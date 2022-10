Fotbalisté Slavie zkusí Kluži v Evropské konferenční lize oplatit domácí porážku

Kluž (Rumunsko) - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek odehrají v Kluži čtvrtý z šesti zápasů skupinové fáze Evropské konferenční ligy a pokusí se soupeři oplatit domácí porážku 0:1 z minulého týdne. Venkovní odveta s rumunským mistrem může být klíčová v boji o postup, neboť všechny čtyři týmy tabulky mají na kontě shodně čtyři body i vyrovnané skóre.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského si před týdnem v Edenu vytvořili více šancí, gólově se ale prosadil jen na konci první půle hostující Rangelo Janga. Český vicemistr podlehl i v neděli v lize domácí Olomouci 0:2 a prohrál tři z posledních čtyř soutěžních duelů.

"Všechny tři zbylé zápasy skupiny budou důležité, každý bod se počítá. Vzhledem k průběhu prvního zápasu věříme, že to konečně protrhneme. Dáme první gól, tým se pak uklidní a nasypeme to tam jako v jiných zápasech, když dáme první gól," řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Pražané před týdnem utrpěli první porážku ve skupině a nečekaně si zkomplikovali boj o postup. Stejně jako Ballkani, Sivasspor a Kluž má nyní Slavia čtyři body při nerozhodném skóre. Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Čeká nás velice důležitý zápas, chceme vyhrát. Víme, že na ně máme. Doma jsme byli mnohem lepší, ale trápilo nás zakončení. Bohužel z jedné šance jsme inkasovali gól," prohlásil slávistický gólman Ondřej Kolář, který se v posledních zápasech dostal do branky místo zraněné jedničky Aleše Mandouse.

Zatímco Kluž prohrála jediný z posledních osmi soutěžních duelů, Pražané se aktuálně trápí. Z posledních čtyř zápasů třikrát neskórovali. "Chceme to zlomit. Na tréninku kluci o to víc makají a snaží se každou situaci vyřešit stoprocentně, aby to skončilo v bráně. Myslím, že od toho se můžeme odpíchnout," poznamenal Kolář.

Slavia vyhrála jediný z posledních šesti venkovních pohárových zápasů, v Kluži ale v létě 2019 vítězstvím 1:0 nakročila ze závěrečného předkola do skupiny Ligy mistrů. Postup pak červenobílí stvrdili stejným výsledkem v domácí odvetě.

"Určitě si na to vzpomeneme, protože to byl jeden z největších zážitků v naší kariéře. Když koukáme na videa a vidíme to, tak si na to člověk samozřejmě vzpomene, i když jsou ty týmy už úplně jiné. Pár hráčů zůstalo na obou stranách, ale i projev je trochu jiný. Nostalgie tam bude, ale musíme se soustředit na zápas a zvládnout ho," řekl Houštecký.

Pražané hrají skupinu pohárů pošesté za sebou, na jaře v premiérovém ročníku Konferenční ligy došli až do čtvrtfinále, což se jim předtím povedlo i v Evropské lize. Finále této sezony bude hostit Eden.

Zápas v Kluži začne ve čtvrtek v 18:45. Slavii stále trápí absence, z nejrůznějších důvodů by mohlo Trpišovskému chybět až 10 hráčů.

Statistické údaje před utkáním 4. kola skupiny G fotbalové Evropské konferenční ligy CFR Kluž - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 13. října, 18:45. Rozhodčí: Godinho - Teixeira, Almeida (všichni Portug.). Bilance: Rumunsko - ČR (Československo): 41 16-11-14 57:45. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, pen. 9:8, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM: FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL: FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL: FCSB - Mladá Boleslav 0:0, 1:0, 2019/20 LM: Kluž - Slavia Praha 0:1, 0:1, 2020/21 EL: FCSB - Liberec 0:2, 2021/22 EKL: Jablonec - Kluž 1:0, 0:2, 2022/23 EKL: Slavia Praha - Kluž 0:1. Kluž v Evropě: LM/PMEZ 42 16-10-16 54:55 EL/UEFA 38 12-7-19 34:50 EKL 14 4-5-5 11:10 Celkem 94 32-22-40 99:115 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 20 10-5-5 46:28 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 210 78-56-76 267:262 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Kluž: Scuffet - Manea, Kolinger, Matias, Camora - Deac, Boateng, Muhar, Roger - Yeboah, Janga. Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Traoré - Ewerton, Provod, Olayinka - Tecl. Absence: Debeljuh (zranění + není na soupisce), Birligea (není na soupisce), Bordeianu, Burca (oba zranění) - Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Jurečka (není na soupisce), Holeš, Mandous, Santos, Schranz, Ševčík (všichni zranění), Masopust (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Matias, Yeboah - Usor (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia před týdnem podlehla doma Kluži 0:1 a v devátém utkání s rumunským soupeřem v soutěží UEFA poprvé prohrála - Slavia v roce 2019 postoupila přes Kluž po 2 výhrách 1:0 v závěrečném 4. předkole do skupiny Ligy mistrů - Kluž se v minulé sezoně utkala ve skupině Evropské konferenční ligy s Jabloncem, venku prohrála 0:1 a doma zvítězila 2:0 - Kluž vyhrála 2 z posledních 3 domácích pohárových zápasů s českými kluby - Kluž ve skupině před vítězstvím na Slavii nejprve remizovala venku 1:1 s Ballkani a poté prohrála 0:1 se Sivassporem - Slavia před prohrou s Kluží na úvod skupiny remizovala 1:1 v Sivasu a poté porazila Ballkani 3:2 - Kluž v 1. předkole Ligy mistrů vypadla s Pjunikem Jerevan a poté přešla v kvalifikaci Konferenční ligy přes Inter Club d'Escaldes, Soligorsk a Maribor - Slavia postoupila do skupiny přes 3 předkola, vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou - Kluž hraje v pohárech skupinu počtvrté za sebou, v letech 2008 až 2012 se třikrát představila v hlavní fázi Ligy mistrů - Slavia hraje v pohárech skupinu pošesté sebou, v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Kluž prohrála jediný z posledních 8 soutěžních zápasů a ve 3 z posledních 4 duelů zvítězila 1:0 - Kluž po 90 minutách prohrála jediné z 11 utkání této pohárové sezony - Kluž po 90 minutách prohrála jen minulý z posledních 6 domácích zápasů v pohárech - Kluž v generálce remizovala v Aradu 1:1 a v rumunské lize je třetí s 2 zápasy k dobru - Kluž vyhrála posledních 5 sezon rumunské ligy - Slavia ve 3 z posledních 4 soutěžních zápasů prohrála a neskórovala - Slavia v posledních 4 soutěžních venkovních duelech nezvítězila a 2x za sebou neskórovala - Slavia vyhrála jediný z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech - Slavia v generálce prohrála v Olomouci 0:2 a v neúplné tabulce české ligy je druhá se ztrátou 4 bodů na Plzeň - Kluž v minulosti vedl český trenér Dušan Uhrin ml.