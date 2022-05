Fotbalisté Slovácka a Sparty se utkají ve finále domácího poháru

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka a Sparty se v Uherském Hradišti utkají ve finále domácího poháru MOL Cupu. Moravský tým bude na třetí pokus usilovat o premiérový triumf v soutěži, naopak Pražané by osmým pohárovým vítězstvím vylepšili vlastní rekord v samostatné historii. Utkání má výkop v 19:00 a je vyprodané.

Triumf v poháru znamená účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Po zákazu startu ruských klubů v příštím ročníku soutěží UEFA kvůli válce na Ukrajině a úpravě nasazení zasáhne vítěz MOL Cupu až do třetího předkola.

Slovácko prohrálo finále v letech 2005 a 2009, v druhém případě dokonce jako druholigové mužstvo. Letenští z dosavadních 11 pohárových finále v samostatné historii uspěli v sedmi případech. Naposledy před dvěma lety, kdy v souboji o trofej zvítězili v Liberci 2:1.

"To, že jsme pohár nikdy nevyhráli a že je to pro Slovácko obrovská věc, může pro nás být hnací motor v tom, že můžeme víc chtít. Doufám, že Sparta bude nervózní z toho, že tady na podzim prohrála 0:4, a trochu je to znejistí v tom, že si na nás budou muset dát sakra pozor," uvedl záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Listopadovým debaklem 0:4 v Uherském Hradišti vyrovnala Sparta svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii. V dubnu ale v nejvyšší soutěži doma zdolala Slovácko 3:1 a vyhrála čtvrtý z posledních pěti vzájemných duelů. Týmy se utkají i v nadstavbové skupině o titul na Letné přesně týden po finále. Sparta je v lize tři kola před koncem sezony třetí, Slovácko s osmibodovou ztrátou na Pražany čtvrté.

"Potkáme mužstvo, které se postupnými kroky dostává tam, kde by chtělo být. Potvrdilo to v poháru a potvrzuje to i v lize, takže to není náhoda," prohlásil sparťanský trenér Pavel Vrba. "Všechny předchozí zápasy v poháru jsme zvládli dobře, tak jak jsme potřebovali. Byla by škoda před vrcholem spadnout," doplnil někdejší trenér Plzně nebo české reprezentace.

Finále se hraje na stadionu Slovácka proto, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021. "Výhoda to pro Slovácko bude, o tom není pochyb. Zároveň ale platí, že na zápase bude také hodně našich fanoušků, kteří se postarají o dobrou atmosféru. Určitě se nebudeme cítit tak, jako bychom hráli klasický venkovní zápas. Nic to ale nemění na tom, že Slovácko bude doma a bude toho chtít využít," konstatoval kapitán Pražanů Bořek Dočkal.

Z dosavadních 11 pohárových finále v samostatné historii Letenští uspěli v sedmi případech. Naposledy před dvěma lety, kdy v souboji o trofej zvítězili v Liberci 2:1. "Velká část našeho týmu to finále odehrála a právě tato zkušenost může být pro celý tým velkou výhodou," podotkl Dočkal.

Hlasy před finále českého fotbalového poháru MOL Cupu

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Myslím, že pokud bychom dokázali nad Spartou vyhrát, znamenalo by to pro klub, pro kabinu i pro mě osobně obrovský úspěch. Zahrát si finále poháru je pro nás všechny velice atraktivní a pozvednout nad hlavu pohár by byl splněný sen. Bude se jednat o trochu jiný zápas než v lize. V ligových zápasech při zaplněném stadionu tu máme výrazně větší počet našich příznivců. Nyní ve finále poháru to bude více vyvážené, protože i Sparta dostane větší počet vstupenek než na ligu. Když jsme v lize vyhráli nad Spartou 4:0, tak pro nás to byl skvělý zážitek ve výborné atmosféře. Nyní se dá očekávat, že to bude mnohem vyrovnanější a atmosféra bude jiná."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Všechny předchozí zápasy v poháru jsme zvládli dobře tak, jak jsme potřebovali. Byla by škoda před vrcholem spadnout. Potkáme mužstvo, které se postupnými kroky dostává tam, kde by chtělo být. Potvrdilo to v poháru a potvrzuje to i v lize, takže to není náhoda. Klub na Slovácku funguje velice dobře. Máme soupeři po podzimním utkání co vracet, takže doufám, že se nám to podaří. Všichni vědí, že to mužstvo, které se dostane do vedení, bude mít obrovskou výhodu."

Statistické údaje před finále českého fotbalového poháru MOL Cupu: 1. FC Slovácko - Sparta Praha Výkop: středa 4. května, 19:00. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Hájek - Klíma (video). Bilance v poháru: - . Bilance v lize: 40 8-3-29 33:72. Poslední vzájemný zápas: 1:3 (17. dubna 2022 v lize). Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Pešek, Dočkal, Hložek - Čvančara. Absence: Fryšták (zranění) - Čelůstka, Panák (oba zranění), Hložek (nejistý start). Nejlepší střelci v poháru: Cicilia, Jurečka - Čvančara, Ladislav Krejčí II (všichni 2). Zajímavosti: - Sparta 17. dubna porazila v lize Slovácko 3:1 a vyhrála 4 z posledních 5 vzájemných duelů - Sparta v listopadu v posledním utkání na Slovácku debaklem 0:4 vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii, předtím ale v Uherském Hradišti 2x za sebou zvítězila - týmy se v poháru dosud neutkaly - Slovácko si zahraje finále poháru v samostatné historii potřetí, v roce 2005 i 2009 prohrálo - Sparta dosud hrála v samostatné historii finále poháru 11x a 7x zvítězila (naposledy v roce 2020) - Slovácko v této sezoně poháru postupně vyřadilo Zbuzany, po prodloužení Karvinou, po penaltovém rozstřelu Olomouc a Hradec Králové - Sparta v tomto ročníku poháru postupně přešla přes Líšeň, Teplice, obhájce trofeje Slavii a po prodloužení přes Jablonec - Slovácko v generálce o víkendu porazilo Ostravu 3:1 a vyhrálo 2 z posledních 3 soutěžních zápasů - Slovácko doma neprohrálo 6 soutěžních zápasů po sobě a v posledních 4 zvítězilo - Sparta v generálce remizovala s Hradcem Králové 1:1 a zvítězila v jediném z posledních 3 soutěžních zápasů, na druhou stranu ale prohrála jediný z posledních 9 duelů - Sparta v posledním venkovním soutěžním zápase prohrála v Olomouci, ale předtím na soupeřově půdě 2x za sebou zvítězila 3:0 - Slovácko je v lize na 4. místě, Sparta má o 8 bodů více a patří jí 3. příčka - finále se hraje na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021 - vítěz poháru si zajistí účast ve 3. předkole Evropské konferenční ligy