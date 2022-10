Fotbalisté Slovácka podlehli Nice 0:1 a ve skupině EKL nevyhráli ani potřetí

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka podlehli doma Nice 0:1 a nevyhráli ani třetí zápas ve skupině Evropské konferenční ligy. O triumfu hostů rozhodl v 54. minutě Nicolas Pép

Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří v úvodních dvou zápasech remizovali doma s Partizanem Bělehrad 3:3 a prohráli v Kolíně nad Rýnem 2:4, zůstali v "déčku" poslední. Francouzský celek si připsal ve skupině první vítězství po dvou remízách.

Slovácko doma v pátém pohárovém duelu (bez Poháru Intertoto) poprvé prohrálo. Úřadující vítěz českého poháru nevyhrál před vlastními fanoušky pátý soutěžní zápas po sobě.

V deváté minutě Nice v rozmezí několika vteřin nevyužilo tři šance. Pépé hlavičkoval z vápna do tyče, Budáví nepřekonal gólmana Nguyena a Diop přestřelil.

Ve 22. minutě zahrozili poprvé i domácí. Mihálik vypálil z otočky z hranice šestnáctky, ale pouze doprostřed branky. V závěru úvodního dějství vyzkoušel Šašinka z dálky pozornost gólmana Bulky.

"Orli" se ujali vedení ve 54. minutě po obrovské chybě Nguyena. Pépé vystřelil zpoza vápna, skákavý míč Nguyenovi vypadl z náruče a prošel za brankovou čáru.

O tři minuty později napálil útočník Pobřeží Slonoviny zpoza vápna břevno. Po necelé hodině hry chtěl Bulka rozehrát míč, ale z domácího "kotle" ho do ramene trefil kelímek s pivem. Polského brankáře poté lékaři několik minut ošetřovali.

V 80. minutě Petrželovu ránu z voleje Bulka pokryl. Domácí si v závěru vytvořili tlak, výraznější příležitost si ale nevypracovali.

Nice zvítězilo po třech soutěžních utkáních. Odveta na hřišti celku z Azurového pobřeží, která se odehraje příští čtvrtek, bude bez diváků. Disciplinární komise UEFA potrestala "Orly" za chování fanoušků v duelu s Kolínem nad Rýnem.

Hlasy po utkání

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Vstup do utkání jsme měli aktivní, měli jsme standardní situace, které jsme neproměnili v gól. Potvrdilo se, že soupeř je silný v kombinaci a držení míče, to znamená, že bylo těžké ho o míč připravit. V prvním poločase jsme soupeře, až na trojitou šanci, nenechali vypracovat si nic dalšího. V bloku jsme pracovali velice pozorně. Ve druhém poločase byl začátek stejný, soupeř byl zase lepší v držení míče. Paralyzoval nás laciný gól, pustili jsme Pépého do koncovky. Z gólu pak pramenilo jeho břevno, byla to skoro stejná akce. Dostali jsme se do zápasu až po prostřídání, závěr byl z naší strany daleko aktivnější, dobře jsme se dostávali do křídelních prostorů, ale chyběla nám kvalita ve finální fázi. Hrozně mě mrzí, že zápas rozhodl laciný gól."

Utkání 3. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy:

1. FC Slovácko - OGC Nice 0:1 (0:0)

Branka: 54. Pépé. Rozhodčí: Weinberger - Weiss, Obritzberger (všichni Rak.). ŽK: Trávník - Dante, Favre (trenér), Bulka. Diváci: 7447.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Trávník (64. Daníček) - Petržela (84. Vecheta), Šašinka (64. Reinberk), Holzer (64. Duskí) - Mihálik (74. Kozák). Trenér: Svědík.

Nice: Bulka - Atál, Todibo, Dante, Bard - Budáví, Thuram, Lemina, Diop (76. Ilie) - Pépé (84. Ramsey), Laborde. Trenér: Favre.