Fotbalisté Slovácka a Sparty ve středu na druhý pokus odehrají finále poháru

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka a Sparty se ve středu v Uherském Hradišti utkají ve finále domácího poháru MOL Cupu. Zápas se měl původně hrát už před 14 dny, ale kvůli silnému dešti a nezpůsobilému terénu byl odložen. Moravský tým bude na třetí pokus usilovat o premiérový triumf v soutěži, naopak Pražané by osmým pohárovým vítězstvím vylepšili vlastní rekord v samostatné historii. Letenští půjdou do duelu povzbuzeni nedělní ligovou výhrou 2:1 na Slavii a s trenérem Michalem Horňákem, který před osmi dny nahradil Pavla Vrbu.

Týmy se v této sezoně utkají už počtvrté. Před týdnem Slovácko zvítězilo v ligové nadstavbě na Spartě 2:1 a vyhrálo dva ze tří vzájemných soutěžních duelů v ročníku. V listopadu Pražané v posledním zápase v Uherském Hradišti utrpěli debakl 0:4 a vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii.

Sparta zakončila sezonu nejvyšší soutěže na třetím místě, Slovácko bylo s pětibodovou ztrátou čtvrté. Oba celky již mají jistý start v kvalifikaci evropských pohárů. Vítěz MOL Cupu si zajistí účast ve 3. předkole Evropské konferenční ligy a za určitých okolností může poskočit do 3. předkola kvalitnější Evropské ligy.

Slovácko prohrálo finále v letech 2005 a 2009, v druhém případě dokonce jako druholigové mužstvo. Nyní má další šanci. "Bude rozhodovat každý detail. Mužstva se znají, bude to čtvrté vzájemné utkání v sezoně. Je to poslední zápas sezony, hra o všechno, takže doufám, že hráči seberou poslední zbytky sil a zvládneme to. Zahrát si finále poháru je pro nás všechny velice atraktivní a pozvednout nad hlavu pohár by byl splněný sen," řekl kouč Slovácka Martin Svědík.

Sparta nedlouho před finále vyměnila trenéra. Po prohře 0:3 v Plzni skončil Vrba a mužstvo do konce sezony převzal Horňák, který vedl B-tým. Letenští s ním nejprve podlehli Slovácku, ale v neděli v závěrečném kole ligové nadstavby nečekaně zvítězili 2:1 na Slavii.

"Trochu jsme se uklidnili. Psychicky nám to pomohlo, jsme dobře naladění. Atmosféra po vítězném derby je diametrálně lepší. Nechceme před finále nic podcenit, děláme všechno, abychom vyhráli. Je to pro nás na závěr sezony zápas roku," uvedl Horňák.

"Vnímali jsme výměnu trenéra, že to pro Spartu určitě bude psychická vzpruha a že tam bude něco nového. Ale zase si nemyslím, že by se ty věci tak lišily. Za týden těžko s mužstvem něco výrazného uděláte. Vítězství na Slavii může být pro Spartu psychická vzpruha. Ale myslím, že bude rozhodovat to, kdo to v daný moment bude chtít více," poznamenal Svědík.

Sparťané hráli v samostatné historii 11 pohárových finále a uspěli v sedmi případech. Naposledy před dvěma lety, kdy v souboji o trofej zvítězili v Liberci 2:1. "Velká část našeho týmu to finále odehrála a právě tato zkušenost může být pro celý tým velkou výhodou," podotkl kapitán Pražanů Bořek Dočkal, který v zápase proti Slovácku ukončí profesionální kariéru.

Finále začne ve středu v 17:00. Na stadionu Slovácka se hraje proto, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021. Letenští se budou muset obejít bez obránce Tomáše Wiesnera, jenž nenastoupí po vyloučení v derby.

Hlasy před finále:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Bude rozhodovat každý detail. Mužstva se znají, bude to čtvrté vzájemné utkání v sezoně. Vnímali jsme výměnu trenéra, že to pro Spartu určitě bude psychická vzpruha a že tam bude něco nového. Ale zase si nemyslím, že by se ty věci tak lišily. Pro Spartu může být vítězství na Slavii psychická vzpruha stejně jako pro nás výhra nad Hradcem Králové. Ale myslím, že bude rozhodovat to, kdo to v daný moment bude chtít více. Z mužstva cítím, že udělá maximum pro to, aby to zvládlo. Zahrát si finále poháru je pro nás všechny velice atraktivní a pozvednout nad hlavu pohár by byl splněný sen. Pokud bychom dokázali nad Spartou vyhrát, znamenalo by to pro klub, pro kabinu i pro mě osobně obrovský úspěch.

Michal Horňák (trenér Sparty): "Finále poháru je pro nás na úplný závěr sezony zápas roku. Trochu jsme se uklidnili po zápase se Slavií. Pomohl nám minimálně psychicky a jsme dobře naladění. Atmosféra po vítězném derby je diametrálně lepší. Když se vyhraje a práce se vám daří, tak se do další práce těšíte víc. Nechceme před finále nic podcenit, děláme všechno, abychom zápas zvládli a vyhráli."

Statistické údaje před finále 1. FC Slovácko - Sparta Praha Výkop: středa 18. května, 17:00. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Hájek - Klíma (video). Bilance v poháru: - . Bilance v lize: 41 9-3-29 35:73. Poslední vzájemný zápas: 2:1 (11. května 2022 v lize). Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Hancko, Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Pešek, Dočkal, Hložek - Čvančara. Absence: Šašinka (zranění), Fryšták (nejistý start) - Wiesner (trest za ČK), Čelůstka, Panák (oba zranění), Pavelka (nejistý start). Nejlepší střelci v poháru: Cicilia, Jurečka - Čvančara, Ladislav Krejčí II (všichni 2). Zajímavosti: - finále se původně mělo hrát 4. května, kvůli průtrži mračen a nezpůsobilému terénu ale bylo odloženo - Slovácko před týdnem vyhrálo v ligové nadstavbě na Spartě 2:1 a zvítězilo ve 2 ze 3 vzájemných zápasů této sezony - Sparta v listopadu v posledním utkání na Slovácku debaklem 0:4 vyrovnala svoji nejvyšší porážku v samostatné ligové historii, předtím ale v Uherském Hradišti 2x za sebou zvítězila - týmy se v poháru dosud neutkaly - Slovácko si zahraje finále poháru potřetí v samostatné historii, v letech 2005 a 2009 prohrálo - Sparta dosud hrála v samostatné historii finále poháru 11x a 7x zvítězila (naposledy předloni) - Slovácko v této sezoně poháru postupně vyřadilo Zbuzany, po prodloužení Karvinou, po penaltovém rozstřelu Olomouc a Hradec Králové - Sparta v tomto ročníku poháru postupně přešla přes Líšeň, Teplice, obhájce trofeje Slavii a po prodloužení přes Jablonec - Slovácko v generálce v posledním utkání ligové sezony porazilo Hradec Králové 3:0 a vyhrálo 3 z posledních 4 soutěžních zápasů - Slovácko doma 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrálo a v posledních 5 zvítězilo - Sparta v generálce zvítězila na Slavii 2:1, vyhrála po 2 porážkách za sebou a poprvé po trenérské změně a příchodu kouče Michala Horňáka od B-týmu - Sparta v posledním venkovním soutěžním zápase zvítězila, ale předtím na soupeřově půdě 2x za sebou prohrála a neskórovala - Slovácko skončilo v lize na 4. místě, Sparta na 3. příčce - finále se hraje na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021 - Pavelka (Sparta) oslaví v den utkání 31. narozeniny