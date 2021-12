Fotbalisté Slavie zvítězili v Olomouci 1:0, Stanciu nedal penaltu

Olomouc - Fotbalisté pražské Slavie vyhráli v 17. kole první ligy v Olomouci 1:0. Jedinou branku vstřelil v 56. minutě Jan Kuchta, jeho spoluhráč Nicolae Stanciu krátce předtím neproměnil penaltu. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži zvítězili pošesté za sebou, neinkasovali už 615 minut a neúplnou tabulku vedou o pět bodů před Spartou. Naopak Hanáci prohráli po třech kolech a jsou devátí.

Sigma nastoupila bez zraněných klasických útočníků, jejichž roli suplovali na hrotu záložníci Daněk s Gonzálezem a už ve třetí minutě musel po tvrdém centru Masopust včasným odkopem řešit rýsující se nebezpečí.

Slavia si sice vytvořila v dalším průběhu mírnou převahu, ale její nakopávané míče olomoucká obrana bez větších potíží sbírala a zakládala po nich brejkové situace. Potlesk si vysloužil ve 24. minutě González za pohotovou střelu z hranice šestnáctky těsně nad.

O tři minuty později hlavičkoval zblízka Kuchta o kousek nad, největší šanci mistra měl v závěru Olayinka, jehož povedeným pasem našel Kuchta, ale nigerijský útočník sám před Macíkem střílel vedle.

Krátce po změně stran se proháčkoval do olomoucké šestnáctky Stanciu, jehož fauloval Hubník. Rumunský reprezentant ale poslal pokutový kop, který posvětil i videorozhodčí, "panenkovským" dloubákem do břevna.

Slavia se prosadila o pár minut později, kdy se zblízka prosadil Kuchta, ale i zde řešilo video možnou hru rukou přihrávajícího Masopusta. Sudí Zelinka nicméně gól uznal.

Hosté tak potvrdili herní dominanci ve druhém poločase, kterou občas narušily útočné výpady domácích. S přibývajícím časem se Sigma snažila vyprodukovat výraznější tlak, nevytvořila si ale žádnou střeleckou příležitost. Olomouc tak nad Slavií v lize nevyhrála pojedenácté za sebou.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Úvod zápasu se nám povedl, hráli jsme to, na co jsme se chystali, byť nám chyběli hrotoví útočníci. Svojí pracovitostí to González s Daňkem zvládli výborně, hlavně na začátku. Od 20. minuty jsme neměli takovou kvalitu jako v úvodu. Zvolili jsme hodně náročný způsob hry a v závěru nám docházely síly a měli jsme toho plné zuby. Nestačilo to, shodou okolností bychom bod mohli uhrát. Chyběla nám ale kvalita v přechodové a útočné fázi, v dalším průběhu jsme nebyli nebezpeční. Co se týče inkasovaného gólu a možné ruky před tím, tak od toho je tu VAR, aby to posoudil, Pro mě je to z lavičky strašně daleko."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Se třemi body jsem samozřejmě spokojen, ale úvod duelu nebyl úplně podle našich představ. Sigma byla první půl hodinu nebezpečnější, měla lepší pohyb a ovládala střed hřiště, měli jsme s její hrou hodně starostí. Na konci první půle jsme měli dvě velké šance, ale Schranz ani Olayinka je nevyřešili dobře, oba se v koncovce špatně rozhodli. Vyšel nám úvod druhého poločasu, chtěli jsme více přidržet balon, zahazovali jsme šance, až jsme jednu proměnili. Provedení penalty od Stancia mě překvapilo, na tréninku to takto nekope, asi chtěl zkusit něco jiného. Museli jsme pak nuceně střídat, chtěli jsme dát druhý gól, protože jsme tušili dlouhé nastavení, závěr byl na můj vkus moc hektický, dostali jsme se pod tlak, ale výhru jsme uhájili. Byl to těžký zápas."

Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 56. Kuchta. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Kubr - Štěrba (video). ŽK: Hubník, Greššák - Kačaraba, Mandous, Krmenčík. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Macík - Poulolo, Hubník, Vepřek - Zahradníček (90.+1 Uriča), Spáčil (90.+1 Sedlák), Greššák (72. Šíp), Breite (84. Jemelka), Zmrzlý - González, Daněk (72. Matoušek). Trenér: Jílek.

Slavia: Mandous - Masopust (87. Plavšič) Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Hromada (80. Madsen) - Lingr (31. Schranz), Stanciu, Olayinka - Kuchta (80. Krmenčík). Trenér: Trpišovský.