Praha - Fotbalisté Slavie Praha vstoupili do základní skupiny C Evropské ligy domácím vítězstvím 1:0 nad francouzským Bordeaux. Reprízu semifinále tehdejšího Poháru UEFA z roku 1996 rozhodl deset minut před přestávkou povedenou ranou Jaromír Zmrhal. Za hosty odehrál 84 minut bývalý český reprezentant Jaroslav Plašil.

Slavia vyhrála první duel skupiny Evropské ligy stejně jako před rokem, kdy doma na úvod zdolala rovněž 1:0 Maccabi Tel Aviv, ale nakonec nepostoupila. V dalším utkání skupiny se úřadující ligový vicemistr za dva týdny představí v Petrohradu, který dnes remizoval 1:1 v Kodani. Do další fáze postoupí první dva celky.

Slávistický trenér Trpišovský nasadil stejnou sestavu jako do nedělního vítězného ligového utkání na Slovácku včetně obránce Coufala, který se dal do pořádku po zranění.

Pražané v souboji s aktuálně až předposledním týmem francouzské ligy prakticky celý první poločas dominovali. Jako první sice ve 14. minutě zahrozil hlavičkou kousek vedle hostující Koundé, ale od té doby už počítali šance domácí.

V 18. minutě pálil těsně mimo Hušbauer, chvíli nato z akrobatické pozice mířil kousek nad Traoré. Na opačné straně předvedl několik nebezpečných průniků rychlonohý Kalu, ale domácí obrana vždy stihla zasáhnout.

Deset minut před pauzou už slávisté vedli. Hušbauer po pěkné kolmici potáhl míč středem až do vápna, nabil Zmrhalovi a jeho tvrdá rána s lehkou pomocí břevna zapadla do sítě. Bordeaux v pátém zápase s českým týmem inkasovalo vůbec první gól. Těsně před přestávkou hostující Pablo odvrátil míč kousek před čárou.

Po změně stran Pražané s přehledem drželi náskok a navíc mohli přidat druhý gól. Tecl však v 73. minutě hlavičkoval vedle, Součkovu hlavičku zblízka vyrazil brankář Costil a Hušbauer následně pálil těsně vedle branky. V 81. minutě hostujícího gólmana nepřekonal ve velké šanci ani Zmrhal.

Šestý tým uplynulé sezony francouzské ligy byl v Edenu v ofenzivě téměř neškodný a domácí už tři body uhlídali. Slavii tak vyšla odveta za vyřazení v semifinále Poháru UEFA v roce 1996, kdy s Bordeaux dvakrát prohrála 0:1. Červenobílí doma zvítězili v pohárech po třech zápasech.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že jsme dnes hráli hodně kompaktně, hodně týmově. Celkově jsme spokojeni s výsledkem a hrou do defenzivní části. Trochu bych si představoval, že je ještě trochu víc potrápíme v ofenzivní části. Tam nám to dnes trochu nelepilo, zkazili jsme pár centrů, takže nějaká negativa by se našla. Neznamená to nic víc než dobrý vstup do skupiny. Samozřejmě první utkání doma je vždy hrozně moc důležité. Zvlášť v kontextu toho, že v druhém kole letíme do Petrohradu, což bude určitě velmi těžký zápas. Máme tři body, hraje se o dalších 15 bodů. Z mé zkušenosti potřebujete devět a více bodů k postupu. Udělali jsme první krok, který je příjemný, ale čeká nás dalších pět. Bordeaux i dnes v určitých fázích ukázalo kvalitu, Kodaň a Petrohrad budou také těžké zápasy. Jarda Zmrhal teď hraje ve skvělém rozpoložení, byla to fantastická střela."

Jaromír Zmrhal (záložník Slavie): "My jsme se na soupeře dobře připravili, všichni jsme odvedli maximum. Doufám, že skupina nakonec dopadne lépe než vloni. Jsme rádi, že jsme do skupiny takhle vstoupili, ale byl to teprve první zápas, čeká nás jich ještě v Evropské lize spousta. Myslím, že je to asi vůbec nejhezčí ze všech gólů v mé kariéře. Ještě jsem ho tedy neviděl ze záznamu. Hušba (Hušbauer) mi to dal a povedlo se mi to trefit. Já už věděl, že jsem to trefil dobře, koukal jsem, ale že se to otřelo o břevno, už jsem nezachytil. To už jsem asi šel slavit."

Tomáš Souček (záložník Slavie): "Určitě spokojenost se vstupem do skupiny. Hráli jsme s těžkým soupeřem Bordeaux, přáli jsme si tři body a to se nám povedlo. To je hlavní. Koukal jsem, že druhý zápas skončil remízou, takže pro nás je to super. Teď pojedeme do Petrohradu s čistou hlavou. První půle byla úplně skvělá, to jsme drželi balon. A v druhé jsme chtěli dát druhý gól, ale takhle to byly pořád nervy, že mohli dát z brejku nebo něčeho gól. Ale měli jsme skvělou obranu a to nám pomohlo, abychom vyhráli. Miňo (Stoch) mě dobře trefil centrem, já byl v dobrém prostoru, snažil jsem se to dát dolů a gólman to skvěle chytil. Vykopl to nohou. Kdyby to bylo 2:0, bylo by to snadnější."

Jaroslav Plašil (záložník Bordeaux): "Jsme zklamaní, že jsme tady nedokázali něco uhrát. Slavia byla lepší hlavně v první půlce, kdy si to dávali, jak chtěli. My běhali akorát bez balonu a byli jsme všude pozdě. Druhou půlku už to bylo z naší strany malinko lepší, ale bohužel si nedovedeme udělat šance a proměnit je. To byl největší rozdíl mezi námi a Slavií."

Utkání 1. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

--------

Slavia Praha - Girondins Bordeaux 1:0 (1:0)

Branka: 35. Zmrhal. Rozhodčí: Nijhuis - Van de Ven, Schaap - Manschot, Mulder (všichni Niz.). ŽK: Ngadeu - Sankharé, Palencia, Kalu. Diváci: 16.548.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch (79. Baluta), Hušbauer, Traoré (90. Matoušek), Zmrhal (83. Frydrych) - Tecl. Trenér: Trpišovský.

Bordeaux: Costil - Palencia, Pablo, Koundé, Sabaly - Tchouaméni, Sankharé (70. Cornelius), Plašil (85. Otávio), Kamano (60. Karamoh) - Kalu - Briand. Trenér: Bedouet.





FC Kodaň - Zenit Petrohrad 1:1 (0:1)

Branky: 63. Sotiriu - 44. Mak.

Kodaň: Joronen - Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen - Skov, Zeca, Thomsen (61. Falk), Fischer (90.+3 Papagiannopulos) - Sotiriu (77. Greguš), N'Doye. Trenér: Solbakken.

Petrohrad: Luněv - Smolnikov, Neto, Ivanovič, Aňukov - Paredes, Kuzjajev (89. Zabolotnij) - Mak (58. Marchisio), Jerochin, Driussi (79. Šatov) - Dzjuba. Trenér: Semak.

Tabulka:

1. Slavia Praha 1 1 0 0 1:0 3 2. FC Kodaň 1 0 1 0 1:1 1 Zenit Petrohrad 1 0 1 0 1:1 1 4. Bordeaux 1 0 0 1 0:1 0