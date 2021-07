Fotbalisté Slovácka podlehli v Konferenční lize Plovdivu 0:1 gólem z 89. minuty

Plovdiv - Fotbalisté Slovácka prohráli v úvodním utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy v Plovdivu s domácím Lokomotivem 0:1. Jedinou branku zápasu dal bulharský záložník Petar Vitanov v 89. minutě. Tým z Uherského Hradiště neuspěl v premiéře na evropské scéně, dosud totiž startoval pouze v letech 2001 - 2003 v dnes už neexistujícím Intertoto Cupu.

Ve vyrovnaném duelu měly oba týmy příležitosti vstřelit první gól, největší šanci čtvrtého týmu uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže zahodil v první půli Daniel Holzer. Po přestávce zase neuspěli v dresu bulharského vicemistra Georgi Minčev a Connor Ruane, ale štěstí se nakonec přiklonilo k domácím. K odraženému míči se dostal Vitanov a dal vítězný gól.

Odveta se hraje příští čtvrtek v Uherském Hradišti a postupující tým se ve 3. předkole utká s vítězem duelu FC Kodaň - Žodino. První zápas vyhrál dnes doma dánský klub jednoznačně 4:1.

Úvod zápasu na stadionu Lokomotivu byl hodně opatrný, ani jeden tým nechtěl udělat chybu, kterou by nabídl soupeři nějakou šanci. Těch bylo v první dvacetiminutovce poskrovnu. Domácí se snažili o nakopávané míče do šestnáctky, ale dobře organizovaná obrana Slovácka žádné komplikace nedovolila. Se střelou Umarbojeva neměl brankář Nguyen problémy.

Jedna z prvních šancí Slovácka se zrodila po dlouhém autu Reinberka, po němž zaváhal gólman Pirgov, ale před dotírajícím Daníčkem uhasil nebezpečí Vitanov. Hostům se ale nedařila kombinace a centry neměly nárok na úspěch. Přesto bylo Slovácko blízko vedoucímu gólu. Ve 35. minutě dostal Holzer, který nahradil lehce zraněného Petrželu, ideální pas za obranu, ale tváří v tvář brankáři neuspěl. O pár minut později se neujala ani nečekaná rána Kalabišky.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí fotbalisté. V 53. minutě našel Connor Ruane Minčeva, ale jeho střela o pár centimetrů minula levou tyč Nguyenovy branky. Nicméně hosté hru brzy vyrovnali, dokázali více podržet míč na kopačkách a kombinací se dostávali na polovinu soupeře, ale nikoliv už do šancí, které by mohly změnit skóre.

Poslední čtvrthodinu odřídil po zranění hlavního čtvrtý rozhodčí a odpískal i jediný gól zápasu. Zblokovanou střelu Minčeva trefil ideálně záložník Vitanov a rozhodl o šťastném vítězství domácího celku.

Lokomotiv Plovdiv - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 89. Vitanov. Rozhodčí: Abed (74. Wattellier) - Mugnier, Pasqualotti (všichni Fr.). ŽK: Bykov, Tunčev (trenér, oba Plovdiv).

Plovdiv: Pirgov – Gomis, Craciun, Bykov – Nikolajev (64. Petrovič), Vitanov, Umarbojev, Connor Ruane – Salinas (86. Jančev), Minčev, Iliev. Trenér: Tunčev.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Navrátil (78. Petržela), Sadílek, Holzer (55. Jurečka) - Cicilia. Trenér: Svědík.