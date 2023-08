Fotbalisté Slavie zvítězili v Boleslavi 1:0 a vyhráli i ve čtvrtém ligovém kole

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtém kole první ligy zvítězili v Mladé Boleslavi 1:0 a v této sezoně nejvyšší soutěže nadále drží stoprocentní bodovou úspěšnost. Pražané rozhodli zápas v 59. minutě, kdy si dal po souboji s Muhamedem Tijanim vlastní gól domácí Florent Poulolo.

Vršovičtí potvrdili, že se jim proti Boleslavi daří. Po minulé remíze 1:1 vyhráli počtrnácté z posledních 15 vzájemných ligových duelů. Slávisté v součtu se čtvrtečním triumfem 3:0 nad Dnipro v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy zvítězili i v pátém soutěžním zápase sezony a dobře se naladili na odvetu proti ukrajinskému klubu, ke které nastoupí příští týden v Košicích. V tabulce nejvyšší soutěže jsou Pražané druzí o skóre za obhájcem titulu Spartou. Boleslav poprvé v ročníku utrpěla porážku.

Trenér Slavie Trpišovský udělal pět změn v základní sestavě oproti duelu s Dniprem. Poprvé v zahajovací jedenáctce Pražanů dostali v soutěžním duelu šanci Tomič a letní posily Chytil s Wallemem, jenž skóroval ve čtvrtečním zápase. V domácí základní sestavě scházel kapitán Matějovský a premiérově nastoupil Poulolo.

Pražané s řadou změn v první půli nijak zvlášť nedominovali a opravdu velkou gólovou šanci stejně jako soupeř neměli. Ve 12. minutě minul Wallem, poté domácí gólman Trmal reflexivně odrazil přímý kop, který nikým netečován propadl vápnem.

Ve 36. minutě Trmal vytáhl Masopustův pokus z přímého kopu pod břevno, na opačné straně zakroutil Mareček centr ze standardní situaci z úhlu kousek mimo. Ještě před pauzou musel kvůli zranění střídat Wallem a na trávníku ho nahradil Jurásek.

Po změně stran slávisté přidali, ale k vedení se dostali až po vystřídání. Tijani byl na trávníku jen několik desítek sekund, když si naběhl na Provodův centr po odvráceném rohu a přispěl k tomu, že domácí Poulolo zamířil do vlastní sítě. Nigerijský útočník se tak první branky ve slávistickém dresu zatím nedočkal.

Tijani měl poté další šanci, ale z voleje zamířil jen do Trmala. Zvýšit nedokázali Vršovičtí ani v 72. minutě, kdy dalšího střídajícího hráče Van Burena v obrovské šanci vychytal domácí gólman.

Mladoboleslavský lídr Matějovský se dostal na trávník až v 75. minutě. Jeho celek, který v předchozích třech kolech, zaznamenal sedm branek, tentokrát vůbec nevystřelil mezi tyče. V nastavení se domácí marně dožadovali penalty po zákroku na střídajícího Šimka ve vápně.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Kulič (M. Boleslav): "Věděli jsme, jak kvalitní soupeř proti nám stojí, ale chtěli jsme se porvat o body. Myslím, že první poločas byl vyrovnaný, byl jsem spokojený, že jsme odolali. V druhém poločase nás Slavia zatlačila a rozhodla utkání po vráceném centru jediným gólem, který byl naneštěstí pro nás vlastní. Pak měla ještě jednu vyloženou šanci, při které nás podržel Trmal. Trochu jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat. Na konci jsme tam posílali centry, moc jsme si toho ale nevytvořili a Slavia si to pohlídala. Jsem spokojený, že jsme Slavii, která je opravdu silná, nepustili do více šancí. V naší hře chybělo více aktivity po křídlech."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Zápas potvrdil, co jsme očekávali. Věděli jsme, že bude velice náročné získat tři body proti Boleslavi, která poskládala silný tým. O to víc si vážím, jak jsme pracovali do defenzivy, soupeř v podstatě vážněji neohrozil branku. V prvním poločase jsme se moc nedostávali do šancí, volili jsme špatné řešení. Ve druhém poločase se nám podařilo udržet tempo z první půle a pomohli nám střídající hráči. Tijani se pověsil do skvělého centru. Pak jsme měli rozhodnout dřív, takhle to bylo náročné až do konce. Jsem rád, že jsme to zvládli a zvítězili. Chci poděkovat fanouškům, co přijeli, moc nám pomohli."

FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 59. vlastní Poulolo. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Sakala, Šimek - Tomič. Diváci: 5000 (vyprodáno).

M. Boleslav: Trmal - Kadlec (87. Šimek), Suchý, Karafiát, Suchomel - Poulolo (75. Matějovský), Sakala - Jawo (69. Solomon), Mareček (69. Ladra), Kušej - Hilál (75. Pulkrab). Trenér: Kulič.

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Ogbu, Provod (69. Holeš) - Ševčík, Oscar - Tomič (46. Zafeiris), Jurečka (58. Van Buren), Wallem (44. Jurásek) - Chytil (58. Tijani). Trenér: Trpišovský.