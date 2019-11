Fotbalisté Slavie v lize chtějí Ostravě vrátit pohárovou porážku

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie v sobotním zápase 15. kola první ligy chtějí Ostravě doma vrátit porážku 0:2 ze středečního osmifinále poháru a naladit se na úterní duel Ligy mistrů v Barceloně. Sparta v neděli hraje na stadionu poslední Opavy. Druhá Plzeň, která na Slavii ztrácí devět bodů, se až v pondělní dohrávce představí ve Zlíně.

Slavisté bez několika opor osmifinále MOL Cupu v Ostravě nezvládli, dvakrát inkasovali v prodloužení a poprvé v sezoně podlehli českému soupeři. Obhájci mistrovského titulu přišli o šanci získat pohár potřetí za sebou a zopakovat double z minulé sezony.

"Pohárové utkání nám ukázalo, jak nehrát nejen s Baníkem, ale s žádným soupeřem. Horší výkon být nemůže, to už nejde zopakovat, co jsme předvedli. Nejde ani tak o fotbalovou stránku, ale o celkový projev týmu," prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Je to už pryč, musíme se za to rehabilitovat. Máme stejného soupeře a doufám, že v nás všech a klucích bude touha vrátit soupeři porážku," dodal.

Sedmá Sparta v minulém kole porazila v malém pražské derby Bohemians 1905 hladce 4:0. Suverénní výsledek Letenští zopakovali ve středečním osmifinále poháru v Českých Budějovicích a poprvé v sezoně vyhráli dva soutěžní zápasy po sobě.

"Moc bych si přál, abychom našli produktivní tvář. Práce před námi je stále poměrně dost. Myslím si ale, že cesta, kterou kluci ukazují v posledních zápasech, je ta správná," uvedl trenér Václav Jílek, jehož svěřence v Opavě čeká jubilejní 800. utkání v samostatné české lize. Sparta slezského soupeře, který na výhru čeká 12 duelů od 2. kola, porazila devětkrát v řadě.

Mladá Boleslav bude ve druhém sobotním zápase hájit třetí místo v Olomouci. Středočeši v neděli podlehli 1:3 Liberci a doma utrpěli první ligovou porážku v sezoně. Devátá Sigma čeká na výhru už pět kol, loni na Hané podlehla Boleslavi 0:4.

Čtvrtý Jablonec nastoupí v neděli v Karviné, kde v posledních dvou utkáních nejvyšší soutěže prohrál shodně 1:2. Domácí výběr kouče Františka Straky třikrát za sebou v lize nebodoval a neskóroval.

Nejhorší venkovní tým soutěže Příbram se představí v Liberci s cílem poprvé v ročníku bodovat mimo svůj stadion. Nováček z Českých Budějovic, který v lize drží třízápasovou vítěznou sérii, bude hrát v Teplicích.

Hlasy před víkendovými zápasy 15. kola fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (v tabulce: 9.) - FK Mladá Boleslav (3.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Doma nehrajeme tak, jak bychom chtěli, musíme se zlepšit. Ale víme, že proti Boleslavi to bude velmi těžké. Je to soupeř, kterému se v lize daří, o čemž svědčí i 25 bodů v tabulce. Hodně si věří. Zvládli těžká utkání se Spartou, Baníkem, Plzní, i na Slavii bojovali do poslední chvíle a prohráli jen těsně. Je to velice kompaktní mužstvo, které je dobře poskládané, a to nejen v útočné fázi, ve které kraluje duo Komličenko, Mešanovič. Tito hráči jsou kvalitní ve standardních situacích, musíme si je pohlídat a nedat jim prostor."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Olomouc je na svém hřišti silná navzdory nedávné překvapivé prohře s Českými Budějovicemi. My tam ale jedeme napravit nečekanou bodovou ztrátu z domácí porážky s Libercem."

Slavia Praha (1.) - Baník Ostrava (6.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Osmifinálovému zápasu poháru, ve kterém nás Baník vyřadil, jsme se věnovali hodně. Zaprvé hrajeme se stejným soupeřem a zadruhé kvůli tomu, jaký byl náš výkon. Utkání bude sice jiné, protože Baník hraje trošku jinak doma a venku, ale je to stejný soupeř, stejní hráči a pravděpodobně nastoupí ve stejném rozestavení. Pohárové utkání nám ukázalo, jak nehrát nejen s Baníkem, ale s žádným soupeřem. Horší výkon být nemůže, to už nejde zopakovat, co jsme předvedli. Nejde ani tak o fotbalovou stránku, ale o celkový projev týmu. Je to už pryč, musíme se za to rehabilitovat. Doufám, že v nás všech a klucích bude touha vrátit soupeři porážku."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Bude to samozřejmě trochu jiný zápas než v poháru. Bude tam asi více převahy Slavie, protože bude hrát doma. Budou tam i jiní hráči, ale to nic nemění na tom, že chceme být správně nachystaní a namotivovaní, protože my zase potřebujeme nějaké plusové body. Věřím, že ten středeční pohárový zápas byl jeden z těch kroků, kdy si hráči dokázali, že dovedou hrát ještě daleko líp."

MFK Karviná (14.) - FK Jablonec (4.)

Marek Bielan (asistent trenéra Karviné): "Jablonec má pohárové ambice a především hrál Evropskou ligu, mají hodně zkušeností. To ale neznamená, že se jich bojíme. Věříme, že nepříznivou domácí sérii zlomíme. Musíme se vrátit k naší hře, která nás zdobila prvních iks kol. Jablonec chce hrát fotbal, mohlo by nám to sedět. Musíme se ovšem vyvarovat velkých individuálních chyb a mít i trochu štěstí. Opava nám v poháru ukázala, že s Jabloncem se dá hrát. Musí se ale hrát zodpovědně dozadu, vyhrávat souboje, pokrýt silného útočníka Doležala a dát do hry srdíčko."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Karviná není v komfortní situaci, doma ještě nevyhrála. Samozřejmě víme, jaké to je, když se ta série protahuje. Hrají v podstatě o bytí a nebytí, určitě do toho zápasu vlítnou se vší parádou. Máme z utkání respekt, ale strach určitě ne. V Karviné se nám poslední dobou moc nedaří, vypadli jsme tam vloni v poháru a v lize jsme tam prohráli. Jedeme tam s tím, že bychom chtěli tu bilanci napravit. Chceme navázat na kvalitní výkony z poslední doby, budeme se snažit, abychom bodovali a neodjeli s prázdnou."

Slovan Liberec (8.) - 1. FK Příbram (13.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Příbram je určitě mnohem silnější v doma než venku. U soupeřů v této sezoně ještě vůbec nebodovala, ale to je zrádné, proto nás tahle série nesmí v žádném případě ukolébat a nesmíme nic podcenit. Třeba naposledy venku Příbram předvedla velice dobrý výkon na Slavii, kde dokonce vyhrála první poločas, takže to by pro nás mělo být určité varování. Příbram je hodně běhavý tým, budeme si asi muset dát hlavně pozor na brejky. V týmu má zkušené hráče v čele s Rezkem, Zemanem nebo útočníkem Škodou a do ofenzivy také šikovné mladší hráče Alvira s Polidarem. Hrajeme doma, musíme určovat tempo a vývoj hry a dostat Příbram pod tlak. Alfou a omegou bude, abychom první gól vstřelili my, protože otáčení výsledku by mohlo být složité. Chceme navázat na druhý poločas proti Jablonci a na minulý vítězný zápas v Mladé Boleslavi."

Roman Nádvorník (trenér Příbram): "Liberec v posledních zápasech chytil velice dobrou formu. To potvrdil minule v Boleslavi, kde překvapivě vyhrál. Po odchodu Kozáka v Liberci hledali stěžejního hrotového útočníka a vypadá to, že ho teď našli v Musovi. Budeme si na něj muset dát velký pozor. Liberec má zatím venku lepší bodovou bilanci než doma, protože jim asi víc svědčí, když můžou hrát do otevřenějšího prostoru. Zato na svém stadionu musí víc tvořit, to je pro ně možná složitější a toho budeme chtít využít. Poslední tři zápasy s Olomoucí, na Slavii i se Zlínem jsme odehráli podle mě velice slušně, bohužel se nám nedaří střílet góly. V této sezoně jsme venku ještě nebodovali, takže máme jednoznačný cíl zlomit tu neúspěšnou šňůru z venkovních zápasů a bodovat."

FK Teplice (10.) - Dynamo České Budějovice (11.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "V Jablonci jsme podali výkon, jakým se Teplice nesmějí prezentovat. V poháru v Liberci rozhodlo to, že jsme nezachytili nástup do druhé půle. Musíme se důkladně fyzicky i psychicky připravit na neděli. Čeká nás klíčové utkání s Českými Budějovicemi a tam se chceme prezentovat takovými Teplicemi, jaké je chci mít. Máme deset hráčů v ohrožení, situace je složitá."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Moc si vážíme toho, že jsme v lize vyhráli třikrát po sobě. Je to další povzbuzení do práce. Liga nekončí a my se nemůžeme posledními výsledky uspokojit, nechceme přešlapovat na místě. Chceme bodově navázat v Teplicích."

SFC Opava (16.) - Sparta Praha (7.)

Alois Grussmann (trenér Opavy): "Od pohárového výkonu s Jabloncem se můžeme odrazit. V hráčích to je, je třeba neustále pracovat. Některé hráče jsme v poháru pošetřili, máme tam bohužel i nějaké šrámy z poháru, ale snad se do utkání dáme dohromady. Sparta má samozřejmě svoji kvalitu, nějak tomu musíme přizpůsobit taktické plány. Ale věřím, že znovu zopakujeme takhle pracovitý, poctivý a bojovný výkon."

Jiří Saňák (asistent trenéra Sparty): "Nálada je výborná, když jsme dvakrát po sobě vyhráli. Sebevědomí se zvedlo. Až vyhrajeme desetkrát po sobě, budeme se o tom moci bavit, zatím bych nepropadal ničemu euforickému. Jsem zvědavý, jak to zvládneme v Opavě. Chceme prodloužit tu sérii a dostat se do míst, kam patříme. Pohled na tabulku je jasný, na druhou stranu víme, že Opava je silná především v domácím prostředí, kde je bouřlivá atmosféra. Očekávám soupeře, který bude hrát podobně jako třeba Budějovice, mužstvo, které bojuje, maká."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- Sigma Olomouc (9.) - FK Mladá Boleslav (3.) Výkop: sobota 2. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Ginzel - Vaňkát, Leška. Bilance: 26 9-8-9 39:39. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, González - Yunis. M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský, Hubínek, Bucha, Fulnek - Mešanovič, Komličenko. Absence: Nešpor (zranění), Hála, Beneš (oba nejistý start) - Matějovský (4 ŽK), Wiesner (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Greššák, Jemelka, Houska - Bucha, Mešanovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Plšek (6) - Komličenko (9). Zajímavosti: - oba týmy mají v lize naprosto vyrovnanou vzájemnou bilanci 9 výher, 9 proher a 8 remíz - poslední vzájemné utkání v lize M. Boleslav vyhrála, ale předtím Olomouci 3x za sebou podlehla - poslední 2 vzájemné zápasy skončily výhrou hostů 4:0 - Olomouc vyhrála jediné z posledních 9 domácích ligových utkání s M. Boleslaví - Olomouc 5 kol po sobě nevyhrála (prohra, 4 remízy) - Olomouc má společně s Teplicemi nejvíce remíz v ligové sezoně (6) - M. Boleslav poslední venkovní utkání v lize vyhrála, ale předtím na hřištích soupeřů v nejvyšší soutěži 5x za sebou nezvítězila - M. Boleslav získala venku jen 4 z celkových 25 bodů - Olomouc v týdnu v poháru porazila Duklu Praha 4:0, M. Boleslav zdolala Zlín 3:1 - Komličenko (M. Boleslav) je s 9 góly nejlepším střelcem soutěže a v posledním vzájemném duelu vstřelil hattrick Slavia Praha (1.) - Baník Ostrava (6.) Výkop: sobota 2. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Klíma - Šimáček, Ratajová. Bilance: 51 28-15-8 83:46. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček (Traoré) - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Hrubý, Jirásek, Kuzmanovič - Diop. Absence: Hovorka (zranění), Souček (nejistý start) - Baroš, Jánoš, De Azevedo, Celba (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Škoda - Procházka, Fillo, Smola (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hušbauer, Souček - Diop (všichni 5). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jediný z posledních 3 vzájemných ligových duelů a ve středu prohrála v Ostravě v domácím poháru 0:2 po prodloužení - Slavia prohrála jediný z posledních 14 domácích ligových zápasů s Ostravou a poslední 4 vyhrála - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží už 20 zápasů - Slavia 6 kol po sobě vyhrála - Slavia doma v lize 10x za sebou vyhrála - Slavia má s 29 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými góly i nejlepší obranu - Slavia hraje v úterý zápas 4. kola Ligy mistrů v Barceloně - Ostrava z posledních 2 kol získala jediný bod - Ostrava venku v lize 4x za sebou prohrála - Van Buren (Slavia) a Kuzmanovič (Ostrava) mohou odehrát 50. ligový zápas MFK Karviná (14.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 3. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Berka - Hájek, Horák. Bilance: 6 2-0-4 9:15. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Hrdlička - Ndefe, Rundič, Krivák, Čonka - Hanousek, Janečka - Lingr, Ba Loua, Moravec - Petráň. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal. Absence: Bukata (trest za ČK), Guba, Dreksa, Kouřil (všichni zranění), Ndefe, Ba Loua (oba nejistý start) - Matoušek (zranění). Disciplinární ohrožení: Hanousek, Lingr, Petráň (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Petráň (3) - Matoušek, Sýkora, Doležal (všichni 5). Zajímavosti: - Karviná vyhrála poslední 2 domácí ligové duely s Jabloncem (oba 2:1) - Karviná poslední 3 kola prohrála a neskórovala v nich (celkem 353 minut) - Karviná jako jediná v ligové sezoně ještě nevyhrála doma - Karviná doma získala jen 3 z celkových 11 bodů a na vlastním stadionu je nejhorší v lize - Jablonec prohrál jediné z posledních 5 kol - Jablonec v posledních 2 venkovních ligových zápasech neprohrál, ale jinak venku získal jen 5 z celkových 24 bodů - Jablonec v týdnu vyhrál v domácím poháru v Opavě 2:0 po prodloužení - Hübschman (Jablonec) si může připsat 250. start v české lize, Kouřil (Karviná) čeká na 50. ligový duel Slovan Liberec (8.) - 1. FK Příbram (13.) Výkop: neděle 3. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Cieslar - Paták, Caletka. Bilance: 40 21-12-7 63:31. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Pešek, Baluta, Potočný - Musa. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kodr, Cmiljanovič - Soldát - Alvir, Rezek, Zeman - Polidar - Škoda. Absence: nikdo - Květ (zranění), Kingue (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pešek - Cmiljanovič, Šimek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Škoda (oba 6). Zajímavosti: - Liberec vyhrál posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Příbram v samostatné lize zvítězila v Liberci z 20 zápasů jen jednou (v listopadu 2000 3:1) a poslední 3 duely tam prohrála - Liberec prohrál jediné z posledních 6 kol - Liberec doma v lize 4x za sebou neprohrál - Liberec v týdnu porazil v domácím poháru Teplice 2:0 - Příbram v posledních 7 kolech nevyhrála, získala 2 body a dala jen 2 góly - Příbram v ligové sezoně jako jediná ještě nebodovala venku, v 6 utkáních tam má skóre 1:18 FK Teplice (10.) - Dynamo České Budějovice (11.) Výkop: neděle 3. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. Bilance: 30 12-8-10 55:40. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kučera, Moulis, Žitný, P. Mareš - Řezníček, J. Mareš. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz. Absence: Kodeš (4 ŽK), Jeřábek, Ljevakovič, Nazarov (všichni zranění) - Ledecký (4 ŽK), Rabušic, Polom (oba zranění). Disciplinární ohrožení: P. Mareš, Shejbal, Řezníček (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Schranz (5). Zajímavosti: - poslední 4 vzájemné ligové duely vyhrál domácí tým - Teplice poslední 2 domácí ligové zápasy s Č. Budějovicemi shodně vyhrály 4:0 - Teplice v minulém kole prohrály v Jablonci a po 7 ligových zápasech nebodovaly - Teplice doma v lize 5x za sebou neprohrály - Teplice mají společně s Olomoucí nejvíce remíz v ligové sezoně (6) - Č. Budějovice vyhrály poslední 3 kola - Č. Budějovice prohrály 4 z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Teplice v týdnu prohrály v poháru 0:2 v Liberci, Č. Budějovice podlehly doma Spartě 0:4 SFC Opava (16.) - Sparta Praha (7.) Výkop: neděle 3. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka. Bilance: 18 2-2-14 15:46. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik - Mondek, Zavadil, Šulc, Jursa (Zapalač) - Dedič. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek - Hložek, Frýdek, Kanga, Trávník, Hašek - Kozák. Absence: Opoku, Knejzlík (oba zranění), Juřena, Zapalač (oba nejistý start) - Dočkal, Drchal, Graiciar, Kadlec, Mandjeck, Panák, Zahustel (všichni zranění), Plavšič, Tetteh (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dedič, Šulc, Jursa - Hašek, Kanga, Trávník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (3) - Kanga (8). Zajímavosti: - Sparta vyhrála posledních 9 ligových zápasů s Opavou a v posledních 3 neinkasovala - Sparta z 18 ligových zápasů s Opavou prohrála jen 2 (v březnu 1999 a říjnu 1995) - Opava 12 kol po sobě nevyhrála a poslední 3 prohrála - Opava doma v lize 5x za sebou nezvítězila - Opava poslední 3 kola neskórovala a se 7 góly má nejhorší útok ligy, s 26 inkasovanými brankami má zároveň spolu s Bohemians i nejhorší obranu - Sparta v posledních 3 kolech neprohrála (2 výhry, remíza) - Sparta vyhrála jediný z posledních 8 venkovních ligových zápasů - Opava v týdnu v domácím poháru podlehla Jablonci 0:2 po prodloužení, Sparta vyhrála vysoko 4:0 v Č. Budějovicích - Kaya (Sparta) skóroval v posledních 2 ligových zápasech Fastav Zlín (15.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pondělí 4. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Blažej. Bilance: 24 7-5-12 22:35. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Jiráček - Matejov, Fantiš, Podio, Janetzký, Bartošák - Wágner, Železník. Plzeň: Hruška - Hubník, Hejda, Brabec, Limberský - Procházka, Kalvach - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík. Absence: Vraštil, Hlinka, Dostál, Folprecht, Azackij, Giorgadze, Čanturišvili (všichni zranění), Poznar, Mašek, Jiráček, Džafič, Hnaníček (všichni nejistý start) - Chorý (4 ŽK), Kopic, Kovařík, Čermák (všichni zranění), Řezník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jiráček, Džafič, Fantiš - Brabec, Kalvach, Krmenčík, Limberský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Krmenčík (6). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy, 3x za sebou bez inkasované branky - Plzeň podlehla Zlínu v jediném z posledních 9 ligových utkání - Zlín doma v lize neporazil Plzeň od října 2008 4x za sebou a v posledních 3 zápasech jí tam nedal gól - Zlín posledních 8 kol nevyhrál (6 porážek, 2 remízy) a v lize 4x za sebou neskóroval - Zlín prohrál poslední 4 domácí ligové zápasy a dal v nich jediný gól - Plzeň prohrála 2 z posledních 3 kol - Plzeň prohrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Zlín v týdnu prohrál v domácím poháru 1:3 v M. Boleslavi, Plzeň zvítězila v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou až 4:3 po prodloužení Tabulka: 1. Slavia 14 12 2 0 29:3 38 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Mladá Boleslav 14 8 1 5 28:19 25 4. Jablonec 14 7 3 4 26:20 24 5. Slovácko 14 7 3 4 20:19 24 6. Ostrava 14 7 1 6 24:18 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Liberec 14 5 3 6 21:20 18 9. Olomouc 14 4 6 4 20:20 18 10. Teplice 14 4 6 4 12:17 18 11. České Budějovice 14 5 2 7 21:25 17 12. Bohemians 14 4 3 7 17:26 15 13. Příbram 14 3 3 8 12:25 12 14. Karviná 14 2 5 7 11:19 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9