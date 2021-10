Fotbalisté Slavie v ligovém šlágru přivítají vedoucí Plzeň

Praha - Nedělní souboj fotbalistů mistrovské Slavie s vedoucí Plzní bude vrcholem 13. kola první ligy. Západočeši mají na třetí tým tabulky čtyřbodový náskok, ale v Edenu prohráli osm z posledních devíti zápasů. Druhá Sparta, která má stejně bodů i totožné skóre jako Slavia, také v neděli nastoupí v Ostravě.

Viktoria v sezoně nejvyšší soutěži vyhrála 11 z 12 utkání a v minulém kole deklasovala Jablonec 5:0. Tým trenéra Michala Bílka ale ve středu po porážce 0:2 v Mladé Boleslavi vypadl z MOL Cupu. Ve stejný den Slavia v domácí dohrávce zdolala Olomouc 1:0.

"Je to dlouhodobá soutěž, i s nadstavbou je ve hře ještě spousta bodů. Hrajeme ale s týmem, který až na jeden zápas všechno vyhrál, je to lídr tabulky. Bude to zápas o šest bodů, plus ke konci možná budou hrát roli i vzájemné duely," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci v lize šestkrát za sebou s Plzní neprohráli, z toho v pěti případech zvítězili. Doma jsou Pražané ve vzájemných zápasech neporaženi od dubna 2014. Poslední utkání v Edenu v květnu skočilo drtivým triumfem Pražanů 5:1, po kterém "Červenobílí" oslavili zisk třetího titulu po sobě.

"Samozřejmě žádná série netrvá věčně, takže my doufáme, že budeme u toho, kdy tuhle nepřízeň otočíme. Ale Slavia má vynikající mužstvo, velmi dobrý realizační tým a spoustu hráčů, kteří jsou individuálně velice silní," konstatoval plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Sparťané s Baníkem neprohráli v posledních osmi ligových zápasech, i když v Ostravě dvakrát po sobě remizovali 0:0. Zatímco Letenští ve středečním pohárovém osmifinále i v obměněné sestavě zvítězili v Teplicích 2:0, pátý celek tabulky naopak doma podlehl nováčkovi Hradci Králové 1:2.

"Baník je pro mě klub, který mi dal první šanci v kariéře, a beru ho tedy trochu jinak než ostatní mužstva. Sleduji ho a chci, aby to tam fungovalo. Nyní jsme však soupeři. Tak, jak jsem tam chtěl vyhrávat i s Plzní, to bude i teď. Těším se na to i na skvělou atmosféru, která nás tam čeká," uvedl sparťanský kouč Pavel Vrba.

Už v sobotu čtvrté Slovácko zkusí na hřišti sedmé Olomouce protáhnout aktuální šňůru pěti ligových vítězství. Poslední tři vzájemná střetnutí v nejvyšší soutěži skončila bezbrankovou remízou.

Předposlední Teplice hostí Liberec. "Skláři" prohráli všechny čtyři soutěžní duely pod novým trenérem Jiřím Jarošíkem. Jedenáctý Slovan v posledních dvou ligových utkáních porazil Teplice 2:1.

V třetím sobotním zápase třináctý Zlín doma vyzve osmé České Budějovice. "Ševci" z posledních šesti kol získali jediný bod, naopak Dynamo čtyřikrát po sobě neprohrálo a minule remizovalo 2:2 se Slavií.

Devátá Mladá Boleslav přivítá Hradec Králové, který má domácí azyl právě ve městě automobilů. "Votroci" jsou na nečekané šesté příčce, ale Středočechy v nejvyšší soutěži neporazili šestkrát po sobě.

V neděli dojde i na souboj dvou trápících se týmů Jablonce a Pardubic. Dvanáctí Severočeši na vítězství čekají pět kol, hosté v lize nevyhráli sedmkrát v řadě a jsou na 14. pozici.

Utkání Karviné na stadionu Bohemians 1905 bylo odloženo kvůli hromadné nákaze koronavirem a karanténě týmu MFK, který už v původním termínu nesehrál ligový duel s Ostravou a pohárové osmifinále proti Slovácku.

Statistické údaje před zápasy 13. kola první fotbalové ligy: Fastav Zlín (v tabulce 13.) - Dynamo České Budějovice (8.) Výkop: sobota 30. října, 15:00. Rozhodčí: Radina - Horák, Hurych - Kocourek (video). Bilance: 22 8-5-9 20:22. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Fantiš, Procházka, Vraštil, Matejov - Conde - Fillo, Hlinka, Hrubý, Čanturišvili - Poznar. Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Talověrov, Havel, Novák - Čavoš, Hellebrand - Van Buren, Hora, Mršič - Bassey. Absence: Kolář (zranění), Dostál (rekonvalescence) - Skovajsa (trest za ČK). Disciplinární ohrožení: Hlinka, Poznar, Procházka - Novák, Vorel (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelec: Poznar - Bassey (oba 4). Zajímavosti: - Zlín vyhrál poslední 2 vzájemné ligové zápasy, předtím Č. Budějovice v nejvyšší soutěži 5x za sebou neporazil - Zlín prohrál jediný z posledních 7 domácích ligových duelů s Č. Budějovicemi - Zlín 6 kol po sobě nezvítězil (z toho 5 porážek) - Zlín doma v lize 4x za sebou prohrál a s 3 body je tam nejhorším týmem soutěže - Zlín má s 28 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy - Č. Budějovice 4 kola po sobě neprohrály a v posledních 2 ligových zápasech remizovaly 2:2 - Č. Budějovice venku v lize 7x za sebou nevyhrály a získaly tam jen 2 z celkových 15 bodů v sezoně - Brandner (Č. Budějovice) si může připsat 150. ligový start FK Teplice (15.) - Slovan Liberec (11.) Výkop: sobota 30. října, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Vodrážka, Novák - Štěrba (video). Bilance: 50 22-10-18 64:59. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Hyčka, Chlumecký, Knapík, Vondrášek - Jukl, Mareček - Kodad, Krunert, Moulis - Rezek. Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula - Gebre Selassie, Havelka - Koscelník, Frýdek, Matoušek - Hilál. Absence: Švanda (trest za ČK), Kučera, Ledecký, Shejbal, Žitný (všichni zranění), Diallo, Fortelný, Mazuch, Radosta, Trubač (všichni nejistý start) - nikdo. Disciplinární omezení: Černý, Chlumecký, Jukl, Knapík, Laňka, Moulis - Chaluš, Koscelník, Matoušek, Tiéhi (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš, Trubač - Hilál, Tupta (všichni 2). Zajímavosti: - Teplice s Libercem poslední 2 ligové zápasy prohrály (oba 1:2), předtím s ním ale 7x po sobě bodovaly - Teplice vyhrály 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů s Libercem - Teplice 8 kol po sobě nezvítězily a pod novým trenérem Jarošíkem prohrály všechny 3 ligové zápasy - Teplice doma v lize 3x po sobě nevyhrály a 2x za sebou neskórovaly - Teplice ve středu prohrály v osmifinále domácího poháru doma se Spartou 0:2 - Teplice a Liberec mají s 9 brankami nejhorší útok ligy - Liberec minule porazil Olomouc a zvítězil po 2 ligových porážkách - Liberec vyhrál jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - teplický kouč Jarošík jako hráč a poté asistent trenéra působil v Liberci - Rezek (Teplice) čeká na 50. gól v české lize Sigma Olomouc (7.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: sobota 30. října, 18:00. Rozhodčí: Petřík - Hájek, Mokrusch - Adámková (video). Bilance: 34 12-12-10 37:37. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Poulolo, Hubník, Beneš, Zmrzlý - Breite, González - Zahradníček, Daněk, Hála - Zifčák. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Šimko, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Navrátil - Jurečka. Absence: Jemelka (4 ŽK), Vaněček, Yunis (oba zranění), Chvátal (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Breite, González, Poulolo - Reinberk (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hála - Jurečka (oba 6). Zajímavosti: - poslední 4 vzájemné ligové zápasy skončily remízou a 3x po sobě výsledkem 0:0 - Olomouc doma v lize se Slováckem 8x za sebou neprohrála - Olomouc ve středu prohrála v dohrávce na Slavii 0:1 a zvítězila v jediném z posledních 7 kol - Olomouc doma v lize v 5 zápasech ligové sezony neprohrála a získala tam 11 z celkových 16 bodů - Slovácko 5 kol po sobě vyhrálo - Slovácko prohrálo jediný z posledních 4 venkovních ligových duelů - Navrátil může odehrát 300. ligový zápas, Kohút (oba Slovácko) si může připsat 50. start - trenér Slovácka Svědík hrával za Olomouc Baník Ostrava (5.) - Sparta Praha (2.-3.) Výkop: neděle 31. října, 15:00. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Paták - Kocourek (video). Bilance: 56 10-13-33 48:100. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Pokorný, Fleišman - Buchta, Tetour, Jánoš, Kuzmanovič, Potočný - Almási. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Štetina, Hancko - Pešek, Pavelka, Dočkal, Hložek, Haraslín - Minčev. Absence: Lischka (dohoda klubů), Granečný (zranění), Kukučka (rekonvalescence) - Höjer, Holec, Juliš, Souček (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (rekonvalescence), Čelůstka, Ladislav Krejčí II (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Potočný, Sor (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Almási - Pešek (oba 5). Zajímavosti: - Sparta od dubna 2018 v lize s Ostravou 8x po sobě neprohrála (z toho 6 vítězství) - Sparta v posledních 3 ligových zápasech v Ostravě neprohrála a 2x za sebou tam remizovala 0:0 - Ostrava naposledy v lize podlehla Slovácku a prohrála po 5 kolech - Ostrava v minulém kole nehrála v Karviné kvůli koronaviru v týmu soupeře - Ostrava minule doma v lize prohrála po 12 zápasech - Sparta 4 kola po sobě zvítězila a prohrála jediné z posledních 21 ligových utkání - Sparta prohrála v jediném z posledních 9 venkovních ligových duelů - Sparta má spolu se Slavií s 30 vstřelenými góly nejlepší útok v lize - Ostrava ve středu prohrála doma v osmifinále poháru s Hradcem Králové 1:2, Sparta zvítězila v Teplicích 2:0 - kouč Sparty Vrba začínal trenérskou kariéru v Ostravě - Wiesner (Sparta) si může připsat 50. start v lize FK Mladá Boleslav (9.) - FC Hradec Králové (6.) Výkop: neděle 31. října, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Váňa, Arnošt - Orel (video). Bilance: 10 2-6-2 9:9. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Dancák, Smrž - Ladra, Hlavatý, Ewerton - Škoda. Hradec: Fendrich - Čech, Klíma, Král - Harazim, Rada, Kodeš, Novotný - Dvořák, Vašulín, Vlkanova. Absence: Matějovský (4 ŽK), D. Mašek (rekonvalescence), Šimek (zranění) - Mejdr (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Dancák, Douděra, Hlavatý, Karafiát, Škoda - Král (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ewerton, Škoda (oba 4) - Dvořák (5). Zajímavosti: - M. Boleslav v lize s Hradcem 6x za sebou neprohrála (z toho 4 remízy) - 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů skončily remízou - M. Boleslav prohrála jen první z 5 domácích ligových zápasů s Hradcem - M. Boleslav minule v lize prohrála po 2 vítězstvích - M. Boleslav doma získala 10 z celkových 14 bodů v ligové sezoně - M. Boleslav ve středu vyřadila v osmifinále domácího poháru Plzeň (2:0), Hradec zvítězil v Ostravě 2:1 - Hradec hraje domácí zápasy v azylu v Mladé Boleslavi, kde v této ligové sezoně ještě neprohrál (3 vítězství, 3 remízy) - Hradec v lize 2x za sebou zvítězil (v obou zápasech dal 3 góly) a prohrál v jediném z posledních 7 kol - trenér Hradce Koubek v minulosti vedl M. Boleslav a v české reprezentaci dělal asistenta kouči Středočechů Jarolímovi FK Jablonec (12.) - FK Pardubice (14.) Výkop: neděle 31. října, 15:00. Rozhodčí: Batík - Leška, Podaný - Ondráš (video). Bilance: 2 2-0-0 2:0. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Pilař - Čvančara, Doležal. Pardubice: Boháč - Kostka, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Chytil, Červ, Beran, Cadu - Černý. Absence: Hrubý, Martinec, Štěpánek (všichni zranění), Houska (nejistý start) - Matějka, Sláma, Solil, Sychra, Vít (všichni zranění), Čihák, Prosek, Tischler (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara, Kubista, Pilař, Považanec, Zelený - Cadu, Čelůstka, Kostka, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (3) - Cadu, Kostka, Matějka, Solil, Tischler (všichni 2). Zajímavosti: - Jablonec oba dosavadní vzájemné ligové zápasy vyhrál 1:0 - Jablonec 5 kol po sobě nezvítězil - Jablonec doma v lize vyhrál jediný z posledních 5 zápasů, získal tam ale 9 z celkových 11 bodů v sezoně - Jablonec je s 5 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Pardubice 7 kol po sobě nezvítězily (z toho 5 proher) - Pardubice venku v lize prohrály všech 5 zápasů této sezony a jako jediné v soutěži tam ještě nezískaly ani bod - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. zápas v lize - Boháč (Pardubice) oslaví v den zápasu 33. narozeniny Slavia Praha (2.-3.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 31. října, 18:00. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Kříž - Štěrba (video). Bilance: 50 25-12-13 73:46. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Ševčík, Traoré - Schranz, Stanciu, Lingr - Kuchta. Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel. Disciplinární ohrožení: Hromada, Traoré - Havel, Chorý, Janošek, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta, Schranz (oba 6) - Beauguel (8). Absence: Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Bořil, Holeš, Kúdela, Tecl (všichni zranění), Olayinka, Takács (oba nejistý start) - Míka, Pachlopnik (oba zranění), Ndiaye (rekonvalescence). Zajímavosti: - Slavia v lize s Plzní 6x za sebou neprohrála (z toho 5 vítězství) - Slavia doma v lize s Plzní od dubna 2014 9x za sebou neprohrála (z toho 8 vítězství) a naposledy ji tam rozdrtila 5:1 - Slavia ve středu v dohrávce porazila Olomouc 1:0 a v lize prohrála jediný z posledních 58 zápasů - Slavia od srpna 2018 doma v lize 55x za sebou neprohrála a zvítězila tam ve všech 5 zápasech této sezony nejvyšší soutěže - Slavia má s 30 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy - Plzeň vyhrála 11 z 12 utkání v ligové sezoně - Plzeň venku v lize vyhrála 5 z posledních 6 zápasů - Plzeň má s 8 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Plzeň po středeční prohře 0:2 v Mladé Boleslavi vypadla v osmifinále domácího poháru Utkání Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná bylo odloženo kvůli koronaviru v týmu hostů Tabulka: 1. Plzeň 12 11 0 1 23:8 33 2. Sparta 12 9 2 1 30:11 29 Slavia 12 9 2 1 30:11 29 4. Slovácko 12 9 1 2 22:12 28 5. Ostrava 11 7 1 3 22:13 22 6. Hradec Králové 12 5 4 3 16:16 19 7. Olomouc 12 4 4 4 22:18 16 8. České Budějovice 12 4 3 5 17:17 15 9. Mladá Boleslav 12 4 2 6 20:19 14 10. Bohemians 1905 12 3 3 6 17:26 12 11. Liberec 12 3 2 7 9:18 11 12. Jablonec nad Nisou 12 2 5 5 10:22 11 13. Zlín 12 3 1 8 15:28 10 14. Pardubice 12 1 4 7 15:23 7 15. Teplice 12 1 2 9 9:24 5 16. Karviná 11 0 4 7 10:21 4