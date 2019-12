Fotbalisté Slovácka po skvělém úvodu vyhráli v Příbrami 4:1

Příbram - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 20. kole první ligy na hřišti Příbrami 4:1 a v neúplné tabulce jsou šestí. Tým z Uherského Hradiště rozhodl o druhé výhře za sebou už po 16 minutách, kdy se trefili Lukáš Sadílek, Jan Juroška a Marek Havlík z penalty. Čtvrtý gól po změně stran přidal Tomáš Zajíc. Středočeši, za něž se prosadil Adam Petrák, nevyhráli 13 kol po sobě a zimní pauzu stráví na posledním místě tabulky.

Slovácko v minulém kole zdolalo Plzeň 2:1 a v lize zvítězilo po čtyřech zápasech. Za dalším triumfem vykročilo v Příbrami hned od začátku a už ve druhé minutě skórovalo. Kapitán Hofmann odcentroval do vápna, Zajíc zpracoval míč pro Sadílka, který se nemýlil.

V sedmé minutě udeřili hosté znovu po podobné situaci. Reinberkův centr z druhé strany propadl v šestnáctce až k Juroškovi, jenž se do míče opřel ze vzduchu a překonal gólmana Kočího.

Po čtvrt hodině hry stáhl domácí obránce Kodr k zemi Hofmanna a rozhodčí Lerch nařídil penaltu. Odpovědnost vzal na sebe Havlík a pokutový kop s přehledem proměnil.

Domácí si vytvořili první vážnější šanci až v 53. minutě, ale Voltr zblízka na brankáře Trmala nevyzrál. Hosté vzápětí předvedli Příbrami efektivitu v zakončení. Dlouhý centr našel na zadní tyči Kalabišku, který před branku nahrál skórujícímu Zajícovi.

Středočeši o chvíli později snížili. Balon po Rezkově centru doputoval až k dvacetiletému Petrákovi, který se ve třetím ligovém startu zapsal poprvé mezi střelce. Příbram skórovala po čtyřech utkáních v lize a před vlastními diváky dokonce po pěti duelech. Domácí okamžitě přidali druhou trefu, která však kvůli ofsajdu zakončujícího Škody neplatila.

Slovácko porazilo středočeského soupeře v lize podeváté za sebou, venku v nejvyšší soutěži naplno bodovalo po předchozích dvou prohrách. Příbram v lize prohrála počtvrté za sebou, před vlastními diváky nevyhrála sedmkrát v řadě a s 36 inkasovanými góly má navíc nejhorší obranu v soutěži.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Velice špatně jsme vstoupili do zápasu, kdy jsme nechali dát Slovácku laciné góly. Nedohráli jsme situace a hráči, kteří u gólů byli, nechali svého hráče odskočit a zakončit, což se na téhle úrovni nemůže stát. Pak ten zápas zlomila penalta. Pokud byla fouknutá tahle penalta, tak měla být fouknutá i ta pět minut předtím na Nového, kdy ten zákrok byl daleko ostřejší. Pak bych tomu rozuměl, kdyby měl rozhodčí tenhle metr na obě strany. Slovácko se dostalo na 3:0 a zápas byl za 16 minut rozhodnutý. Snažili jsme se to okysličit. Ve druhém poločase jsme měli desetiminutovku, kdy jsme si nepohlídali ofsajdové postavení a mohli se nějakým způsobem dostat do hry. Slovácko zaslouženě vyhrálo. Musíme se divákům omluvit za vstup do zápasu a tu první patnáctiminutovku, která byla z naší strany strašidelná."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Dneska se mi to utkání hodnotí příjemně, už jenom proto, že jsme měli opravdu velice dobrý vstup do utkání. V 16. minutě jsme vedli 3:0, spadl nám tam každý centr. Hru jsme měli pod kontrolou, jenom jsme se měli víc tlačit do koncovky a ještě v prvním poločase přidat nějaké branky. Ve druhém poločase jsme přestali sbírat odražené balony a dostali jsme zbytečný gól po standardní situaci. Byla tam od nás hluchá patnáctiminutová pasáž, na kterou jsem reagoval střídáním. Příbram hrála na dva útočníky, tak jsme vyztužili prostředek Jirkou Krejčím a tlak Příbrami se eliminoval a naopak jsme si šance vytvářeli my. Bohužel jsme už žádnou další neproměnili. Jinak musím mužstvo pochválit, protože si za vítězstvím šlo a poslední dva zápasy odehrálo velice dobře."

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 1:4 (0:3)

Branky: 59. Petrák - 2. Sadílek, 7. Juroška, 16. Havlík z pen., 55. Zajíc. Rozhodčí: Lerch - Vaňkát, Ratajová. ŽK: Kodr, Kočí, Rezek - Reinberk. Diváci: 1268.

Sestavy:

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Nový, Cmiljanovič - Květ (33. Škoda) - Polidar, Petrák, Rezek, Zeman (33. Voltr) - Slepička (69. Stuparevič). Trenér: Nádvorník.

Slovácko: Trmal - Reinberk (74. Šimko), Hofmann, Kadlec, Juroška - Havlík, Sadílek - Kalabiška, Hellebrand (68. Krejčí), Navrátil - Zajíc (78. Dvořák). Trenér: Svědík.