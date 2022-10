Fotbalisté Slavie v derby vyzvou Spartu, vedoucí Plzeň hostí Ostravu

Praha - Vrcholem 13. kola první fotbalové ligy bude nedělní pražské derby mezi druhou Slavií a třetí Spartou. O den dříve lídr tabulky a obhájce titulu z Plzně přivítá Ostravu. Západočeši si chtějí spravit chuť po středeční senzační pohárové prohře 2:3 v Hlučíně. V sobotu je na programu i podještědské derby mezi Libercem a Jabloncem.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský označil domácí derby za nejvýznamnější utkání sezony. "Spousta z nás už měla možnost takový zápas hrát a ví, co je to za utkání. Hodně se těšíme," prohlásil kouč. "Víme, jak umíme být doma silní. Věříme, že je to velký bonus pro nás," přidal Trpišovský, jehož svěřenci prohráli tři z posledních čtyř soutěžních derby.

Kouč Sparty Brian Priske se v české lize postaví Slavii poprvé, ale vršovický tým v září 2020 s Midtjyllandem vyřadil ve 4. předkole Ligy mistrů. "Derby je derby. Měl jsem štěstí, že jsem v Dánsku zažil to největší mezi FC Kodaň a Bröndby, což můžete trochu srovnat. Byly to úžasné zápasy se skvělou atmosférou. Očekávám, že to bude intenzivní a parádní pro všechny zúčastněné," řekl dánský trenér.

Letenští v lize neprohráli jedenáctkrát po sobě a v posledních třech kolech zvítězili. Slávisté v této sezoně doma vyhráli všech šest ligových duelů při skóre 28:3. "Soupeř měl výsledkově dobré zápasy, v posledních dal hodně gólů. Ustálila se jim sestava, vracejí se jim někteří hráči. Po delší době to pro ně bude takový těžký zápas ve venkovním prostředí," uvedl Trpišovský.

Plzeňský lídr, který má na Slavii čtyřbodový náskok a utkání k dobru, se touží rychle oklepat z fiaska v MOL Cupu. Viktorii může povzbudit, že v nejvyšší soutěži nepodlehla Ostravě ve 26 zápasech po sobě. V tabulce devátí Slezané pod staronovým koučem Pavlem Hapalem vyhráli oba soutěžní duely.

"Vypadnutí z poháru s třetiligovým týmem za hlavu hodit nejde, protože je to do jisté míry ostuda. Možná je dobře, že hrajeme už po třech dnech. Teď se musíme soustředit na Baník a udělat všechno pro to, abychom získali další tři body," uvedl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Liberec ani Jablonec nemají před vzájemným soubojem dobrou formu. Sedmý Slovan z posledních čtyř kol získal jediný bod, mužstvo trenéra Davida Horejše v lize prohrálo dvakrát za sebou a je dvanácté. "Po posledních zápasech a výsledcích není rozpoložení úplně ideální, ale o to více je motivující," podotkl liberecký kouč Luboš Kozel. "Věřím, že se k nám štěstí zase přikloní a začneme dávat branky. Chceme v derby uspět, hráči by měli mít tu největší motivaci," dodal Horejš.

Poslední Pardubice v domácím azylu v pražském Ďolíčku vyzvou nováčka z Brna, který je v tabulce desátý. Šestá Olomouc v dalším sobotním utkání hostí předposlední Zlín.

V neděli osmé České Budějovice přivítají čtvrtý Hradec Králové. Pátí Bohemians 1905 se představí na půdě jedenácté Mladé Boleslavi. Třinácté Slovácko doma změří síly se čtrnáctými Teplicemi.