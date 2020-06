Fotbalisté Slavie zdolali Plzeň a zajistili si obhajobu titulu

Praha - Fotbalisté Slavie porazili v druhém kole ligové nadstavby Plzeň 1:0 a zajistili si obhajobu titulu. Pražané mají tři zápasy před koncem soutěže na čele tabulky před druhou Viktorií devítibodový náskok a díky lepšímu postavení po základní části už o vedoucí příčku nemohou přijít. Šlágr v Edenu rozhodl v 69. minutě Petr Ševčík.

Slavia v samostatné historii získala šestý titul a v celkovém pořadí se na druhém místě osamostatnila před Plzní, která má na kontě pět prvenství. V součtu s československou nejvyšší soutěží červenobílí slaví 20. triumf, v české lize obhájili trofej podruhé. Pohár pro vítěze převezmou Pražané doma až po závěrečném pátém kole nadstavby se Spartou. Mistrem se stanou jen v případě, že se skupina o titul dohraje. Pokud by to nedovolila koronavirová pandemie, vítěz vyhlášen nebude.

Plzni vypadl ze hry lehce zraněný Kayamba, místo něhož nastoupil na pravém kraji defenzivněji laděný Havel. V útoku dostal před Beauguelem přednost Chorý. Slavii se vrátil do sestavy uzdravený stoper Kúdela.

Po pondělním dalším uvolnění opatření proti koronaviru může na stadiony včetně všech aktérů utkání pět tisíc osob, fanoušci ale musejí být rozděleni do sektorů po maximálně 1000 lidech. Do dvacetitisícového Edenu se dostalo 3500 diváků, další sledovali šlágr na velkoplošné obrazovce před stadionem. Fanoušci vytvářeli velmi dobrou atmosféru, několikrát si ale neodpustili vulgarity směrem k hostujícímu klubu a v úvodu dvakrát použili zakázanou pyrotechniku.

Západočeši začali aktivněji než před 17 dny v závěru základní části, kdy v Edenu remizovali bez branek. Slavii v úvodu vysoko napadali, ale šanci z toho nevytěžili. Pražané se po 10 minutách dostali do tempa a měli první velkou možnost, Masopust však po Stanciuově centru přestřelil.

V polovině úvodního dějství vybojovali domácí po chybě Viktorie míč a Stanciu křížnou přízemní střelou o kousek minul. Hosté v první půli brankáře Koláře příliš neohrozili, před napřahujícím Čermákem v poslední chvíli ukopl Traoré. Před pauzou mohli jít do vedení slávisté, Provod však z přímého kopu těsně za vápnem o asi půl metru minul.

Do druhé půle vstoupila aktivněji Slavia a zpočátku nepouštěla Plzeň za polovinu. V 63. minutě však mohli z brejku udeřit hosté, domácí Zima trefil míčem Havla, od něhož se balon odrazil těsně nad.

Za šest minut udeřili domácí, kteří u pravé lajny vybojovali míč. Masopust vnikl do vápna, přihrál pod sebe a Ševčík přízemní střelou k bližší tyči překonal gólmana Hrušku. V 99. ligovém utkání dal devátou branku. Plzeň si už žádnou větší šanci na vyrovnání nevytvořila.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Strašně těžké utkání. Dnes to byl naprosto vyrovnaný zápas, týmy byly hodně vyrovnané a rozhodovaly maličkosti. Plzeň do zápasu vstoupila mnohem lépe než minule. My jsme první poločas byli takoví hodně nervózní, trošku jsme se báli hrát, v některých situacích jsme se nepoznávali. O poločase jsme si to trošku vyříkali, ve druhé půli jsme byli trošku odvážnější a z toho možná rezultoval i ten gól. Oba týmy ukázaly, že právem hrály o titul. Byly tam velice dobré výkony obou týmů. Plzeň skvěle kombinovala, my jsme ke gólu měli o malinko blíž, v některých detailech jsme byli přesnější. Pro mě je tenhle titul ještě cennější než vloni, protože nás toho v té sezoně postihlo hrozně moc. Koronavirus, který byl samozřejmě pro všechny stejný, těžká zranění některých hráčů, odchod řady klíčových hráčů ze základní sestavy."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Gratuluji Slavii k titulu, za tuto sezonu zaslouženému. Myslím, že dnes to byl velmi dobrý zápas z taktického hlediska. Snažili jsme se vyblokovat Slavii silné věci, které nám dělaly problémy v tom prvním vzájemném zápase. Kluci to zvládli, zápas rozhodovaly malé detaily, které rozhodují v těchto zápasech vyspělých týmů. V tom detailu byla Slavia trochu šťastnější, proto to zvládla do vítězství. Chyběly mi trochu kvalitnější finální přihrávky, půlkrok ve finální fázi. Pro nás musí být motivací v příští sezoně otočit kormidlo zpět do Plzně, nemyslím si, že Slavia je pro nás nedostižitelná."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branka: 69. Ševčík. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný - Berka (video). ŽK: Chorý, Kalvach, Hořava (všichni Plzeň). Diváci: 3500 (limit 5000 osob na stadionu).

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré (86. Takács), Ševčík - Masopust (87. Oscar), Stanciu (88. Frydrych), Provod - Tecl (75. Musa). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Hruška - Řezník (75. Kovařík), Hejda, Brabec, Limberský (88. Hubník) - Bucha (75. Hořava), Kalvach, Čermák - Havel, Chorý (46. Beauguel), Kopic (63. Mihálik). Trenér: Guľa.