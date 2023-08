Fotbalisté Slavie se ve 3. předkole EL utkají s Dniprem

Praha - Fotbalisté Slavie se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s Dniprem. Ukrajinský tým vypadl ve 2. předkole Ligy mistrů s Panathinaikosem Atény a přešel do kvalifikace nižší soutěže. Řeckému favoritovi dnes stačila v domácí odvetě k postupu remíza 2:2, neboť před týdnem v úvodním utkání nad Dniprem v jeho azylu v Košicích zvítězil 3:1.

Pražané vstoupí do kvalifikace Evropské ligy domácím zápasem s Dniprem 10. srpna. Odvetu odehrají o týden později v Košicích, kde ukrajinský vicemistr hraje kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému vyšlo přání vyhnout se Panathinaikosu, přes který červenobílí s námahou přešli vloni ve 3. předkole Evropské konferenční ligy.

Dnipro vstupovalo do odvety ve velmi nevýhodné pozici, několik jeho hráčů navíc před zápasem postihla zřejmě otrava jídlem. Řecký vicemistr už po 15 minutách vedl, když se po velké chybě brankáře prosadil lobem slovinský kanonýr Šporar.

Hned za devět minut ale srovnal suverénně nejlepší střelec ukrajinské ligy Dovbyk a v 54. minutě pak hosté dokonce po rohovém kopu otočili stav. Naděje na případné prodloužení ale sebral Dnipru Šporar, jenž v 70. minutě napálil míč pod břevno a skóroval podruhé v utkání. Za pět minut navíc dostal červenou kartu hostující Tančyk.

Klub Dnipro-1 bylo založen teprve v roce 2015. V uplynulé sezoně skončil v ukrajinské lize druhý za suverénem Šachtarem Doněck a ve svém středu měl nejlepšího střelce soutěže Dovbyka, jenž v minulém ročníku zaznamenal 24 branek. Na české kluby dosud Dnipro v soutěžích UEFA nenarazilo.

Slavia potřebuje v této sezoně k jistotě účasti ve skupině pohárů vyřadit aspoň jednoho soupeře. Pokud český vicemistr ve 3. předkole proti Dnipru uspěje, zahraje si nejméně hlavní fázi Evropské konferenční ligy. Na cestě do skupiny silnější Evropské ligy musejí Pražané přejít přes dva soupeře.

"Ukrajinský fotbal šel v poslední době hrozně nahoru, vidíme to i na reprezentacích. S Dynamem Kyjev jsme v minulosti hráli. Dnipro je nepříjemný soupeř, nechali za sebou Dynamo Kyjev, stíhali Šachtar Doněck," řekl Trpišovský v nedávném vydání Totálního podcastu.

"V poslední době máme brány do Evropy přes hodně těžké soupeře. Na druhou stranu si myslím a doufám, že tým je dál než vloni v létě. Zase to bude boj do poslední minuty," prohlásil slávistický trenér.

Slovanu Bratislava po venkovní výhře 1:0 stačila k postupu přes bosenský Mostar v domácí odvetě remíza 2:2. Slovenský šampion si pro podzim zajistil minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. Slovan vedl už od páté minuty, kde se po rohu prosadil rybičkou Čavrič.

Pojistku přidal po změně stran autor vítězného gólu z úvodního utkání Zuberu, bosenský šampion pak v poslední dvacetiminutovce i s přispěním brankových konstrukcí srovnal, ale prodloužení si už nevynutil. Český záložník domácích Zmrhal zůstal na rozdíl od prvního duelu jen na lavičce.

Překvapivě už ve 2. předkole vypadl Ludogorec Razgrad. Bulharský mistr po domácí remíze 1:1 s Olimpijí Lublaň v odvetě ve Slovinsku brzy vedl 1:0, ale domácí rychle srovnali a v druhé minutě nastavení po vyloučení hostujícího Sona otočili stav. Ludogorec měl ještě poté jedinečnou šanci poslat utkání do prodloužení, ale autor úvodního gólu Despodov v 11. minutě nastavení nechal z penalty vyniknout soupeřova brankáře.

Aris Limassol ve dvojzápase s Borisovem nezvykle jedenáctkrát skóroval. Po domácím vítězství 6:2 přestřílel BATE i v odvetě 5:3 a s přehledem postoupil do 3. předkola. Běloruský šampion vzhledem k ruské válce na Ukrajině odehrál domácí odvetu v maďarském azylu.

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Nemistrovská část:

Panathinaikos Atény - Dnipro 2:2 (1:1), první zápas 3:1, postoupil Panathianikos.

Mistrovská část:

Olimpija Lublaň - Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1), první zápas 1:1, postoupila Olimpija, BATE Borisov - Aris Limassol 3:5 (1:3), první zápas 2:6, postoupil Aris, Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar 2:2 (1:0), první zápas: 1:0, postoupil Slovan.

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Valmiera (Lot.) - Tre Penne (San Mar.) 7:0 (4:0), první zápas 3:0, postoupila Valmiera; Balzan (Malta) - Neman Grodno (Běl.) 0:0, první zápas 0:2, postoupilo Grodno; Zimbru Kišiněv - Fenerbahce Istanbul 0:4, první zápas 0:5, postoupilo Fenerbahce; Hesperange (Luc.) - The New Saints (Wal.) 3:2 (1:1), první zápas 1:1, postoupil Hesperange, Partizani Tirana - Escaldes (And.) 4:1 (2:0), první zápas: 1:0, postoupili Partizani.