Karafiát), Mosquera (76. Nečas) - Rabušic. Trenér: Hoftych.