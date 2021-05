Fotbalisté Slovácka po porážce s Boleslaví opět ztratili v boji o čtvrté místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka podlehli ve 30. kole první ligy doma Mladé Boleslavi 0:1. O vítězství Středočechů rozhodl ve 23. minutě Václav Drchal. Tým z Uherského Hradiště prohrál počtvrté z posledních pěti kol a zkomplikoval si boj o pohárové příčky. Na čtvrtém místě neúplné tabulky má na pátou Plzeň náskok dvou bodů, ovšem Viktoria odehrála o dvě utkání méně. Mladá Boleslav bodovala po dvou porážkách za sebou a přiblížila se záchraně.

"Získali jsme tři důležité body v boji o záchranu, do zbývajících duelů půjdeme klidnější. Do tohoto stavu jsme se ale mohli dostat už v předchozích zápasech," řekl na on-line tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Karel Jarolím.

Na lavičce domácích chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám potrestaný trenér Martin Svědík, kterého zastoupil asistent Josef Mucha. "On je klidnější, ale dnes jsme o přestávce potřebovali od pana Svědíka seřvat, abychom hráli to, co máme," uvedl nejlepší střelec Slovácka v ligové sezoně útočník Jan Kliment.

Zápas začal ve svižném tempu a šance se střídaly na obou stranách. Nejprve po brejku Klimenta trefil domácí Sadílek před odkrytou brankou nohy obránce, na druhé straně po centru Matějovského mířil Douděra hlavou těsně vedle.

Během první půle hosté nečekaně získali herní převahu a brzy se to projevilo i na skóre. Matějovský poslal ideální pas do pokutového území Drchalovi, který prostřelil Bajzu a připsal si druhý gól v ligové sezoně. "Byla to krásná a přesná přihrávka od Marka. Jakmile jsem měl balon u nohy, už jsem věděl, co s tím mám udělat," řekl Drchal.

Slovácko jen těžko hledalo recept na dobře zformovanou obranu, byť v ní Boleslavi chyběli zranění Takács a Preisler. Z územní převahy si do konce poločasu domácí už žádnou vážnější šanci nevypracovali.

Po přestávce domácí stupňovali tlak, ale v rozhodujících momentech jim chyběl klid a přesnost finálních přihrávek. To vyhovovalo hostujícímu týmu, který hrozil z brejků.

Blízko vyrovnání byl přesto v 69. minutě Kliment, ale po přiťuknutí Ciciliou mířil těsně vedle a jedenáctý gól v ligové sezoně si nepřipsal. "Hodně jsme se dnes natrápili. Body nám budou chybět, ale jedeme dál," poznamenal obránce Slovácka Michal Kadlec.

Tlak Slovácka v závěru sílil, ale ke gólu měli blízko na druhé straně Zmrhal a střídající Jiří Klíma. "Měli jsme tyto šance proměnit a ušetřili bychom si nervy v závěru," dodal Jarolím.

Hosté už tři body uhájili a oplatili soupeři porážku z prosincového úvodního vzájemného duelu v sezoně. V lize Slovácko porazili po čtyřech zápasech, v březnu tým z Uherského Hradišti vyřadili po vítězství 4:2 po prodloužení v osmifinále domácího poháru.

Výsledek:

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 23. Drchal. Rozhodčí: Franěk - Hrabovský, Bureš - Marek (video). ŽK: Divíšek, Havlík, Cicilia, Kohút - Ladra, Matějovský, Drchal, Šimek. Diváci: 705 (omezený počet).

Sestavy:

Slovácko: Bajza - Reinberk (21. Divíšek), Kadlec, Hofmann, Šimko (46. Tomič) - Havlík, Daníček - Petržela (62. Navrátil), Sadílek (82. Kohút), Jurečka (62. Cicilia) - Kliment. Trenér: Mucha.

Ml. Boleslav: Šeda - Řezník, Šimek, Jakub Klíma - Douděra, Matějovský (49. Budínský), Ladra (83. Skalák), Dancák, Zmrhal - Drchal (65. Jiří Klíma), Škoda. Trenér: Jarolím.