Fotbalisté Slavie v Istanbulu rozehrají jarní část EKL, dvojzápas nemá favorita

Istanbul - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek rozehrají jarní vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy. Český šampion nastoupí v úvodním duelu 2. kola v Istanbulu proti Fenerbahce a na horké půdě šestého celku turecké ligy zkusí vybojovat příznivý výsledek do domácí odvety v příštím týdnu. Dvojzápas nemá favorita, podle bookmakerů jsou šance oba soupeřů na postup prakticky stejné. Fenerbahce bude scházet zraněný český obránce Filip Novák.

Zatímco Slavia postoupila do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy z druhého místa ve skupině, Fenerbahce přešlo do nově zavedené soutěže z třetího místa ve skupině Evropské ligy. Červenobílí vloni a v roce 2019 došli v Evropské lize až do čtvrtfinále, jejich pohárovým maximem je semifinále z roku 1996. Fenerbahce v sezoně 2012/13 došlo do semifinále Evropské ligy a na cestě mezi nejlepší čtyřku v dosud posledním souboji českého týmu s tureckým vyřadilo i Plzeň.

"Čeká nás zápas s obrovským klubem, který patří mezi tři nejslavnější v zemi, s krásným stadionem a neskutečnými fanoušky. Je to pro nás velká výzva," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský, který kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům v úterý neodletěl s týmem. V případě zlepšení stavu by mohl do Turecka dorazit později.

Jeho svěřenci vstoupili do jarní části sezony porážkami v lize s Karvinou a v domácím poháru se Spartou. O víkendu si ale zlepšili náladu vítězstvím 1:0 na hřišti Slovácka a vrátili se do čela tabulky domácí soutěže. Také Fenerbahce v generálce vyhrálo, poté co porazilo Giresunspor 2:1.

"Po dvou porážkách to bylo na Slovácku velmi důležité utkání. Opět jsme si dokázali, že jsme schopni zápasy zlomit i v obtížných chvílích. Posunulo nás to, uklidnilo a teď můžeme na Fenerbahce," uvedl pro klubový web asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Jeho týmu se v této pohárové sezoně venku nedaří, v pěti utkáních na hřištích soupeřů čtyřikrát utrpěl porážku a naposledy remizoval 1:1 s Unionem v Berlíně. Zápasy na turecké půdě navíc tradičně provází velmi bouřlivé prostředí. Padesátitisícový stadion Fenerbahce v asijské části Istanbulu může být zcela zaplněn, neboť v zemi neplatí v souvislosti s koronavirem žádné omezení počtu diváků.

"Jsem rád, že první hrajeme u nich. Na turecké půdě jsou zápasy vždy těžké. Víme, jaká tam bývá bouřlivá atmosféra, očekáváme plné hlediště," řekl Houštecký. "Fenerbahce je technické mužstvo, jsou silní na míči. Do defenzivy zase všichni tolik nebrání. Co se týče běhání a intenzity, v tom nejsou silní. Máme něco v hlavě, uvidíme, co nám přinese samotný zápas," doplnil.

Fenerbahce je sice s 28 ligovými tituly historicky nejúspěšnějším tureckým klubem, naposledy se ale stalo mistrem v roce 2014. V minulé sezoně skončilo třetí a nyní v tabulce figuruje až na šesté příčce. K hlavním hvězdám mužstva, které od ledna vede trenér Ismail Kartal, patří záložníci Mesut Özil a Luiz Gustavo. Oba dva ale stejně jako český reprezentant Novák v posledních zápasech kvůli zranění chyběli a jejich start je nepravděpodobný.

Slavisté řeší, jak poskládat obranu. Kvůli trestu za tři žluté karty bude chybět Alexander Bah a ze zdravotních důvodů zůstal doma i další pravý bek Lukáš Masopust. Variantou je i rozestavení se třemi stopery, které Pražané použili v Berlíně.

Utkání začne ve čtvrtek v 18:45 SEČ. V Turecku na zápasy kvůli koronaviru nemohou hostující fanoušci.

Statistické údaje před utkáním fotbalové EKL Fenerbahce - Slavia Statistické údaje před úvodním utkáním 2. kola fotbalové Evropské konferenční ligy Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 17. února, 18:45. Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni (všichni It.) Bilance (klubová): Turecko - ČR (Československo) 30 13-5-12 38:46. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1, 2019/20 EL: Sparta Praha - Trabzonspor 2:2, 1:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Fenerbahce v Evropě: LM/PMEZ 105 32-20-53 119:177 EL/UEFA 124 52-30-42 167:160 PVP 9 3-1-5 11:11 Celkem 238 87-51-100 297:348 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 6 2-2-2 8:7 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 196 70-53-73 229:241 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Fenerbahce: Bayindir - Sangaré, Kim Min-če, Szalai, Kadioglu - Sosa - Osayi-Samuel, Zajc, Yandas, Pelkas - Valencia. Slavia: Mandous - Ousou, Kačaraba, Talovjerov - Lingr, Holeš, Ševčík, Madsen, Plavšič - Schranz, Olayinka. Absence: Kahveci (zranění), Gustavo, Novák (oba rekonvalescence), Dursun, Özil (oba nejistý start) - Bah (3 ŽK), Masopust (zranění), Kúdela (rekonvalescence), Bořil, Hovorka, Provod, Takács (všichni zranění + nejsou na soupisce), Plavšič (nejistý start). Zajímavosti: - soupeři se v pohárech ještě neutkali, v roce 1925 Slavia v přípravě v Istanbulu zvítězila nad Fenerbahce 5:0 - Fenerbahce v posledních 4 pohárových zápasech s českými týmy neprohrálo a inkasovalo jediný gól (z toho 3 vítězství 1:0) - Fenerbahce v roce 2013 ve vyřazovací fázi Evropské ligy přešlo přes Plzeň a došlo až do semifinále, což je jeho největší pohárový úspěch - Fenerbahce v posledních 3 domácích pohárových zápasech s českými soupeři neprohrálo - Slavia v roce 2003 vypadla v tehdejším Poháru UEFA s Besiktasem po výsledcích 1:0 doma a 2:4 venku - české týmy v pohárech turecké soupeře v 11 utkáních za sebou neporazily - Fenerbahce přešlo do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy ze 3. místa ve skupině Evropské ligy, kde zvítězilo v jediném z 6 utkání - Slavia postoupila z 2. místa ve skupině, předtím neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů a Evropské ligy - Fenerbahce doma v pohárech prohrálo jediný z posledních 9 duelů, ale 3x za sebou nezvítězilo - Fenerbahce v generálce zvítězilo na hřišti Giresunsporu 2:1 a vyhrálo po 3 zápasech - Fenerbahce doma prohrálo 3 z posledních 4 zápasů a 2x po sobě tam neskórovalo - Fenerbahce naposledy získalo turecký titul v roce 2014, v minulém ročníku skončilo třetí a v této sezoně mu patří 6. místo - Slavia v 5 venkovních zápasech této pohárové sezony nezvítězila, 4x prohrála a naposledy remizovala 1:1 v Berlíně s Unionem - Slavia v generálce zvítězila na hřišti Slovácka 1:0 a po 2 soutěžních porážkách si připsala první výhru v jarní části sezony - Slavia vloni a v roce 2019 došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - za Fenerbahce hraje český obránce Novák, čtvrteční utkání vynechá kvůli zranění - se Slavií do Istanbulu kvůli zdravotním problémům neodcestoval hlavní trenér Trpišovský