Fotbalisté Slavie zahájí ligové jaro proti Karviné, Plzeň čeká Hradec Králové

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie odstartují jarní část prvoligové sezony v sobotu doma proti poslední Karviné. Druhá Plzeň v neděli přivítá nováčka Hradec Králové. Třetí Sparta v dalším sobotním utkání 20. kola hraje na stadionu Českých Budějovic. Nedělní zápas Pardubic se Slováckem byl odložen kvůli hromadné střevní viróze ve východočeském týmu.

Mistrovská Slavia, která má náskok jednoho bodu na Plzeň a tří na Spartu, ještě v nejvyšší soutěži s Karvinou neprohrála. V posledních dvou duelech však Pražané se slezským outsiderem pouze remizovali. Svěřenci trenéra Bohumila Páníka jako jediní v 19 podzimních kolech nezvítězili.

"Karviná má nejvyšší mužstvo v lize, které je plné výborných hlavičkářů. Navíc tam je nový trenér, který využil pauzu k přetvoření kádru. Zatím v sezoně nevyhráli, protože u nich několikrát zasáhl covid a zranění. Utkání proti Karviné vždy bolí a rozhodují se v pokutových územích. Musíme do toho dobře vstoupit a dohrát to lépe," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Plzeň v šestém kole podlehla Hradci Králové v jeho mladoboleslavském domácím azylu 0:1. Předtím ale Západočeši v nejvyšší soutěži porazili aktuálně sedmé "Votroky" desetkrát za sebou. Viktoria se chce vítězně naladit na šlágr se Spartou v příštím týdnu.

"Hradec se prezentuje sympaticky. Hrajou poctivě, zodpovědně. Je to tým, který dobře brání a chodí rychle nahoru," uvedl plzeňský trenér Michal Bílek. "My úvod soutěže chceme zvládnout, to znamená doma nesmíme klopýtat," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Sparta v podzimní části ročníku na Letné zdolala České Budějovice 1:0, ale předtím nedokázala Jihočechy v lize porazit čtyřikrát po sobě. Osmé mužstvo tabulky v zimě opustil i nejlepší střelec Fortune Bassey, který přestoupil do Ferencvárose.

"Uvidíme, jak domácí zareagují na odchody. Bude to ale o nás, jak ten zápas uchopíme. Budeme chtít dominovat a vyhrát," prohlásil Luboš Loučka, asistent sparťanského trenéra Pavla Vrby.

Pátá Ostrava se představí na hřišti souseda v tabulce Mladé Boleslavi. Baník naplno bodoval v posledních třech vzájemných ligových zápasech. V dalším nedělním utkání jedenáctý Zlín doma změří síly s devátým Libercem.

Jablonec, který se krčí na 14. příčce, hostí desátou Olomouc. Výběr kouče Petra Rady vyhrál jediné z posledních 12 kol a na konci srpna se Sigmou utrpěl debakl 0:4. V sobotu také předposlední Teplice doma vyzvou dvanácté Bohemians 1905.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Česku může na fotbalové stadiony stejně jako na další sportovní akce dál maximálně tisícovka fanoušků. Kluby ale vyzvaly vládu a ministerstvo zdravotnictví k jednání o navýšení počtu diváků.