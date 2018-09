Praha - Fotbalisté Slavie udolali v utkání 9. ligového kola Bohemians 1905 1:0. Vršovické derby rozhodl v Edenu v 37. minutě Jaromír Zmrhal, který navázal na vítěznou trefu ze čtvrtečního duelu Evropské ligy s Bordeaux. Červenobílí vyhráli v lize počtvrté za sebou a vrátili se zpět do čela tabulky. "Klokani" nad Slavií v nejvyšší soutěži už osmkrát nezvítězili a po druhé porážce po sobě jsou sedmí.

"Hrozně si toho vítězství ceníme, je to vydřené vítězství, které jsme v náročném programu neskutečně odválčili. Bohemka nám nedala nic zadarmo, měla výborný pohyb. Hrozně nám pomohlo, že jsme hráli doma. Lidi nás neskutečně hnali i v momentech, kdy se nám některé věci nepodařily," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Ten udělal oproti čtvrtečnímu vítěznému utkání s Bordeaux v Evropské lize dvě změny v sestavě, když místo Bořila s Traorém nasadil Zeleného s Balutou. Kouč Bohemians Martin Hašek starší se musel obejít bez Hilála či Vaníčka. Oba celky na lavičce náhradníků přivítaly uzdravené marody - na hostující střídačce začal Mašek a na domácí Mešanovič.

Slavii se v úvodu příliš nedařilo a ve 14. minutě mohli udeřit Bohemians. Martin Hašek mladší napřáhl z dálky a domácí brankář Kolář jen sledoval, jak míč trefil břevno. V 25. minutě červenobílí přišli o dalšího útočníka - Tecl si v souboji poranil koleno a vystřídal ho Matoušek, který dosud odehrál za Slavii jen 16 minut.

"Prvních 25 minut jsme začali trochu vlažněji, nedostali jsme se do úvodního tlaku. Okolo 13. minuty měla jít Bohemka do vedení, v té době hrála dobře. Kdyby střela Haška skončila gólem, bylo by to složité," uznal Trpišovský.

Červenobílí se v druhé části první půle zvedli a po půlhodině začali výrazně hrozit. V 35. minutě nejprve Stochovu střelu vyrazil Valeš a následně Matoušek ve velké šanci pálil nad. Domácí pokračovali v tlaku a brankář Bohemians v krátkém sledu vytěsnil Zmrhalovu i Stochovu ránu.

Drtivá slávistická tříminutovka nakonec vedoucí gól přece jen přinesla. Souček posunul na Zmrhala a ten z levé strany křížnou přízemní střelou propálil Valeše. Reprezentační záložník navázal na čtvrteční trefu s Bordeaux, kterou rozhodl o výhře 1:0. Slavia mohla ještě do pauzy zvýšit, ale Součkovu hlavičku v nastavení vyrazil hostující brankář.

"Při gólu jsem se snažil mířit na zadní tyč. Už jsem měl jednu střelu, která se mi moc nepovedla, trefil jsem to doprostředka. U té druhé jsem se snažil trochu víc zamířit. Gólman se podle mě přesouval na přední tyč, takže nestihl zareagovat," uvedl Zmrhal.

"První poločas jsme měli pod kontrolou až na ten úsek, kdy jsme se dostali pod několikaminutový tlak. V závěru toho úseku jsme inkasovali. Jinak jsme byli i nebezpeční, nastřelili jsme břevno a měli dva nadějné brejky," řekl Martin Hašek starší.

Po přestávce postupoval do úniku Reiter, ale domácí Zelený se stihl vrátit a vypíchl míč. "Klokani" se začali osmělovat a v 66. minutě byli blízko vyrovnání. Střelu Filipa Haška vyrazil Kolář jen do strany k Vodhánělovi, jehož tečovaný pokus skončil těsně mimo.

V 78. minutě zahrozili i slávisté, Kúdelovu střelu na bližší tyč však vyrazil Valeš. Přestože domácím po zápase s Bordeaux ubývaly síly, tři body už udrželi i v závěrečném průtrži mračen.

"Myslím, že jsme byli Slavii, která je v tuto chvíli nejsilnějším týmem v Česku, velmi důstojným soupeřem. Zanechali jsme tu dobrý dojem, snažili jsme se hrát dopředu, co nejvíc po zemi. Ani v závěru se k nám štěstí nepřiklonilo. Zmokli jsme a jedeme domů jako zmoklé slepice, naštěstí to nemáme daleko," dodal Martin Hašek starší.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Prvních 25 minut jsme začali trochu vlažněji, nedostali jsme se do úvodního tlaku. Okolo 13. minuty měla jít Bohemka do vedení, v té době hrála dobře. Kdyby střela Haška skončila gólem, bylo by to složité. Zbytek poločasu jsme odehráli velice dobře, v jedné pasáži jsme měli drtivý tlak, kdy jsme se dostali do provozní teploty a z toho rezultoval gól. Výkon v druhém poločase nebyl vůbec dobrý. Poznamenaly to dvě věci - nedotáhli jsme hodně slibných situací dopředu a hrálo se strašně nahoru dolů. V tom měla Bohemka navrch, měla čerstvé hráče a čtyři extrémně rychlé hráče nahoře. Někteří naši hráči dohrávali na morál, až jsem je litoval. Bylo vidět, že nemůžou běhat a stadion je k tomu dohnal. Bylo to drama až do konce, i když Bohemka kromě jedné střely moc šancí neměla. Hrozně si toho vítězství ceníme, je to vydřené vítězství, které jsme v náročném programu neskutečně odválčili. Bohemka nám nedala nic zadarmo, hlavně ve druhém poločase nás celoplošně napadala. Měla výborný pohyb. Hrozně nám pomohlo, že jsme hráli doma. Lidi nás neskutečně hnali i v momentech, kdy se nám některé věci nepodařily. Standa Tecl pojede s kolenem na magnetickou rezonanci, doufáme, že to nebude nic vážného."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): Vzhledem k našemu aktuálnímu stavu kádru a zdravotnímu stavu jsme vsadili dnes na to, že jsme postavili sestavu na maximálně rychlých hráčích. Myslím, že jsme byli velmi důstojným soupeřem Slavii, která je v této chvíli nejsilnějším mužstvem v Česku a má formu. První poločas jsme měli pod kontrolou až na ten úsek, kdy jsme se dostali pod několikaminutový tlak. V závěru toho úseku jsme inkasovali. Jinak jsme byli i nebezpeční, nastřelili jsme břevno a měli dva nadějné brejky. Druhý poločas už jsme měli herní dominanci, Slavii jsme přehrávali. Bylo vidět, že máme trochu více sil. Věděli jsme, že Slavia má v nohách těžký zápas. Byla jen otázka, jestli se nám povede, nebo nepovede, vstřelit gól. Je pravda, že jsme si nevypracovali velké množství šancí, jedna ale byla velká. Pár pološancí jsme nedotáhli do konce. Přesto myslím, že jsme tu zanechali dobrý dojem, snažili jsme se hrát dopředu, co nejvíc po zemi. Ani v závěru se k nám štěstí nepřiklonilo. Zmokli jsme a jedeme domů jako zmoklé slepice, naštěstí to nemáme daleko."

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 37. Zmrhal. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Ratajová - K. Hrubeš (video). ŽK: Zelený, Frydrych - Krch. Diváci: 15.272.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený - Souček - Stoch (87. Frydrych), Baluta (68. Traoré), Hušbauer, Zmrhal - Tecl (25. Matoušek). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Krch, Schumacher (85. Šmíd) - Reiter, F. Hašek, Martin Hašek ml., Vodháněl (76. Bartek) - Nečas, Záviška. Trenér: Martin Hašek st.

Zbývající program:

Pondělí:

18:00 FK Jablonec - Viktoria Plzeň.

Tabulka:

1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Sparta 9 7 2 0 19:5 23 3. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Mladá Boleslav 9 4 1 4 22:20 13 7. Bohemians Praha 1905 9 3 2 4 10:12 11 8. Příbram 9 3 2 4 14:18 11 9. Jablonec 8 3 1 4 11:10 10 10. Liberec 9 2 4 3 9:12 10 11. Karviná 9 3 0 6 14:19 9 12. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 13. Slovácko 9 3 0 6 11:20 9 14. Opava 9 2 1 6 9:18 7 15. Olomouc 9 2 0 7 9:18 6 16. Dukla 9 1 0 8 6:20 3