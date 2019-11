Fotbalisté Slavie v lize chtějí Ostravě vrátit pohárovou porážku

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie v sobotním zápase 15. kola první ligy chtějí Ostravě doma vrátit porážku 0:2 ze středečního osmifinále poháru a naladit se na úterní duel Ligy mistrů v Barceloně. Sparta v neděli hraje na stadionu poslední Opavy. Druhá Plzeň, která na Slavii ztrácí devět bodů, se až v pondělní dohrávce představí ve Zlíně.

Slavisté bez několika opor osmifinále MOL Cupu v Ostravě nezvládli, dvakrát inkasovali v prodloužení a poprvé v sezoně podlehli českému soupeři. Obhájci mistrovského titulu přišli o šanci získat pohár potřetí za sebou a zopakovat double z minulé sezony.

"Pohárové utkání nám ukázalo, jak nehrát nejen s Baníkem, ale s žádným soupeřem. Horší výkon být nemůže, to už nejde zopakovat, co jsme předvedli. Nejde ani tak o fotbalovou stránku, ale o celkový projev týmu," prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Je to už pryč, musíme se za to rehabilitovat. Máme stejného soupeře a doufám, že v nás všech a klucích bude touha vrátit soupeři porážku," dodal.

Sedmá Sparta v minulém kole porazila v malém pražské derby Bohemians 1905 hladce 4:0. Suverénní výsledek Letenští zopakovali ve středečním osmifinále poháru v Českých Budějovicích a poprvé v sezoně vyhráli dva soutěžní zápasy po sobě.

"Moc bych si přál, abychom našli produktivní tvář. Práce před námi je stále poměrně dost. Myslím si ale, že cesta, kterou kluci ukazují v posledních zápasech, je ta správná," uvedl trenér Václav Jílek, jehož svěřence v Opavě čeká jubilejní 800. utkání v samostatné české lize. Sparta slezského soupeře, který na výhru čeká 12 duelů od 2. kola, porazila devětkrát v řadě.

Mladá Boleslav bude ve druhém sobotním zápase hájit třetí místo v Olomouci. Středočeši v neděli podlehli 1:3 Liberci a doma utrpěli první ligovou porážku v sezoně. Devátá Sigma čeká na výhru už pět kol, loni na Hané podlehla Boleslavi 0:4.

Čtvrtý Jablonec nastoupí v neděli v Karviné, kde v posledních dvou utkáních nejvyšší soutěže prohrál shodně 1:2. Domácí výběr kouče Františka Straky třikrát za sebou v lize nebodoval a neskóroval.

Nejhorší venkovní tým soutěže Příbram se představí v Liberci s cílem poprvé v ročníku bodovat mimo svůj stadion. Nováček z Českých Budějovic, který v lize drží třízápasovou vítěznou sérii, bude hrát v Teplicích.

Statistické údaje před víkendovými zápasy 15. ligového kola: -------- Sigma Olomouc (9.) - FK Mladá Boleslav (3.) Výkop: sobota 2. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Ginzel - Vaňkát, Leška. Bilance: 26 9-8-9 39:39. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, González - Yunis. M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský, Hubínek, Bucha, Fulnek - Mešanovič, Komličenko. Absence: Nešpor (zranění), Hála, Beneš (oba nejistý start) - Matějovský (4 ŽK), Wiesner (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Greššák, Jemelka, Houska - Bucha, Mešanovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Plšek (6) - Komličenko (9). Zajímavosti: - oba týmy mají v lize naprosto vyrovnanou vzájemnou bilanci 9 výher, 9 proher a 8 remíz - poslední vzájemné utkání v lize M. Boleslav vyhrála, ale předtím Olomouci 3x za sebou podlehla - poslední 2 vzájemné zápasy skončily výhrou hostů 4:0 - Olomouc vyhrála jediné z posledních 9 domácích ligových utkání s M. Boleslaví - Olomouc 5 kol po sobě nevyhrála (prohra, 4 remízy) - Olomouc má společně s Teplicemi nejvíce remíz v ligové sezoně (6) - M. Boleslav poslední venkovní utkání v lize vyhrála, ale předtím na hřištích soupeřů v nejvyšší soutěži 5x za sebou nezvítězila - M. Boleslav získala venku jen 4 z celkových 25 bodů - Olomouc v týdnu v poháru porazila Duklu Praha 4:0, M. Boleslav zdolala Zlín 3:1 - Komličenko (M. Boleslav) je s 9 góly nejlepším střelcem soutěže a v posledním vzájemném duelu vstřelil hattrick Slavia Praha (1.) - Baník Ostrava (6.) Výkop: sobota 2. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Klíma - Šimáček, Ratajová. Bilance: 51 28-15-8 83:46. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček (Traoré) - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Hrubý, Jirásek, Kuzmanovič - Diop. Absence: Hovorka (zranění), Souček (nejistý start) - Baroš, Jánoš, De Azevedo, Celba (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Škoda - Procházka, Fillo, Smola (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hušbauer, Souček - Diop (všichni 5). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jediný z posledních 3 vzájemných ligových duelů a ve středu prohrála v Ostravě v domácím poháru 0:2 po prodloužení - Slavia prohrála jediný z posledních 14 domácích ligových zápasů s Ostravou a poslední 4 vyhrála - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží už 20 zápasů - Slavia 6 kol po sobě vyhrála - Slavia doma v lize 10x za sebou vyhrála - Slavia má s 29 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými góly i nejlepší obranu - Slavia hraje v úterý zápas 4. kola Ligy mistrů v Barceloně - Ostrava z posledních 2 kol získala jediný bod - Ostrava venku v lize 4x za sebou prohrála - Van Buren (Slavia) a Kuzmanovič (Ostrava) mohou odehrát 50. ligový zápas MFK Karviná (14.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 3. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Berka - Hájek, Horák. Bilance: 6 2-0-4 9:15. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Hrdlička - Ndefe, Rundič, Krivák, Čonka - Hanousek, Janečka - Lingr, Ba Loua, Moravec - Petráň. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal. Absence: Bukata (trest za ČK), Guba, Dreksa, Kouřil (všichni zranění), Ndefe, Ba Loua (oba nejistý start) - Matoušek (zranění). Disciplinární ohrožení: Hanousek, Lingr, Petráň (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Petráň (3) - Matoušek, Sýkora, Doležal (všichni 5). Zajímavosti: - Karviná vyhrála poslední 2 domácí ligové duely s Jabloncem (oba 2:1) - Karviná poslední 3 kola prohrála a neskórovala v nich (celkem 353 minut) - Karviná jako jediná v ligové sezoně ještě nevyhrála doma - Karviná doma získala jen 3 z celkových 11 bodů a na vlastním stadionu je nejhorší v lize - Jablonec prohrál jediné z posledních 5 kol - Jablonec v posledních 2 venkovních ligových zápasech neprohrál, ale jinak venku získal jen 5 z celkových 24 bodů - Jablonec v týdnu vyhrál v domácím poháru v Opavě 2:0 po prodloužení - Hübschman (Jablonec) si může připsat 250. start v české lize, Kouřil (Karviná) čeká na 50. ligový duel Slovan Liberec (8.) - 1. FK Příbram (13.) Výkop: neděle 3. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Cieslar - Paták, Caletka. Bilance: 40 21-12-7 63:31. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Pešek, Baluta, Potočný - Musa. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kodr, Cmiljanovič - Soldát - Alvir, Rezek, Zeman - Polidar - Škoda. Absence: nikdo - Květ (zranění), Kingue (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pešek - Cmiljanovič, Šimek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Škoda (oba 6). Zajímavosti: - Liberec vyhrál posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Příbram v samostatné lize zvítězila v Liberci z 20 zápasů jen jednou (v listopadu 2000 3:1) a poslední 3 duely tam prohrála - Liberec prohrál jediné z posledních 6 kol - Liberec doma v lize 4x za sebou neprohrál - Liberec v týdnu porazil v domácím poháru Teplice 2:0 - Příbram v posledních 7 kolech nevyhrála, získala 2 body a dala jen 2 góly - Příbram v ligové sezoně jako jediná ještě nebodovala venku, v 6 utkáních tam má skóre 1:18 FK Teplice (10.) - Dynamo České Budějovice (11.) Výkop: neděle 3. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. Bilance: 30 12-8-10 55:40. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kučera, Moulis, Žitný, P. Mareš - Řezníček, J. Mareš. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz. Absence: Kodeš (4 ŽK), Jeřábek, Ljevakovič, Nazarov (všichni zranění) - Ledecký (4 ŽK), Rabušic, Polom (oba zranění). Disciplinární ohrožení: P. Mareš, Shejbal, Řezníček (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Schranz (5). Zajímavosti: - poslední 4 vzájemné ligové duely vyhrál domácí tým - Teplice poslední 2 domácí ligové zápasy s Č. Budějovicemi shodně vyhrály 4:0 - Teplice v minulém kole prohrály v Jablonci a po 7 ligových zápasech nebodovaly - Teplice doma v lize 5x za sebou neprohrály - Teplice mají společně s Olomoucí nejvíce remíz v ligové sezoně (6) - Č. Budějovice vyhrály poslední 3 kola - Č. Budějovice prohrály 4 z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Teplice v týdnu prohrály v poháru 0:2 v Liberci, Č. Budějovice podlehly doma Spartě 0:4 SFC Opava (16.) - Sparta Praha (7.) Výkop: neděle 3. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka. Bilance: 18 2-2-14 15:46. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik - Mondek, Zavadil, Šulc, Jursa (Zapalač) - Dedič. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek - Hložek, Frýdek, Kanga, Trávník, Hašek - Kozák. Absence: Opoku, Knejzlík (oba zranění), Juřena, Zapalač (oba nejistý start) - Dočkal, Drchal, Graiciar, Kadlec, Mandjeck, Panák, Zahustel (všichni zranění), Plavšič, Tetteh (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dedič, Šulc, Jursa - Hašek, Kanga, Trávník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (3) - Kanga (8). Zajímavosti: - Sparta vyhrála posledních 9 ligových zápasů s Opavou a v posledních 3 neinkasovala - Sparta z 18 ligových zápasů s Opavou prohrála jen 2 (v březnu 1999 a říjnu 1995) - Opava 12 kol po sobě nevyhrála a poslední 3 prohrála - Opava doma v lize 5x za sebou nezvítězila - Opava poslední 3 kola neskórovala a se 7 góly má nejhorší útok ligy, s 26 inkasovanými brankami má zároveň spolu s Bohemians i nejhorší obranu - Sparta v posledních 3 kolech neprohrála (2 výhry, remíza) - Sparta vyhrála jediný z posledních 8 venkovních ligových zápasů - Opava v týdnu v domácím poháru podlehla Jablonci 0:2 po prodloužení, Sparta vyhrála vysoko 4:0 v Č. Budějovicích - Kaya (Sparta) skóroval v posledních 2 ligových zápasech Fastav Zlín (15.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pondělí 4. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Blažej. Bilance: 24 7-5-12 22:35. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Jiráček - Matejov, Fantiš, Podio, Janetzký, Bartošák - Wágner, Železník. Plzeň: Hruška - Hubník, Hejda, Brabec, Limberský - Procházka, Kalvach - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík. Absence: Vraštil, Hlinka, Dostál, Folprecht, Azackij, Giorgadze, Čanturišvili (všichni zranění), Poznar, Mašek, Jiráček, Džafič, Hnaníček (všichni nejistý start) - Chorý (4 ŽK), Kopic, Kovařík, Čermák (všichni zranění), Řezník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jiráček, Džafič, Fantiš - Brabec, Kalvach, Krmenčík, Limberský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Krmenčík (6). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy, 3x za sebou bez inkasované branky - Plzeň podlehla Zlínu v jediném z posledních 9 ligových utkání - Zlín doma v lize neporazil Plzeň od října 2008 4x za sebou a v posledních 3 zápasech jí tam nedal gól - Zlín posledních 8 kol nevyhrál (6 porážek, 2 remízy) a v lize 4x za sebou neskóroval - Zlín prohrál poslední 4 domácí ligové zápasy a dal v nich jediný gól - Plzeň prohrála 2 z posledních 3 kol - Plzeň prohrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Zlín v týdnu prohrál v domácím poháru 1:3 v M. Boleslavi, Plzeň zvítězila v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou až 4:3 po prodloužení Tabulka: 1. Slavia 14 12 2 0 29:3 38 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Mladá Boleslav 14 8 1 5 28:19 25 4. Jablonec 14 7 3 4 26:20 24 5. Slovácko 14 7 3 4 20:19 24 6. Ostrava 14 7 1 6 24:18 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Liberec 14 5 3 6 21:20 18 9. Olomouc 14 4 6 4 20:20 18 10. Teplice 14 4 6 4 12:17 18 11. České Budějovice 14 5 2 7 21:25 17 12. Bohemians 14 4 3 7 17:26 15 13. Příbram 14 3 3 8 12:25 12 14. Karviná 14 2 5 7 11:19 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9