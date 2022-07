Fotbalisté Slavie v generálce na novou sezonu porazili Puskás 1:0

Wels (Rakousko) - Fotbalisté pražské Slavie v generálce před vstupem do nové sezony porazili maďarský Puskás Akadémia 1:0. O výhře českého vicemistra v závěrečném třetím utkání na herním soustředění v Rakousku rozhodl ve 32. minutě povedenou střelou Moses Usor.

Trenér Slavie Trpišovský nasadil v generálce do základní sestavy tři letní posily Santose, Ewertona a Tiéhiho. Poprvé v přípravě naskočil po zranění reprezentant Provod, naopak scházeli Hromada a stále Masopust. V dresu třetího týmu uplynulé sezony maďarské ligy nastoupili český stoper Stronati či bývalý hráč Pražanů Rumun Baluta, mužstvo vedl někdejší slovenský kouč Liberce Hornyák.

"Nebylo to pro kluky jednoduché, protože bylo vidět, že toho už mají po těch 14 dnech plné zuby. Stejně do toho dali maximum. Vítězství 1:0 je cenné, soupeř ukázal kvalitu. Hodně dobrý pohyb, agresivita. My si na agresivitu musíme zvykat, není to na škodu. Byly ještě další slibné šance a kombinace," řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Pražanů Zdeněk Houštecký.

Slavia měla většinu času více ze hry, gólově se ale prosadila jen jednou. Ve 32. minutě Nigerijec Sor přiťukl krajanovi Usorovi a ten technickou střelou ze strany do horního rohu otevřel skóre. Pražané poté měli další šance, ale pojistku nepřidal ani v závěru střídající Olayinka.

"Z gólu jsem šťastný. Je to už takový můj normální gól," uvedl s úsměvem Usor. "Dal jsem skoro stejnou branku i v minulém zápase proti Rapidu Bukurešť a v tomto utkání se mi to povedlo taky, což mě velmi potěšilo," doplnil dvacetiletý útočník.

Červenobílí na soustředění v Rakousku neprohráli. Na úvod nejprve remizovali s Olympiakosem Pireus 1:1 a poté rozdrtili Rapid Bukurešť 7:1. Do sezony vstoupí 21. července úvodním zápasem 2. předkola Evropské konferenční ligy.

Slavia Praha - Puskás Akadémia 1:0 (1:0)

Branka: 32. Usor.

Sestava Slavie: Mandous - Schranz (59. Douděra), Ousou (59. Kačaraba), Santos (59. Holeš), Oscar (69. D. Jurásek) - Tiéhi (69. Valenta), Provod (59. Ševčík) - Usor (69. Jurečka), Traoré (59. Lingr), Ewerton (69. Olayinka) - Sor (69. Tecl). Trenér: Trpišovský.