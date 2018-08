Praha - Fotbalisté Slavie jsou sice mírně zklamaní, že jim los základní skupiny Evropské ligy nepřisoudil aspoň jeden velkoklub, věří však, že vybojují postup. Ve skupině C Pražany čekají dva soupeři s českými legionáři - Bordeaux s Jaroslavem Plašilem a FC Kodaň s bývalým obráncem červenobílých Michaelem Lüftnerem, a Petrohrad.

"Já jsem si přál dostat alespoň jeden velkoklub, což se mi nesplnilo, i když Zenit velký klub je. Jen to asi není takové jako dostat Arsenal, Chelsea nebo AC Milán. Ale určitě nás nečeká nic jednoduchého, bude to boj," citoval klubový web slávistického útočníka Stanislava Tecla.

"V osudí byli i atraktivnější soupeři než ti, které máme. To ale neznamená, že jsou slabí. Je to hratelná skupina a budeme chtít postoupit," doplnil obránce Jakub Jugas.

Také slávistický trenér Jindřich Trpišovský si přál dostat velkoklub. "U mě trošku zklamání, protože já si přál nějaký tým z britských ostrovů, ať už z Anglie, nebo Skotska. Všichni jsme v koutku duše snili, že by to fakt mohla být Chelsea nebo Arsenal. Ale i to, co jsme dostali, je velmi dobrá skupina v porovnání s tím, co jsme mohli dostat. Je to zajímavá směs i relativně dobrých destinací letecky i fotbalově," řekl Trpišovský.

Věří, že Slavia se bude prát o postup. "Hrajeme poslední zápas doma a v tu dobu bychom byli rádi, abychom postupovali, nebo aby ten zápas rozhodoval o postupu. Abychom do poslední chvíle měli o co hrát," uvedl Trpišovský. "Strašně moc napoví první zápas s Bordeaux, který bude v celkovém součtu hrozně důležitý. Vše jsou to vyspělé týmy, které mají něco za sebou," dodal kouč.

Všichni tři soupeři mají větší či menší slávistickou stopu. V Kodani působí Lüftner, dres Bordeaux oblékala legenda červenobílých Vladimír Šmicer a tým z Edenu navíc s Girondins hrál v roce 1996 v semifinále Poháru UEFA. V Petrohradu zase před svým angažmá v Edenu působil Portugalec Danny.

"Je zajímavé, že v těchto týmech je slávistická stopa. Doufám, že je porazíme a budeme schopni postoupit," přál si Jugas, který je rád, že se Slavia vyhnula skupině s nedávnými přemožiteli Dynamem Kyjev a Astanou. "Ta skupina Jablonce je velmi špatná na cestování, takže jsem rád, že jsme ji nechytli," oddychl si Jugas.

Slávističtí soupeři se shodli, že jde o nesmírně vyrovnanou skupinu. "Je to skupina, kde každý může porazit každého, takže to může být vzrušující do posledního kola. Zenit je silný tým, Bordeaux teď porazilo Monako a vypadá dobře, a Slavia si myslí, že by mohla porazit aspoň nás, což si my myslíme zase o nich," uvedl kouč Kodaně Stale Solbakken.

"Skupina je naprosto vyrovnaná, bez favoritů a bez outsiderů. Kvalita všech týmů je naprosto stejná, takže to bude velmi zajímavé," dodal trenér Petrohradu Sergej Semak.

Také Bordeaux věří, že bude bojovat o postup. "Myslím, že je to hratelná skupina. Není tam žádné prvotřídní jméno jako AC Milán, Arsenal, Chelsea nebo Sevilla, ale i Zenit má prestiž a hrával Ligu mistrů. U Slavie máme vzpomínky na semifinále Poháru UEFA v roce 1996 a Kodaň zase v posledním předkole nečekaně vyřadila Bergamo," prohlásil prezident Bordeaux Stéphane Martin.