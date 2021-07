Fotbalisté Slovácka budou s Plovdivem usilovat o historický postup

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka budou ve čtvrteční odvetě Evropské konferenční ligy s Lokomotivem Plovdiv usilovat o historický postup v evropských pohárových soutěžích. V prvním zápase na hřišti bulharského vicemistra prohráli 0:1. Vítěz dvojutkání se ve třetím kole střetne s lepším z dvojice FC Kodaň - Žodino, první duel vyhrál dánský celek 4:1. Pro vyřazeného pouť evropskými poháry skončí. Slovácko posune dál vítězství o dvě branky a víc.

Pohárová matematika od nové sezony už nezvýhodňuje góly vstřelené na stadionu soupeře, takže v odvetě dojde na prodloužení v případě jakékoliv jednobrankové výhry Slovácka. Remíza nebo prohra domácích pošle dál bulharský celek.

Tým z Uherského Hradiště ve své krátké historii dosud na evropské scéně hrál pouze dnes už neexistující letní Pohár Intertoto, který byl kvalifikací do Poháru UEFA. Slovácko při všech třech účastech v letech 2001 - 2003 vypadlo ve 3. předkole.

Před týdnem sehrál tým Martina Svědíka v Plovdivu vyrovnaný zápas a inkasoval až v 89. minutě střelou po odraženém míči. "Pokud chceme postoupit, musíme zlepšit efektivitu a koncovku," řekl po zápase Svědík.

Jeho celek se na odvetu dobře naladil v prvním ligovém kole nového ročníku, když vyhrál v Liberci 1:0. "Byl to emočně vypjatý zápas, náročný na psychiku. Přesně to nás čeká v odvetě s Plovdivem, je to výborná vzpruha," prohlásil Svědík.

Zatím jediným střelcem Slovácka ve dvou mistrovských zápasech sezony byl veterán Milan Petržela, který je společně s kapitánem týmu Michalem Kadlecem jediným hráčem se zkušenostmi z pohárové Evropy. "V Plovdivu se nám to nepodařilo, takže tato výhra (v Liberci) je pro všechny hodně povzbuzující," řekl Petržela klubovému webu. Nastoupil i přesto, že po zranění měl tréninkové manko a v Bulharsku v základu nehrál. "Nesmíme si do hlav dávat nějaké negativní myšlenky, výhra v Liberci nás musí povzbudit a pozitivně namotivovat," přidal Petržela.

I přes porážku v Bulharsku vidí Petržela reálné šance na postup. "Herně to nebylo v Plovdivu z naší strany špatné, chceme to všichni zvládnout, v hlavách máme jen postup a záleží na nás, jak to bude šlapat na trávníku. Věřím, že nás podpoří i diváci," dodal Petržela.

Plovdiv po čtvrteční výhře nad Slováckem zahájil bulharskou první ligu domácím zápasem s mistrovským Ludogorcem Razgrad a prohrál 1:3. Jedinou branku dal v 67. minutě Dimitar Iliev a vyrovnal na průběžných 1:1. Trenér Aleksandar Tunčev v úvodu ligy nijak nešetřil opory, do utkání poslal až na jednu změnu totožnou sestavu jako proti Slovácku. Výprava se přesunula na Moravu leteckým speciálem v dnešních ranních hodinách, večer čeká tým oficiální trénink a tisková konference.

Zápas se hraje ve čtvrtek od 19 hodin, do hledišť může podle reglementu UEFA pět tisíc diváků za dodržení epidemiologických opatření. Přítomnost fanoušků soupeře UEFA vylučuje. Podle informací klubového webu Slovácka je možné koupit vstupenky on-line nebo u pokladen stadionu. V den zápasu budou otevřeny od 13 hodin.