Fotbalisté Slavie získali po remíze Sparty v Liberci jistotu ligového titulu

Praha - Fotbalisté Slavie před večerním šlágrem 30. kola první ligy s Plzní získali definitivu třetího titulu po sobě. Po dnešní remíze Sparty 2:2 v Liberci už mají "červenobílí" jistotu, že do konce sezony nepřijdou o první místo v tabulce.

Sparta byla jediným týmem, který ještě mohl Slavii teoreticky připravit o titul. Letenští na pražského rivala před dnešním programem ztráceli 17 bodů a měli k dobru domácí utkání s Plzní. Po remíze v Liberci však už slávisty předstihnout nemohou, i kdyby lídr tabulky všech pět zbylých ligových zápasů prohrál.

Slavia získala tři ligové tituly za sebou poprvé v samostatné historii, hattrick se naposledy povedl Spartě, která nejvyšší soutěž v letech 1997 až 2001 vyhrála hned pětkrát za sebou.

Od rozdělení federace "červenobílí" ovládli ligu posedmé a jsou v tomto ohledu druhým nejúspěšnějším týmem po Spartě. Třetí je s pěti tituly Plzeň. V součtu s Československem má Slavia na kontě 21 mistrovských primátů. Trenér vršovického mužstva Jindřich Trpišovský dosáhl na vítězný hattrick jako třetí v české i československé historii po Emilu Seifertovi a Jaroslavu Vejvodovi.

Slávisté se o titulu dozvěděli krátce před výkopem večerního utkání s Plzní a na rozcvičku už vyběhli v mistrovských tričkách s nápisem hattrick. "Věřili jsme, že to zvládneme bez ohledu na to, jak dopadne zápas v Liberci. Měli jsme to ve svých rukou. Kluci si to chtěli užít se vším všudy," řekl pro O2 TV Trpišovský.

"Viděl jsem prvních 20 minut a poslední dvě minuty utkání v Liberci, protože jsme měli přípravu na zápasu. Pak až ke konci to měli kluci v posilovně na rozcvičení puštěné. Pro nás je to hezká chvíle, ale nejdůležitější je dnešní zápas, který potřebujeme zvládnout," dodal Trpišovský.

Slávisté mají šanci, že celou ligovou sezonu odehrají bez prohry, což se naposledy povedlo v ročníku 2009/10 Spartě. "Červenobílí" v nejvyšší soutěži bodovali už 41 utkání po sobě a překonali historický rekord v neporazitelnosti.

Slavia si díky titulu zahraje mistrovskou část kvalifikace Ligy mistrů. Vršovičtí mají jistotu, že všech předkolech budou mezi nasazenými týmy a vyhnou se papírově těžším soupeřům.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 30. kolo:

Jablonec - Olomouc 3:1 (1:1), Pardubice - Karviná 2:2 (1:1), Teplice - Zlín 0:0, Liberec - Sparta 2:2 (1:0), Slavia Praha - Viktoria Plzeň 5:1 (2:0).

Tabulka:

1. Slavia 30 24 6 0 80:17 78 2. Jablonec 30 19 5 6 53:30 62 3. Sparta 29 18 5 6 63:35 59 4. Slovácko 30 16 5 9 52:32 53 5. Plzeň 29 15 6 8 49:35 51 6. Liberec 30 14 8 8 42:26 50 7. Pardubice 30 13 7 10 37:39 46 8. Ostrava 30 12 9 9 42:28 45 9. Bohemians 1905 30 9 12 9 34:31 39 10. Olomouc 30 9 12 9 36:34 39 11. České Budějovice 30 8 11 11 30:42 35 12. Karviná 30 8 10 12 33:45 34 13. Mladá Boleslav 30 7 9 14 36:46 30 14. Zlín 30 8 6 16 27:43 30 15. Teplice 30 6 8 16 29:58 26 16. Brno 30 4 10 16 25:46 22 17. Příbram 30 4 8 18 20:59 20 18. Opava 30 3 7 20 19:61 16