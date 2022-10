Fotbalisté Slovácka budou v Nice bojovat o udržení naděje na postup v EKL

Nice (Francie) - Fotbalisté Slovácka se ve čtvrtečním utkání 4. kola Evropské konferenční ligy v Nice pokusí udržet ve hře o postup do vyřazovací fáze. Zároveň chtějí francouzskému soupeři, který bude kvůli trestu od UEFA hrát bez diváků, oplatit domácí prohru 0:1 z minulého týdne. Úřadující vítěz českého poháru má po třech zápasech ve skupině D na kontě jediný bod. Tým z Uherského Hradiště přijde o šanci na účast v jarní části, pokud ve Francii prohraje a Partizan Bělehrad zdolá Kolín nad Rýnem.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka se nenaladili na zápas vítězně a neprožívají povedené období. V domácí ligové generálce podlehli v dlouhém oslabení 2:4 pražským Bohemians 1905 a výhry se nedočkali v devátém z posledních deseti soutěžních utkání. V české nejvyšší soutěži jim patří až 11. místo.

"Dva roky jsme byli čtvrtí, všechno se dařilo a bylo fajn. Teď přišlo období, kdy to fajn není. Takové období přijde v životě i ve fotbale. Je otázka, jak se k tomu jako tým postavíme. Není to jen o mně a hráčích. Společně si vždycky jdeme za nějakým cílem a jsme spolu v dobrém i zlém," řekl Svědík na tiskové konferenci po duelu s Bohemians.

"Je to pro nás složitější sezona v tom, že máme evropské poháry, které jsme chtěli hrát. Taky to zažíváme poprvé, je to pro nás všechny nová zkušenost. Jak je vidět, vybírá si to daň," prohlásil Svědík.

Mužstvo v posledních zápasech nepodrželi brankáři. S Nice prohrálo Slovácko po velké chybě Filipa Nguyena. Do duelu s Bohemians nastoupil Jiří Borek, který byl ale po 12 minutách hry vyloučen. Utkání dochytal Nguyen, jenž čtyřikrát inkasoval. Svědík proto neví, koho proti Nice postaví do branky.

"To je složitá otázka. Vyhodnotíme si, jaká cesta bude pro tým nejlepší. Je rozhodující, koho do branky dát, aby to v týmu fungovalo," uvedl osmačtyřicetiletý pardubický rodák.

Slovácko v součtu s Pohárem Intertoto porazilo francouzské soupeře v jediném z pěti duelů a ve čtyřech z nich neskórovalo. České týmy prohrály v pohárech s celky z Francie posledních šest zápasů, z toho pět Sparta.

Nice o víkendu porazilo Troyes 3:2. Doma celek z Azurového pobřeží zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech a v Ligue 1 mu patří až 13. místo. V Evropské konferenční lize OGC ještě neprohrál, před vítězstvím v Uherském Hradišti remizoval 1:1 doma s Kolínem nad Rýnem i venku s Partizanem.

Odveta v Nice se odehraje bez diváků. Disciplinární komise UEFA potrestala "Orly" za chování fanoušků v duelu s Kolínem nad Rýnem. "Je to škoda, mohli jsme si to užít se vším všudy, krásný stadion. Podpora fanoušků k fotbalu patří. Bude to trochu smutnější, ale co se dá dělat," konstatoval záložník Milan Petržela.

Statistické údaje před utkáním 4. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy OGC Nice - 1. FC Slovácko: Výkop: čtvrtek 13. října, 21:00. Rozhodčí: Griffith - Edwards, Bryant (všichni Wal.). Bilance (klubová): Francie - ČR (Československo) 60 29-14-17 95:68. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 0:1. 2020/21 EL: Slavia Praha - Nice 3:2, 3:1. 2020/21 EL: Sparta Praha - Lille 1:4, 1:2, 2021/22 LM: Sparta Praha - Monako 0:2, 1:3, 2021/22 EL: Sparta Praha - Lyon 3:4, 0:3, 2022/23 EKL: Slovácko - Nice 0:1. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Nice v Evropě: LM/PMEZ 18 7-4-7 32:32 EL/UEFA 30 11-0-19 39:52 EKL 5 2-2-1 5:3 PVP 4 1-3-0 7:5 Celkem 57 21-9-27 83:92 Slovácko v Evropě: EL 2 0-1-1 1:4 EKL 7 3-1-3 10:9 Celkem 9 3-2-4 11:13 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Nice: Bulka - Atál, Todibo, Dante, Bard - Budáví, Thuram, Lemina, Diop - Pépé, Laborde. Slovácko: Fryšták (Nguyen) - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Trávník - Petržela, Šašinka, Duskí - Kozák. Absence: nikdo - nikdo. Disciplinární ohrožení: Budáví - Trávník (oba 2 ŽK). Zajímavosti: - české týmy prohrály v pohárech s francouzskými celky posledních 6 zápasů (z toho 5 Sparta) - Slovácko v součtu s Pohárem Intertoto porazilo francouzské soupeře v jediném z 5 duelů a ve 4 z nich neskórovalo - Nice výhrou 1:0 na Slovácku zvítězilo v pohárech nad českým mužstvem na 5. pokus poprvé, předtím ve 4 utkáních neporazilo Slavii - Slovácko v dosavadních 3 zápasech skupiny EKL remizovalo doma s Partizanem Bělehrad 3:3, prohrálo v Kolíně nad Rýnem 2:4 a podlehlo doma Nice - Nice v dosavadních 3 utkáních skupiny EKL neprohrálo, před výhrou v Uherském Hradišti remizovalo 1:1 (doma s Kolínem nad Rýnem a venku s Partizanem) - Slovácko venku v pohárech (bez Poháru Intertoto) prohrálo 3 ze 4 utkání - Slovácko v generálce podlehlo doma Bohemians 2:4 a nevyhrálo 9 z posledních 10 soutěžních zápasů - Nice o víkendu porazilo Troyes 3:2 a doma zvítězilo po 4 soutěžních zápasech - Nice je ve francouzské lize třinácté, Slovácko v české lize jedenácté - zápas se kvůli disciplinárnímu trestu Nice odehraje bez fanoušků