Fotbalisté Slavie vyhráli 2:0 v Jablonci a vedou ligu o šest bodů

Jablonec - Fotbalisté Slavie zvítězili ve 12. kole první ligy v Jablonci 2:0. Obhájce titulu protáhl neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 18 zápasů a před reprezentační pauzou vede tabulku už o šest bodů před druhou Plzní, která prohrála v Mladé Boleslavi. Pražané rozhodli dvěma slepenými góly mezi 70. a 73. minutou, kdy se trefili Tomáš Souček a Peter Olayinka. Jablonec doma v lize prohrál po 13 utkáních a poprvé od loňské porážky rovněž 0:2 se Slavií a patří mu páté místo.

Jablonci chyběla ofenzivní dvojice Sýkora s Matouškem, která na severu Čech hostuje z Edenu, Pražané se zase museli obejít bez potrestaného Hovorky. Znatelněji se absence projevily na domácí straně. Severočeši se v první půli nedostali k tradiční ofenzivní hře a s výjimkou úvodu se spíše bránili.

Slávisté, kteří ve středu v Lize mistrů s Dortmundem utrpěli první soutěžní porážku od dubna, postupně získávali navrch, ale velké množství šancí z toho v úvodním dějstvím nevytěžili. Teclův oblouček z velkého úhlu nadzvedl gólman Hrubý a v 41. minutě Coufal na zadní tyči v těžké pozici netrefil odkrytou bránu.

Na opačné straně utekl hostující defenzivě Jovovič a mířil těsně mimo, gól by však stejně neplatil kvůli ofsajdu. Už v nastavení první půli zachránil Severočechy brankář Hrubý, který vyrazil Součkovu hlavičku z malého vápna po rohovém kopu.

Oba dva si zopakovali stejný souboj i devět minut po pauze a znovu výborně zasáhl domácí gólman. V 65. minutě se míč odrazil za obranu ke Stanciuovi, ale hostující záložník vystřelil slabě a mimo.

Jablonec na svou pasivitu doplatil v 70. minutě. Stanciuovu střelu Hrubý vyrazil před sebe a Souček s pomocí tyče dostal balon do sítě. Domácí na chvíli zcela vypadli z role.

Dvě ztráty míče ještě hosté nepotrestali, ale v 73. minutě už přidali pojistku. Po centru balon po Škodově lehké teči propadl až k Olayinkovi, který jej dotlačil do sítě.

Až poté začali hrát dopředu i domácí. Doležalovu ránu z úhlu však vyrazil Kolář, který si poradil i s ranou střídajícího Chramosty pod břevno. Slávistický gólman drží v lize neprůstřelnost 758 minut a k rekordu Petra Čech mu chybí už jen 144 minut. V závěru ještě domácí od třetí branky uchránil Hrubý.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Slavia je tým, který vládne lize. My jsme se po těch změnách, které jsme museli udělat, připravovali na to, že chceme hrát z bloku, abychom to zbytečně neotvírali. Věděli jsme, že Slavia je rychlostně velmi nebezpečná. Do 20. až 25. minuty se nám to dařilo, nepouštěli jsme Slavii do velkých šancí. Jednu velkou šanci měl ve 45. minutě Souček, který hlavičkoval a nás podržel Vlasta Hrubý. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že bychom chtěli dál pokračovat. Aby čas běžel, Slavia se tlačila víc dopředu a otvírala to vzadu. První gól, který přišel v 70. minutě, asi rozhodl o zápasu. Mysleli jsme si, že to budeme držet déle. Za tři minuty jsme dostali druhý gól. Pak jsme poslali na hřiště Chramostu, který měl jednu dobrou střelu, ale gólman Kolář ji chytil. Pokud se Slavia dostane do vedení, pak už je to těžké. Všichni víme, že za 12 kol dostala jen dva góly, je silná v obraně. Mrzí nás, že jsme prohráli, ale soupeř vyhrál zaslouženě."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Tady v Jablonci jsou vždy těžké zápasy. Jablonec velmi dobře bránil, hodně nám to ztížil. Musím mužstvo pochválit, výkon kromě prvních 15 minut se mi hrozně líbil. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Tady se strašně těžko vyhrává, Jablonec má dobré hráče. My jsme je do nějaké 75. minuty nepustili ke střele. Zápas jsme si připravovali tak, abychom si postupem času šance vypracovali. Ne vše bylo dokonalé, prvních 15 minut jsme se trochu hůř pohybovali, Jablonec byl živější. První půli jsme si kromě standardek nevytvořili žádnou šanci, ale hra byla z naší strany dobrá. Ve druhé půli jsme to vystupňovali, v momentě, kdy se Jablonec trochu nadechl, nám hodně pomohli střídající hráči. Od gólu jsme hráli velmi dobře. Jsem rád, že jsme natáhli bodovou šňůru, ale šest bodů vůbec neřeším. Je odehráno 12 z 35 kol. V minulé sezoně jsme vedli o šest bodů před koncem základní části a pak se hrálo prakticky do posledního kola o titul. Soutěž je hrozně dlouhá."

FK Jablonec - Slavia Praha 0:2 (0:0)

Branky: 70. Souček, 73. Olayinka. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Pechanec (video). ŽK: Kubista, Doležal - Stanciu, Bořil. Diváci: 4863.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Kratochvíl (87. Velich), Kubista (62. Hämäläinen), Považanec (76. Chramosta), Jovovič - Doležal. Trenér: Rada.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček - Masopust (63. Provod), Hušbauer, Stanciu (83. Hora), Olayinka - Tecl (68. Škoda). Trenér: Trpišovský.