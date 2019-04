Praha - Fotbalisté Slavie budou v sobotním zápase 27. kola první ligy na hřišti poslední Dukly hájit pozici lídra tabulky a jasného favorita. Druhá Plzeň hraje na stadionu Slovácka, v neděli se také uskuteční podještědské derby mezi Libercem a Jabloncem. Třetí Sparta přivítá Zlín až v pondělní dohrávce.

Slávisté touží napravit remízu 1:1 s Libercem a minimálně udržet sedmibodový náskok na Plzeň. Zápas na Dukle je pro "sešívané" také generálkou na čtvrteční úvodní domácí čtvrtfinále Evropské ligy s londýnskou Chelsea. Tým z Julisky, který ztrácí bod na předposlední Karvinou, v samostatné lize ještě Slavii neporazil.

"Očekáváme povedený výkon a zisk tří bodů. Soupeř hraje v trochu atypickém rozestavení, ale stěžejní stejně bude, jak do zápasu vstoupíme my a naše hra. Dukla je tým ve spodní části tabulky, hraje o holý život. Vždy je v zápase co ztratit, oni by byli určitě spokojeni i s bodem," řekl Jaroslav Köstl, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Plzeň minule doma udolala Bohemians 1905 3:2 a zabrala po dvou porážkách za sebou. Obhájci titulu se soupeřem z Uherského Hradiště neprohráli v 21 ligových zápasech od roku 2006. Dvanácté Slovácko čeká na vítězství pět kol.

"Víme, že pokud Slavii chceme dohnat, ztrácet nemůžeme. Slovácko hraje o záchranu, chce se dostat z té poslední šestky. Bude to zápas, kdy obě mužstva potřebují získat body, a o to to může být zajímavější," konstatoval kouč Viktorie Pavel Vrba.

Osmý Liberec vyhrál jediný z posledních pěti ligových duelů s Jabloncem, navíc Slovan bude kvůli karetnímu trestu postrádat klíčového útočníka Libora Kozáka. "Oba týmy se na to těší, ještě když je to jubilejní 50. derby. Já věřím, že to bude dobrý fotbal. Působil jsem na obou stranách, mám v Liberci spoustu známých, máme spolu dobré vztahy. Kozák je kvalitní hráč, ale tak to ve fotbale je, že karty přicházejí," uvedl trenér čtvrtého Jablonce Petr Rada.

Mladá Boleslav chce na hřišti Bohemians 1905 udržet šesté místo i jarní neporazitelnost. Středočechům, kteří minule doma zdolali Spartu 2:1, ale bude chybět nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko za osm žlutých karet. Třináctí "Klokani" doma v lize nevyhráli od loňského července a v posledních pěti zápasech tam nedali gól. Ve středu ale Bohemians v Ďolíčku ve čtvrtfinále poháru zdolali Olomouc 1:0.

Pátá Ostrava z posledních pěti kol získala pouhý bod, před zápasem s Teplicemi ale Baník může povzbudit středeční postup do semifinále MOL Cupu přes Liberec. Devátí Severočeši naopak pohárové čtvrtfinále nezvládli a vypadli se Spartou po penaltovém rozstřelu.

V Olomouci se představí Karviná, která v minulém kole překvapivě porazila Ostravu 2:0 a poprvé pod trenérem Františkem Strakou zvítězila. V úterním čtvrtfinále domácího poháru si ale předposlední Slezané ze Slavie odvezli debakl 0:5. Desátá Sigma vyhrála pět z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže.

Statistické údaje před víkendovými zápasy 27. kola první ligy: -------- Dukla Praha (16.) - Slavia Praha (1.) Výkop: sobota 6. dubna, 19:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž. Bilance: 17 0-7-10 10:30. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Dukla: Hruška - Bezpalec, Raspopovič, D. Souček - Podaný, Tetour, Hanousek, Holík, Doumbia - Holenda, Hadaščok. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Zelený - T. Souček, Traoré - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda. Absence: Ostojič (trest za ČK), Ďurica, Kozma (oba zranění) - Tecl, Hromada (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Bezpalec (7 ŽK), Holík, Miloševič (oba 3 ŽK) - Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Frydrych, Král (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Djuranovič (5) - Stoch (11). Zajímavosti: - Slavia v 17 zápasech samostatné ligy s Duklou neprohrála a poslední 3 vyhrála při skóre 11:1 - Dukla prohrála 5 z posledních 6 kol a vyhrála v jediném z posledních 10 ligových utkání - Dukla má s 21 góly nejhorší útok ligy, naopak Slavia má s 64 trefami nejlepší ofenzivu soutěže a s 19 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Dukla doma v sezoně získala 14 z celkových 19 bodů - Slavia v minulém kole remizovala s Libercem 1:1 a v lize ztratila body poprvé po 4 zápasech, v nichž navíc neinkasovala - Slavia vyhrála 5 z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Slavia je s 31 body nejlepším venkovním týmem ligy - Slavia v úterý ve čtvrtfinále domácího poháru porazila Karvinou 5:0 - Slavia příští čtvrtek hraje doma úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea - Král (Slavia) si může připsat 50. ligový start Slovan Liberec (8.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 7. dubna, 15:30. Rozhodčí: Houdek - Paták, Ratajová. Bilance: 49 24-13-12 69:44. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Potočný, Pešek - Musa. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal. Absence: Kozák (4 ŽK) - Jankovič, Štěpánek (oba zranění), Lischka (nemoc). Disciplinární ohrožení: Breite (7 ŽK), Hybš, Malinský, Nešický (všichni 3 ŽK) - Kubista, Jovovič, Hübschman, Lischka, Vatajelu (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (5) - Doležal (10). Zajímavosti: - Liberec vyhrál jediný z posledních 5 ligových zápasů s Jabloncem a v posledních 2 neskóroval - Liberec prohrál jediný z 24 domácích ligových zápasů s Jabloncem - Liberec v posledních 2 kolech získal 4 body - Liberec vyhrál 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů (vždy bez inkasované branky) - Liberec je s 8 nerozhodnými výsledky spolu s Bohemians remízovým "králem" ligy - Liberec ve středu prohrál ve čtvrtfinále domácího poháru v Ostravě 1:2 po prodloužení - Jablonec 3 kola po sobě neprohrál a v posledních 2 zápasech neinkasoval - Jablonec poslední 3 venkovní zápasy nevyhrál a nedal v nich ani gól - jablonecký trenér Rada v minulosti vedl Liberec - brankář Hrubý může odchytat 150. ligový zápas, jeho spoluhráč Jovovič (oba Jablonec) si může připsat 50. start Baník Ostrava (5.) - FK Teplice (9.) Výkop: neděle 7. dubna, 15:30. Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Kožár. Bilance: 43 13-17-13 44:48. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jirásek, Jánoš, Kuzmanovič - Diop, Baroš. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Hyčka - Hora, Ljevakovič, Kučera, Žitný - Trubač - Jindráček. Absence: Šindelář, Pazdera (oba zranění), O. Šašinka, Hrubý (oba 4 ŽK) - Shejbal (4 ŽK), Moulis, Krob (oba zranění), Kuchta (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jánoš, Diop (oba 7 ŽK), Mešaninov, Pazdera, Procházka, Baroš, J. Šašinka, Kuzmanovič (všichni 3 ŽK) - Hyčka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš, Diop (oba 6) - Hora (10). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů (na podzim v Teplicích 1:0) - Ostrava vyhrála jediný z posledních 8 domácích zápasů s Teplicemi a v posledních 4 nezvítězila (z toho 3 remízy) - Ostrava 5 kol po sobě nevyhrála (z toho 4 porážky) - Ostrava vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových duelů - Ostrava ve středu vyhrála ve čtvrtfinále domácího poháru nad Libercem 2:1 po prodloužení, naopak Teplice v úterý doma podlehly Spartě na penalty - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 kol (ale pokaždé doma) - Teplice získaly z posledních 3 ligových zápasů venku jen bod - Jirásek (Ostrava) si může připsat 100. ligový start - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól - Hora (Teplice) dal v posledních 5 ligových zápasech 5 branek - Moulis (Teplice) slaví v den utkání 28. narozeniny Bohemians Praha 1905 (13.) - FK Mladá Boleslav (6.) Výkop: neděle 7. dubna, 15:30. Rozhodčí: Lerch - Pospíšil, Vitner. Bilance: 19 5-5-9 19:28. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Jugas, Túlio - Bucha, Hubínek - Přikryl, Matějovský, Fulnek - Ladra. Absence: Švec (zranění), Vacek, Šmíd, Juliš, F. Hašek (všichni nejistý start) - Komličenko (8 ŽK), Hájek, Takács (oba 4 ŽK), Mešanovič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dostál, Hilál, Ljovin, Puškáč, Šmíd (všichni 3 ŽK) - Mareš (7 ŽK), Hubínek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál (5) - Komličenko (21). Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů, poslední 2 vyhrála a dala v nich pokaždé 3 góly - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů na půdě Bohemians - Bohemians vyhráli jediné z posledních 4 kol - Bohemians doma v lize nevyhráli 12x po sobě a v posledních 5 zápasech tam nedali gól - Bohemians v Ďolíčku získali jen 10 a celkových 26 bodů a jsou nejhorším domácím týmem ligy - Bohemians jsou spolu s Libercem s 8 nerozhodnými výsledky remízovými "králi" ligy - Bohemians ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru porazili Olomouc 1:0, v Ďolíčku skórovali po 526 minutách a soutěžní výhry se tam dočkali poprvé od 3. října - M. Boleslav jako jediná z ligy v 7 jarních kolech neprohrála (4 výhry, 3 remízy) - M. Boleslav venku v lize 3x za sebou neprohrála - trenér M. Boleslavi Weber v minulosti vedl Bohemians Sigma Olomouc (10.) - MFK Karviná (15.) Výkop: neděle 7. dubna, 15:30. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát. Bilance: 3 2-1-0 9:6. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Falta, Plšek, Kalvach, Lalkovič - Dvořák - Nešpor. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Guba, Lingr, Ba Loua - Wágner. Absence: Zahradníček (4 ŽK), Hála (rekonvalescence), Pilař (zranění), Beneš, Houska (oba nejistý start) - Krivák (4 ŽK), Puchel (rekonvalescence), Moravec (zranění). Disciplinární ohrožení: Vepřek (7 ŽK), Dvořák (3 ŽK) - Berkovec, Letič, Budínský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešpor (7) - Wágner (8). Zajímavosti: - Olomouc neprohrála ani jeden ze 3 vzájemných ligových duelů, obě výhry si připsala venku - ve 3 vzájemných ligových zápasech ani jednou nezvítězil domácí tým - Olomouc vyhrála 5 z posledních 6 kol - Olomouc vyhrála 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Olomouc ve středu prohrála ve čtvrtfinále domácího poháru 0:1 na půdě Bohemians 1905, Karviná v úterý utrpěla debakl 0:5 na Slavii - Karviná se v minulém kole dočkala premiérové výhry pod novým trenérem Strakou a v lize zvítězila po 7 zápasech - Karviná venku v lize prohrála 4x za sebou (z toho 3x výsledkem 1:2) a na soupeřově půdě nezvítězila 9x po sobě - Vepřek může odehrát 200. zápas v české lize, jeho spoluhráč Jemelka (oba Olomouc) si může připsat 50. start 1. FC Slovácko (12.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 7. dubna, 18:00. Rozhodčí: Marek - Koval, Podaný. Bilance: 27 4-8-15 27:46. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Kalabiška - Zajíc. Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Pernica, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kovařík - Chorý. Absence: Janošek (dohoda klubů) - Kolář, Krmenčík (oba zranění), Beauguel (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havlík (3 ŽK) - Limberský (7 ŽK). Nejlepší střelci: Daníček (5) - Beauguel (13). Zajímavosti: - Plzeň neprohrála se Slováckem v posledních 21 ligových zápasech (od května 2006) - Slovácko doma v lize neporazilo Plzeň 10x za sebou (z toho 8 porážek) - Slovácko posledních 5 kol nevyhrálo a ve 3 z posledních 4 remizovalo - Slovácko doma v lize 5x za sebou neprohrálo - Slovácko 205 minut neskórovalo - Plzeň minule porazila Bohemians 3:2 a bodovala po 2 porážkách za sebou - Plzeň v lize prohrála poslední 2 venkovní utkání - Plzeň v posledních 3 kolech inkasovala 8 branek Sparta Praha (3.) - Fastav Zlín (7.) Výkop: pondělí 8. dubna, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Novák. Bilance: 27 14-6-7 41:24. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Frýdek, Kanga, Karlsson - Drchal. Zlín: Rakovan - Matejov, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Jakubov. Absence: Ben Chaim, Panák (oba rekonvalescence), Dočkal (nejistý start) - Poznar (disc. trest). Disciplinární ohrožení: Frýdek (7 ŽK), Čivič, Panák, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK) - Gajič, Hnaníček, Hronek, Poznar, Bačo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (11) - Poznar (6). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů se Zlínem - Sparta doma v lize se Zlínem 9x za sebou neprohrála a z 13 utkání na Letné v samostatné historii podlehla "Ševcům" jen jednou - Sparta v minulém kole po předchozích 6 výhrách poprvé na jaře prohrála - Sparta prohrála jediné z posledních 23 domácích ligových utkání - Sparta v úterý vyhrála ve čtvrtfinále domácího poháru v Teplicích na penalty - Zlín prohrál poslední 2 kola a nedal v nich gól - Zlín z posledních 10 kol 8x prohrál - Zlín už 14 kol po sobě neremizoval - Zlín vyhrál jediné z posledních 8 venkovních ligových utkání a 4 z posledních 5 prohrál - Kanga (Sparta) dal v posledních 2 ligových zápasech 3 branky (všechny z penalt) Tabulka: 1. Slavia 26 21 2 3 64:19 65 2. Plzeň 26 18 4 4 39:25 58 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 26 13 5 8 47:24 44 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Mladá Boleslav 26 10 7 9 46:40 37 7. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 8. Liberec 26 9 8 9 27:23 35 9. Teplice 26 10 5 11 30:35 35 10. Olomouc 26 10 4 12 30:37 34 11. Opava 26 8 6 12 36:40 30 12. Slovácko 26 9 3 14 27:40 30 13. Bohemians Praha 1905 26 6 8 12 25:35 26 14. Příbram 26 7 5 14 29:59 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla 26 5 4 17 21:49 19