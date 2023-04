Fotbalisté Slavie uzavřou základní část ligy doma s Hradcem, Sparta v Liberci

Praha - Základní část první fotbalové ligy uzavře nedělní 30. kolo. Vedoucí tým tabulky Slavia přivítá Hradec Králové. Druhá Sparta, která za pražským rivalem zaostává vinou horšího skóre, se představí v Liberci. Obhájci titulu z Plzně budou hostit Teplice. Všech osm utkání má výkop v 15:00. Rozdělení týmů do nadstavby je z velké části dané, ve hře je jedno místo v elitní skupině o titul a jedno v prostřední skupině o umístění.

Slavia v úterý zvítězila v Ostravě 2:0 a dočkala se první venkovní výhry po pěti zápasech. Pražané budou chtít i proti Hradci potvrdit perfektní domácí bilanci, v Edenu v sezoně vyhráli všech 14 ligových duelů při skóre 53:6. "Votroci" jsou po dvou porážkách za sebou osmí.

"S Hradcem je to vždy boj, zápasy s nimi jsou nepříjemné, fyzicky a mentálně náročné. Ale hrajeme doma a musíme vyhrát. Je to pro nás strašně důležitý zápas. Kdyby byla rovnost bodů i na konci soutěže, rozhoduje to, kdo vyhraje základní část. Takže pro nás je strašně důležité ji vyhrát," řekl slávistický asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Sparta ve středečním šlágru doma díky penaltě ve 14. minutě nastavení udolala Plzeň 2:1 a udržela krok se Slavií. Letenské mužstvo trápí řada absencí. Kvůli žlutým kartám budou chybět kapitán Ladislav Krejčí mladší a bek Jaroslav Zelený, trest za vyloučení nepustí do hry křídelníka Martina Minčeva a poslední zápas kvůli zranění nedokončili útočník Tomáš Čvančara a stoper Asger Sörensen.

"Může se stát, že uděláme třeba pět změn v základu, obavy z toho ale nemám. Všichni, co tu jsou, jsou schopni bojovat za tým a teď to musí ukázat," uvedl sparťanský trenér Brian Priske. "Mým jediným úkolem je soustředit se na zápas v Liberci. Souběžně hraným zápasům se věnovat nebudu, budeme se stoprocentně koncentrovat na sebe. Víme, jaká je teď situace a o co se hraje," dodal dánský kouč.

Sedmý Slovan, který na úvod sezony na Letné nečekaně zvítězil 2:1, má pouze teoretickou šanci poskočit do skupiny o titul. Na šestou Olomouc, s níž má vyrovnané vzájemné zápasy (1:1 a 2:2), ztrácí tři body. Sigma ale před domácím utkáním s jedenáctou Ostravou drží o 10 branek lepší skóre, což je další rozhodující kritérium.

Ze skupiny o udržení se mohou do skupiny o umístění dostat už jen dvanácté České Budějovice na úkor desátého Jablonce, za kterým zaostávají o tři body. Dynamo potřebuje vedle vítězství nad předposledními Pardubicemi i porážku Severočechů na stadionu čtvrtých Bohemians 1905. Baník sice na Jablonec také ztrácí tři body, ale v jeho neprospěch hrají horší vzájemné duely.

Plzeň zaváháním na Letné ztratila reálnou šanci na obhajobu titulu a bude se soustředit na udržení třetí pozice. Západočeši mají na Bohemians jedenáctibodový náskok. Viktoria doma v lize s Teplicemi neprohrála od března 2008. Čtrnáctí "Skláři" mají šestibodový náskok na poslední Zlín.

"Porážka na Spartě nás samozřejmě všechny mrzela a mrzí, ale liga jede dál a čeká nás další zápas. Na Teplice se připravujeme se vší vážností, chceme zakončit základní část výhrou, abychom měli dobrou výchozí pozici do nadstavby," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Poslední Zlín, který ztrácí na patnácté Pardubice tři body, se představí na stadionu deváté Mladé Boleslavi. "Ševci" by rádi navázali na domácí výhru 4:1 nad Bohemians, ale na venkovní vítězství v nejvyšší soutěži čekají od předloňského srpna už 28 duelů. Ve zbylém utkání přivítá páté Slovácko v moravském derby nováčka z Brna, které je v tabulce třinácté.

Na rozdíl od minulé sezony se žluté karty přenášejí i do nadstavbové části. Pokud tedy bude hráč ve 30. kole počtvrté či poosmé v ročníku napomínán, vynechá úvodní zápas v nadstavbě.

Hlasy před zápasy 30. kola první fotbalové ligy

Slavia Praha (v tabulce: 1.) - FC Hradec Králové (8.)

Zdeněk Houštecký (asistent trenéra Slavie): "Pro nás je to s Hradcem vždy těžké, trenéři Koubek a Hejkal vnukli týmu náročný styl. Trenér Koubek tam udělal velkou práci, já ho vždy uznával. Znám se dobře i s Hejkym, byli jsme spoluhráči. Uvidíme, co na nás vymyslí. Na začátku jarní sezony měli hodně zraněných hráčů, ale teď už se dostávají do bývalé formy. S Hradcem je to vždy boj, zápasy s nimi jsou nepříjemné, fyzicky a mentálně náročné. Ale hrajeme doma a musíme vyhrát. Je to pro nás strašně důležitý zápas. Kdyby byla rovnost bodů i na konci soutěže, rozhoduje to, kdo vyhraje základní část. Takže pro nás je strašně důležité ji vyhrát."

Stanislav Hejkal (trenér Hradce Králové): "Chceme na Slavii ukázat nějaké nové hráče, ale samozřejmě chceme k utkání přistoupit velmi zodpovědně. Chceme ho odehrát s co největší důstojností a čelit Slavii. Bude vyprodaný stadion, výborná atmosféra, takže zase nechceme hodit mladé hráče do takové jámy lvové. Promyslíme, jaké budeme mít personální obsazení. Z individualit soupeře vůbec nemohu nikoho vypíchnout. Slavia nemá dvě, ale tři mužstva, která by hrála v první šestce o titul. Nenávidím, když se říká - pojďme si zápas užít. Ne, užít si můžeme někde u bazénu, ale zápas musíme odpracovat."

Slovan Liberec (7.) - Sparta Praha (2.)

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "Všichni jsme šťastní za poslední vítězný zápas s Hradcem, kluci potvrdili dobrou formu. Proti Spartě se budeme snažit natáhnout šňůru zápasů bez porážky a před nadstavbou udržet sedmé místo v tabulce. Máme v paměti výborný výkon z domácího pohárového zápasu proti Spartě a ten budeme chtít zopakovat. Sparta ve středu v napínavé koncovce zvládla důležitý duel s Plzní, na jaře tak ještě neprohrála a v závěru sezony je v boji o obě domácí trofeje. V posledním zápase došlo k několika karetním trestům a nuceným střídáním, uvidíme, s jakou sestavou u nás Sparta nastoupí. Má nicméně kvalitní a široký kádr. Musíme si dát pozor především na útočnou sílu soupeře a nebezpečné standardní situace."

Brian Priske (trenér Sparty): "Může se stát, že uděláme třeba pět změn v základní sestavě, obavy z toho ale nemám. Všichni, co tu jsou, jsou schopni bojovat za tým a teď to musí ukázat. Mým jediným úkolem je soustředit se na zápas v Liberci, což také udělám. Během utkání se tak souběžně hraným zápasům věnovat nebudu. Budeme se stoprocentně koncentrovat na sebe. Víme, jaká je teď situace, víme, o co se hraje."

Viktoria Plzeň (3.) - FK Teplice (14.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Porážka na Spartě nás samozřejmě všechny mrzela a mrzí, ale liga jede dál a čeká nás další zápas. Na Teplice se připravujeme se vší vážností, chceme zakončit základní část výhrou, abychom měli dobrou výchozí pozici do nadstavby. Teplice hrají o záchranu, mají teď dobrou sérii a silný trenérský štáb. Respektujeme jejich současnou sílu, ale doma chceme vyhrát za každou cenu."

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Každý bod je důležitý, díváme se pod sebe, ale hlavně sami na sebe. Do Plzně rozhodně nepojedeme s hlavami dole. Plzeň má obrovskou kvalitu, také má o co hrát. Teď má za sebou těžké utkání na Spartě a před sebou velkou motivaci základní část uzavřít výhrou. My uděláme vše pro to, aby tomu bylo jinak."

Bohemians Praha 1905 (4.) - FK Jablonec (10.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Proti Zlínu bylo všechno špatně, nebyl jsem spokojen s ničím. Nehodlám to akceptovat, ztrácíme tak kredit, který jsme si vybudovali. Pokud hráče svazuje nějaká představa o Evropě, tak o ní přestaňme snít. S takovou by bylo lepší Evropu nehrát, akorát bychom si tam udělali ostudu. Proti Jablonci máme co napravovat."

David Horejš (trenér Jablonce): "Bohužel jsme teď nezvládali domácí zápasy, v kterých jsme třikrát po sobě remizovali. Pořád to ale máme ve svých rukách. Když budeme bodovat, budeme ve střední skupině. Musíme se zmobilizovat tak, abychom zápas na Bohemians zvládli."

1. FC Slovácko (5.) - Zbrojovka Brno (13.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Museli jsme si důkladně rozebrat zejména druhou půli v Pardubicích, v níž jsme upustili od naší poctivé hry, napadaní a bránění. Bylo to jako den a noc oproti úvodu duelu. Pořád hrajeme o čtvrté místo, je to pro nás velká motivace jít z něho do nadstavby. Brno ale hraje o všechno. Kromě Řezníčka, který je vynikající ve hře zády k bráně, mají mladé a rychlé hráče. Nebude to pro nás snadný zápas."

Martin Hašek (trenér Brna): "V zápase s Budějovicemi do toho tým dal všechno, ale získali jsme pouze bod a zůstalo v nás jen zklamání. Nicméně bojovnost a nasazení bylo příkladné a takto musíme bojovat až do konce soutěže. Teď nás čeká Slovácko, které hraje o poháry, má svoji velkou kvalitu. Ale my musíme řešit především naši situaci a zdravotní stav našeho kádru. Někteří hráči už na tom jsou líp, vrací se Hlavica po karetním trestu. Chceme něco uhrát."

Sigma Olomouc (6.) - Baník Ostrava (11.)

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Víme, že na 99 procent máme jistou šestou pozici, čímž jsme splnili první předsezonní cíl. Ale rozhodně to tím pro nás nekončí, s Baníkem jdeme vyhrát. Mohl by to být odrazový můstek. V lize teď není tým, který by o něco nehrál a platí to i pro Baník. Je to tým s vynikající fanouškovskou základnou a pořád s velkými individualitami, mají v kádru skvělé hráče. To, že jim to momentálně nevychází a budou hrát spodní skupinu, neznamená, že nás čeká něco lehkého."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Potřebujeme zvítězit a získat důležité body. Chceme jít do nadstavby v co možná nejlepším výchozí postavení a mít o jeden domácí zápas navíc, takže váhu nedělní utkání má. Olomouc je kombinační a technické mužstvo. Dostala se do šestky, takže už může hrát i klidněji. Ale my se musíme dívat na sebe. Chce to naše zlepšené výkony podpořit ještě větší agresivitou v šestnáctce a v zakončení."

FK Mladá Boleslav (9.) - Trinity Zlín (16.)

Pavel Medynský (asistent trenéra M. Boleslavi): "Určitě chceme základní část zakončit vítězstvím na domácím hřišti, kde jsme v jarní části sezony poztráceli už bodů hodně. Utkání se Zlínem nebude jednoduché, i když je poslední. Ale my chceme, aby tři body zůstaly v Boleslavi."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Musíme se dívat nejen na nejbližší zápas, ale i na celkovou situaci. Prostě chceme uhrát co nejvíce bodů a vytvořit si takovou pozici, aby naše postavení bylo řešitelné, tedy vedlo k záchraně. Vítězství nad Bohemians pro nás bylo velmi důležité a rádi bychom získali i nějaký bod v neděli v Mladé Boleslavi. Bylo by to pro nás obrovské povzbuzení před nadstavbou."

Dynamo České Budějovice (12.) - FK Pardubice (15.)

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Chceme si ze zápasu vzít tři body, abychom měli šanci se dostat do prostřední skupiny. K tomu bude potřeba zopakovat výkony z posledních dvou utkání a myslím, že pak by to mělo vyjít. Jsme dobře připraveni, pro nás je zápas lepší než jít na trénink."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Nedopustím, abychom po poslední výhře zase lítali ve vzdušných zámcích, to určitě ne. Chtěl bych jít zápas od zápasu s pokorou a uvidíme, na co to bude stačit. Teď nás čekají České Budějovice, které kvalitu jednoznačně mají. Věřím, že budeme dobře nastavení. Nechceme skončit poslední."