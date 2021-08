Fotbalisté Slavie v Maďarsku zahájí boj o třetí účast ve skupině Ligy mistrů

Praha - Fotbalisté Slavie ve středu zahájí boj o třetí účast ve skupině Ligy mistrů. Pražané nastoupí v úvodním utkání 3. předkola na hřišti Ferencvárose Budapešť a budou si chtít vytvořit příznivou pozici do domácí odvety, která je na programu příští úterý. Český šampion je před soubojem s vítězem posledních tří sezon maďarské ligy favoritem.

Slavia si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů v roce 2007 a předloni, kdy v závěrečném předkole přešla přes Kluž. Právě na vítěze dvojzápasu mezi rumunským šampionem a Young Boys Bern by Pražané narazili v závěrečném 4. předkole, pokud by vyřadili Ferencváros.

Pod trenérem Jindřichem Trpišovským čeká Slavii čtvrtý pokus o postup do skupiny prestižní soutěže. Zatímco předloni jeho svěřenci uspěli, před třemi lety je vyřadilo Dynamo Kyjev a před rokem nestačili na Midtjylland.

Pokud by červenobílí zvládli obě předkola, získali by za postup do skupiny 15,64 milionu eur (398,4 milionu korun). V případě, že by slávisté přešli jen přes Ferencváros a ve 4. předkole vypadli, zahráli by si skupinu Evropské ligy a inkasovali by za to v přepočtu zhruba 92 milionů korun. Pokud by nestačili už na maďarský celek, čekalo by je závěrečné předkolo Evropské ligy. Kdyby ani v něm neuspěli, zahráli by si skupinu nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Červenobílí však myslí jen na postup do hlavní fáze Ligy mistrů. "Tyhle zápasy už jsme si prožili. Víme, že půjde o hodně, o všechno. Bude to zápas ve vysokém tempu. Mají kvalitu do ofenzivy, v defenzivě by mohli mít okénka, která zkusíme potrestat. Věřím, že když podáme nadstandardní výkon, máme velkou šanci postoupit," řekl v nahrávce pro média asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký, který spolu s Trpišovským osobně sledoval sobotní ligovou porážku Ferencvárose 1:2 v generálce proti Kisvardě.

Zatímco slávisté ve 3. předkole teprve vstupují do kvalifikace, maďarský celek už odehrál dvě předkola. Přes Prištinu a Žalgiris Vilnius přešel bez zaváhání a připsal si čtyři výhry.

V jednom ze zápasů se blýskl hattrickem křídelník Myrto Uzuni, v odvetě proti Žalgirisu zase dvakrát skóroval útočník s marockým a belgickým občanstvím Ryan Mmaee. V obraně nastupuje jeho bratr Samy Mmaee. K oporám patří i útočník Tokmac Nguen. Vloni si Ferencváros po 25 letech zahrál skupinu Ligy mistrů.

"Je to hodně fotbalový tým s velice širokým kádrem. Nikdo jim neodešel a přišly tři velké posily na ofenzivní posty. Vládnou maďarské lize. Loni hráli základní skupinu Ligy mistrů a potvrdili to ve 2. předkole proti Vilniusu, kde byli jednoznačně lepší a druhý zápas dokonce možná dohrávali na údržbu. Mají velkou kvalitu. Hodně rotují, mají spoustu reprezentantů," upozornil Trpišovský, jehož svěřenci se naladili na 3. předkolo výhrami v obou dosavadních zápasech ligové sezony ve Zlíně (1:0) a v Teplicích (3:1).

Slavia se s Ferencvárosem ve velkých pohárových soutěžích ještě neutkala, soupeře ale v roce 1986 dvakrát porazila v letním Poháru Intertoto a ve 30. letech minulého století proti němu osmkrát nastoupila ve Středoevropském poháru. Budapešťský celek, který v sezoně 1974/75 došel až do finále Poháru vítězů pohárů, ještě ve velkých soutěžích UEFA přes českého soupeře nepřešel.

Zápas začne ve středu ve 20:00. Stadion pro 22 tisíc diváků by měl být zaplněn, z nařízení UEFA kvůli koronavirové situaci nemohou v letošní pohárové kvalifikaci do hledišť hostující fanoušci. Slávistům kvůli zranění chybí kapitán Jan Bořil, naopak útočník Jan Kuchta, který vynechal duel v Teplicích, odcestoval s týmem.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: středa 4. srpna, 20:00. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado, Martínez Nicolás (všichni Šp.). Bilance: Maďarsko - ČR (Československo) 22 9-5-8 30:36. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Honvéd Budapešť 2:3, 2:1, 1972/73 PVP: Ferencváros Budapešť - Sparta Praha 2:0, 1:4, 1975/76 UEFA: Bohemians Praha - Honvéd Budapešť 1:2, 1:1, 1976/77 PVP: MTK Budapešť - Sparta Praha 3:1, 1:1, 1978/79 PMEZ: Brno - Újpest 2:2, 2:0, 1979/80 PMEZ: Újpest - Dukla Praha 3:2, 0:2, 1981/82 PMEZ: Ferencváros Budapešť - Ostrava 3:2, 0:3, 1984/85 UEFA: Videoton - Dukla Praha 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Györ - Bohemians Praha 3:1, 1:4, 1999/00 UEFA: Teplice - Ferencváros Budapešť 3:1, 1:1, 2004/05 LM: Ferencváros Budapešť - Sparta Praha 1:0, 0:2 po prodl. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Ferencváros v Evropě: LM/PMEZ 59 23-15-21 93:103 EL/UEFA 87 35-22-30 137:111 PVP 35 16-6-13 67:51 Celkem 181 74-43-64 297:265 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 134 52-35-47 173:158 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 186 67-50-69 217:228 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Ferencváros: Dibusz - Wingo, Blažič, S. Mmaee, Csontos - Sigér - Charatin, Zachariassen - Uzuni, R. Mmaee, Nguen. Slavia: Kolář - Bah, Kačaraba, Zima, Oscar - Traoré - Masopust, Stanciu, Ševčík, Plavšič - Schranz. Absence: Čivič, Somália (oba nejistý start) - Bořil, Hovorka, Provod, Van Buren (všichni zranění + nejsou na soupisce), Kmenčík, Kuchta (oba nejistý start). Zajímavosti: - Slavia se s Ferencvárosem ve velkých pohárových soutěžích ještě neutkala, soupeře ale v roce 1986 2x porazila v letním Poháru Intertoto (2:0 doma a 1:0 venku) a ve 30. letech minulého století proti němu 8x nastoupila ve Středoevropském poháru - Ferencváros ve velkých pohárových soutěžích ve všech 4 dvojzápasech s českými týmy vypadl, naposledy v roce 2004 se Spartou v kvalifikaci Ligy mistrů - Ferencváros ve velkých pohárových soutěžích neprohrál ani jeden ze 4 domácích zápasů s českými soupeři - Ferencváros v 1. předkole vyřadil po výhrách 3:0 doma a 3:1 venku Prištinu, v 2. předkole přešel přes Žalgiris Vilnius po výsledcích 2:0 doma a 3:1 venku - Ferencváros usiluje o třetí postup do skupiny Ligy mistrů, vloni si ji zahrál po 25 letech - Ferencváros v roce 1975 došel do finále Poháru vítězů pohárů - Ferencváros v generálce podlehl v sobotu v domácí lize Kisvardě 1:2 a prohrál po 19 zápasech (včetně přípravy) - Ferencváros vyhrál poslední 3 sezony maďarské ligy - Slavia ve 3. předkole vstupuje do letošní kvalifikace Ligy mistrů - Slavia usiluje o třetí postup do skupiny Ligy mistrů, naposledy si ji zahrála předloni - Slavia neuspěla v 5 z posledních 6 účastí v kvalifikaci Ligy mistrů, pod trenérem Trpišovským postoupila do skupiny prestižní soutěže v jediném z dosavadních 3 pokusů - Slavia v generálce v pátek zvítězila v Teplicích 3:1 a protáhla ligovou neporazitelnost na rekordních 48 utkání - Slavia 14x za sebou neprohrála (včetně přípravy) a zvítězila v obou soutěžních zápasech sezony - Slavia venku v pohárech 3x za sebou neprohrála - Čivič (Ferencváros) v minulosti hrával za Slovácko a Spartu - za Ferencváros v minulosti hrávali Češi Vágner, Klein a Heinz - za Ferencváros hrají bratři Ryan a Samy Mmaee - postupující se ve 4. předkole utkání s vítězem duelu Kluž - Young Boys Bern