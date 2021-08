Fotbalisté Slavie zkusí v domácí odvetě otočit dvojzápas s Ferencvárosem

Praha - Fotbalisté pražské Slavie se v úterní domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů pokusí otočit dvojzápas s Ferencvárosem Budapešť. Český šampion před týdnem v Maďarsku nečekaně prohrál 0:2, a pokud nechce přijít o šanci na historicky třetí postup do základní skupiny, musí v Edenu manko smazat. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský věří v lepší produktivitu svých svěřenců.

Pokud slávisté dvojutkání dokážou otočit, zahrají si v závěrečném předkole o skupinu s vítězem duelu mezi Kluží a Young Boys Bern. V případě vyřazení od Ferencvárose je čeká 4. předkolo Evropské ligy s horším z dvojice Dinamo Záhřeb - Legia Varšava. Kdyby Pražané neuspěli ani v jednom dvojzápase kvalifikace, na podzim by figurovali ve skupině nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Červenobílí si dosud zahráli skupinu Ligy mistrů dvakrát - v roce 2007 a předloni. Pod trenérem Jindřichem Trpišovským prošli do hlavní fáze prestižní soutěže při jediném z předchozích tří pokusů.

Slavia minulou středu v Budapešti měla opticky více ze hry, ale gólově se prosadil jen vítěz posledních tří sezon maďarské ligy. Pražané si nejprve dali na konci první půle vlastní branku a krátce po přestávce inkasovali z penalty. Červenobílí prohráli poprvé od dubna a po 13 soutěžních duelech.

"Byl to pro nás dost nešťastný zápas. Jsme v polovině a soupeř vede 2:0. Ukázal, že je to skvělý tým. Ne nadarmo vloni hrál skupinu Ligy mistrů. Na druhou stranu nás čeká domácí prostředí. Jsem přesvědčený, že když podáme takovýhle výkon a po dlouhé době bude zaplněný Eden, tak se to překlopí na naši stranu," uvedl na tiskové konferenci Trpišovský.

Slávisté potřebují zlepšit hlavně finální fázi. "Pokud podáme takový výkon a vstoupíme do zápasu stejně, šance si vytvoříme. Pokud bychom navíc dali rychlý gól, bude to jiný zápas. Ukázali jsme si, že můžeme být lepší. Fotbal se ale rozhoduje ve vápnech, tam se musíme hodně zlepšit a zefektivnit," řekl Trpišovský.

"Když se teď nově venkovní góly nepočítají za dva, tak věřím, že doma to urveme a postoupíme. Máme na to, byli jsme lepší tým, ale góly jsme jim věnovali," doplnil slávistický brankář Ondřej Kolář.

Oba soupeři si nechali odložit své ligové zápasy a o víkendu měli volno. Slavia v sobotu nenastoupila proti Olomouci. Je otázkou, zda se do úterý stihne dát do pořádku záložník Petr Ševčík, který musel kvůli zranění kotníku v Budapešti střídat. Mimo hru je kapitán Jan Bořil či jedna z letních posil útočník Michael Krmenčík, obránce Ondřej Kúdela si pak stále odpykává trest za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgowě proti Rangers.

Ferencváros, který na rozdíl od Slavie už absolvoval dvě předkola a přešel přes Prištinu a Žalgiris Vilnius, zůstává před odvetou opatrný. "Čeká nás ještě hodně práce, jsme teprve v polovině. Je pěkné vést 2:0, ale ještě nemůžeme být v klidu. V odvetě musíme být nebezpeční a znovu ukázat své kvality," řekl rakouský trenér Ferencvárose Peter Stöger.

Pokud by slávisté zvládli obě předkola Ligy mistrů, získali by za postup do skupiny 15,64 milionu eur (397,4 milionu korun). V případě, že by přešli jen přes Ferencváros a ve 4. předkole vypadli, inkasovali by za účast ve skupině Evropské ligy v přepočtu zhruba 92 milionů korun.

Zápas v Edenu začne v úterý v 19:00. Aktuálně je prodáno zhruba 15 tisíc vstupenek. Fanoušci nad kapacitu tří tisíc musejí doložit potvrzení o dokončeném očkování proti koronaviru nebo o prodělání nemoci v posledních 180 dnech.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: úterý 10. srpna, 19:00. První zápas: 0:2. Rozhodčí: Stieler - Gittelmann, Beitinger (všichni Něm.). Bilance: ČR - Maďarsko 23 8-5-10 36:32. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Honvéd Budapešť 2:3, 2:1, 1972/73 PVP: Ferencváros Budapešť - Sparta Praha 2:0, 1:4, 1975/76 UEFA: Bohemians Praha - Honvéd Budapešť 1:2, 1:1, 1976/77 PVP: MTK Budapešť - Sparta Praha 3:1, 1:1, 1978/79 PMEZ: Brno - Újpest 2:2, 2:0, 1979/80 PMEZ: Újpest - Dukla Praha 3:2, 0:2, 1981/82 PMEZ: Ferencváros Budapešť - Ostrava 3:2, 0:3, 1984/85 UEFA: Videoton - Dukla Praha 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Györ - Bohemians Praha 3:1, 1:4, 1999/00 UEFA: Teplice - Ferencváros Budapešť 3:1, 1:1, 2004/05 LM: Ferencváros Budapešť - Sparta Praha 1:0, 0:2 po prodl., 2021/22 LM: Ferencváros Budapešť - Slavia Praha 2:0. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 45 12-12-21 33:63 EL/UEFA 134 52-35-47 173:158 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 187 67-50-70 217:230 Ferencváros v Evropě: LM/PMEZ 60 24-15-21 95:103 EL/UEFA 87 35-22-30 137:111 PVP 35 16-6-13 67:51 Celkem 182 75-43-64 299:265 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Kačaraba, Zima, Oscar - Traoré - Masopust, Stanciu, Holeš, Olayinka - Kuchta. Ferencváros: Dibusz - Wingo, Blažič, S. Mmaee, Čivič - Lajdúní, Charatin - Nguen, Zachariassen, Uzuni - R. Mmaee. Absence: Kúdela (disc. trest), Bořil, Hovorka, Provod, Van Buren (všichni zranění + nejsou na soupisce), Krmenčík (zranění), Ševčík - Somália (oba nejistý start). Zajímavosti: - Slavia se před úvodním zápasem v Budapešti s Ferencvárosem utkala pouze v menších pohárových soutěžích, soupeře v roce 1986 2x porazila v letním Poháru Intertoto (2:0 doma a 1:0 venku) a ve 30. letech minulého století proti němu 8x nastoupila ve Středoevropském poháru - Ferencváros ve velkých pohárových soutěžích ve všech 4 předchozích dvojzápasech s českými týmy vypadl, naposledy v roce 2004 se Spartou v kvalifikaci Ligy mistrů - Ferencváros ve velkých pohárových soutěžích prohrál všechny 4 venkovní zápasy s českými soupeři (vždy nejméně o 2 branky) - Slavia si nechala odložit sobotní ligový zápas s Olomoucí, domácí soutěž nehrál o víkendu ani Ferencváros - Slavia ve 3. předkole vstoupila do kvalifikace Ligy mistrů - Slavia usiluje o třetí postup do skupiny Ligy mistrů, naposledy si ji zahrála předloni - Slavia neuspěla v 5 z posledních 6 účastí v kvalifikaci Ligy mistrů, pod trenérem Trpišovským postoupila do skupiny prestižní soutěže v jediném z předchozích 3 pokusů - Slavia v Budapešti utrpěla první prohru po 13 soutěžních zápasech - Slavia doma v pohárech 3x za sebou nezvítězila, zároveň tam ale prohrála jen minulý z posledních 7 zápasů - Ferencváros v 1. předkole vyřadil po výhrách 3:0 doma a 3:1 venku Prištinu, v 2. předkole přešel přes Žalgiris Vilnius po výsledcích 2:0 doma a 3:1 venku - Ferencváros usiluje o třetí postup do skupiny Ligy mistrů, vloni si ji zahrál po 25 letech - Ferencváros prohrál jediný z posledních 21 zápasů (včetně přípravy) a zvítězil ve 13 z posledních 14 duelů - Ferencváros venku v pohárech v posledních 2 zápasech zvítězil (shodně 3:1), předtím tam ale 3x po sobě prohrál - Ferencváros vyhrál poslední 3 sezony maďarské ligy - Ferencváros v roce 1975 došel do finále Poháru vítězů pohárů - Čivič (Ferencváros) v minulosti hrával za Slovácko a Spartu - za Ferencváros hrají bratři Ryan a Samy Mmaee - postupující se ve 4. předkole utká s vítězem duelu Kluž - Young Boys Bern