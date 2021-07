Fotbalisté Slovácka podlehli v Konferenční lize Plovdivu 0:1 gólem z 89. minuty

Plovdiv - Fotbalisté Slovácka prohráli v úvodním utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy v Plovdivu s domácím Lokomotivem 0:1. Jedinou branku zápasu dal bulharský záložník Petar Vitanov v 89. minutě. Tým z Uherského Hradiště neuspěl v premiéře na evropské scéně, dosud totiž startoval pouze v letech 2001 - 2003 v dnes už neexistujícím Intertoto Cupu.

Ve vyrovnaném duelu měly oba týmy příležitosti vstřelit první gól, největší šanci čtvrtého týmu uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže zahodil v první půli Daniel Holzer. Po přestávce zase neuspěli v dresu bulharského vicemistra Georgi Minčev a Connor Ruane, ale štěstí se nakonec přiklonilo k domácím. K odraženému míči se dostal Vitanov a dal vítězný gól.

Odveta se hraje příští čtvrtek v Uherském Hradišti a postupující tým se ve 3. předkole utká s vítězem duelu FC Kodaň - Žodino. První zápas vyhrál dnes doma dánský klub jednoznačně 4:1.

Úvod zápasu na stadionu Lokomotivu byl hodně opatrný, ani jeden tým nechtěl udělat chybu, kterou by nabídl soupeři nějakou šanci. Těch bylo v první dvacetiminutovce poskrovnu. Domácí se snažili o nakopávané míče do šestnáctky, ale dobře organizovaná obrana Slovácka žádné komplikace nedovolila. Se střelou Umarbojeva neměl brankář Nguyen problémy.

Jedna z prvních šancí Slovácka se zrodila po dlouhém autu Reinberka, po němž zaváhal gólman Pirgov, ale před dotírajícím Daníčkem uhasil nebezpečí Vitanov. Hostům se ale nedařila kombinace a centry neměly nárok na úspěch. Přesto bylo Slovácko blízko vedoucímu gólu. Ve 35. minutě dostal Holzer, který nahradil lehce zraněného Petrželu, ideální pas za obranu, ale tváří v tvář brankáři neuspěl. O pár minut později se neujala ani nečekaná rána Kalabišky.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí fotbalisté. V 53. minutě našel Connor Ruane Minčeva, ale jeho střela o pár centimetrů minula levou tyč Nguyenovy branky. Nicméně hosté hru brzy vyrovnali, dokázali více podržet míč na kopačkách a kombinací se dostávali na polovinu soupeře, ale nikoliv už do šancí, které by mohly změnit skóre.

Poslední čtvrthodinu odřídil po zranění hlavního čtvrtý rozhodčí a odpískal i jediný gól zápasu. Zblokovanou střelu Minčeva trefil ideálně záložník Vitanov a rozhodl o šťastném vítězství domácího celku.

Hlasy trenérů po utkání:

Aleksandar Tunčev (Plovdiv): "Mám úžasné pocity, když jsme dokázali tento zápas vyhrát brankou v samotném závěru. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, soupeř nás překvapil pouze nakopávanými míči na jejich středního útočníka, s dalšími herními variantami Slovácka jsme si dokázali poradit. Začali jsme dvojzápas dobře, ale rozhodnuto není. Nyní se zaměříme na víkendový ligový zápas a na odvetu budeme myslet až potom."

Martin Svědík (Slovácko): "Potvrdilo se, že to bude vyrovnaný zápas, hlavně v první půli tam bylo hodně soubojů, byla to spíš bitva, každý tým měl nějakou šanci. Druhou půli jsme začali aktivněji, byli jsme víc na balonu, ale dostávali jsme se málo do koncovky, do ní se zapojilo málo hráčů. Pak se nemůžeme divit, že jsme nedali gól. Říkalo se, že kdo udělá chybu, bude za to pykat. My jsme v závěru před inkasovaným gólem udělali několik hloupostí a tím jsme se připravili o lepší výsledek. Druhým aspektem je neproměňování šancí. Bez toho se v poháru nedá uspět. Soupeř byl v tomto směru efektivnější. Je za námi teprve poločas, šance na postup teď nebudu odhadovat, ale musíme podat aktivnější výkon."

Lokomotiv Plovdiv - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 89. Vitanov. Rozhodčí: Abed (74. Wattellier) - Mugnier, Pasqualotti (všichni Fr.). ŽK: Bykov, Tunčev (trenér, oba Plovdiv).

Plovdiv: Pirgov – Gomis, Craciun, Bykov – Nikolajev (64. Petrovič), Vitanov, Umarbojev, Connor Ruane – Salinas (86. Jančev), Minčev, Iliev. Trenér: Tunčev.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Navrátil (78. Petržela), Sadílek, Holzer (55. Jurečka) - Cicilia. Trenér: Svědík.