Fotbalisté Slavie v ligovém šlágru přivítají vedoucí Plzeň

Praha - Nedělní souboj fotbalistů mistrovské Slavie s vedoucí Plzní bude vrcholem 13. kola první ligy. Západočeši mají na třetí tým tabulky čtyřbodový náskok, ale v Edenu prohráli osm z posledních devíti zápasů. Druhá Sparta, která má stejně bodů i totožné skóre jako Slavia, také v neděli nastoupí v Ostravě.

Viktoria v sezoně nejvyšší soutěži vyhrála 11 z 12 utkání a v minulém kole deklasovala Jablonec 5:0. Tým trenéra Michala Bílka ale ve středu po porážce 0:2 v Mladé Boleslavi vypadl z MOL Cupu. Ve stejný den Slavia v domácí dohrávce zdolala Olomouc 1:0.

"Je to dlouhodobá soutěž, i s nadstavbou je ve hře ještě spousta bodů. Hrajeme ale s týmem, který až na jeden zápas všechno vyhrál, je to lídr tabulky. Bude to zápas o šest bodů, plus ke konci možná budou hrát roli i vzájemné duely," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci v lize šestkrát za sebou s Plzní neprohráli, z toho v pěti případech zvítězili. Doma jsou Pražané ve vzájemných zápasech neporaženi od dubna 2014. Poslední utkání v Edenu v květnu skočilo drtivým triumfem Pražanů 5:1, po kterém "Červenobílí" oslavili zisk třetího titulu po sobě.

"Samozřejmě žádná série netrvá věčně, takže my doufáme, že budeme u toho, kdy tuhle nepřízeň otočíme. Ale Slavia má vynikající mužstvo, velmi dobrý realizační tým a spoustu hráčů, kteří jsou individuálně velice silní," konstatoval plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Sparťané s Baníkem neprohráli v posledních osmi ligových zápasech, i když v Ostravě dvakrát po sobě remizovali 0:0. Zatímco Letenští ve středečním pohárovém osmifinále i v obměněné sestavě zvítězili v Teplicích 2:0, pátý celek tabulky naopak doma podlehl nováčkovi Hradci Králové 1:2.

"Baník je pro mě klub, který mi dal první šanci v kariéře, a beru ho tedy trochu jinak než ostatní mužstva. Sleduji ho a chci, aby to tam fungovalo. Nyní jsme však soupeři. Tak, jak jsem tam chtěl vyhrávat i s Plzní, to bude i teď. Těším se na to i na skvělou atmosféru, která nás tam čeká," uvedl sparťanský kouč Pavel Vrba.

Už v sobotu čtvrté Slovácko zkusí na hřišti sedmé Olomouce protáhnout aktuální šňůru pěti ligových vítězství. Poslední tři vzájemná střetnutí v nejvyšší soutěži skončila bezbrankovou remízou.

Předposlední Teplice hostí Liberec. "Skláři" prohráli všechny čtyři soutěžní duely pod novým trenérem Jiřím Jarošíkem. Jedenáctý Slovan v posledních dvou ligových utkáních porazil Teplice 2:1.

V třetím sobotním zápase třináctý Zlín doma vyzve osmé České Budějovice. "Ševci" z posledních šesti kol získali jediný bod, naopak Dynamo čtyřikrát po sobě neprohrálo a minule remizovalo 2:2 se Slavií.

Devátá Mladá Boleslav přivítá Hradec Králové, který má domácí azyl právě ve městě automobilů. "Votroci" jsou na nečekané šesté příčce, ale Středočechy v nejvyšší soutěži neporazili šestkrát po sobě.

V neděli dojde i na souboj dvou trápících se týmů Jablonce a Pardubic. Dvanáctí Severočeši na vítězství čekají pět kol, hosté v lize nevyhráli sedmkrát v řadě a jsou na 14. pozici.

Utkání Karviné na stadionu Bohemians 1905 bylo odloženo kvůli hromadné nákaze koronavirem a karanténě týmu MFK, který už v původním termínu nesehrál ligový duel s Ostravou a pohárové osmifinále proti Slovácku.