Fotbalisté Slavie se v případě postupu přes Dnipro utkají o EL s Luhanskem

Nyon (Švýcarsko) - Pokud fotbalisté Slavie ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí Dnipro, v závěrečném play off o účast ve skupině se utkají s dalším ukrajinským týmem Luhanskem. Další pražský celek Sparta v případě vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů od Kodaně narazí v play off na horšího z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. První zápasy se odehrají 24. srpna, odvety o týden později. Slavia by začala doma, Sparta venku.

Zatímco sparťané mají jako jediní z českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu minimálně skupiny Evropské konferenční ligy, Slavia potřebuje zdolat aspoň jednoho soupeře. Pokud by červenobílí ve 3. předkole Evropské ligy proti Dnipru neuspěli, přešli by do závěrečného play off Konferenční ligy.

Los 4. předkola Evropské ligy proti sobě nezvykle mohl postavit i dva týmy z jedné země, proto Slavia může dvakrát za sebou narazit na ukrajinského soupeře. Český vicemistr mohl dostat šest protivníků, z nichž papírově nejtěžší byl Ajax Amsterodam. Nizozemskému velkoklubu se ale Pražané vyhnuli.

Luhansk v minulé sezoně ukrajinský ligy skončil na třetím místě o tři body za prvním soupeřem Slavie v letošní kvalifikaci Dniprem. Oba celky za sebou překvapivě nechaly Dynamo Kyjev. Luhansk vstoupí do Evropské ligy až v závěrečném předkole, v posledním vystoupení v pohárech vloni v létě vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy s rumunským týmem Universitatea Craiova.

V předminulém ročníku Konferenční ligy si Zorja zahrála skupinu a skončila v ní třetí, předtím byla také třikrát v hlavní fázi Evropské ligy, ale nikdy nepostoupila dál. Vzhledem k ruské válce na Ukrajině hraje Luhansk domácí pohárové zápasy mimo vlast, vloni v předkole měl azyl v polském Lublinu. Slavia nastoupí k odvetě na neutrální půdě už proti Dnipru, které se představí v Košicích.

České kluby v soutěžích UEFA dosud se Zorjou nehrály. Luhansk nezastihl úvod sezony v příliš dobré formě, v prvních dvou kolech ukrajinské ligy nepotvrdil roli mírného favorita a v obou zápasech odešel poražen.

Los 4. předkola fotbalové Evropské ligy (první utkání 24. srpna, odvety 31. srpna): Slavia Praha/Dnipro - Luhansk, AEK Atény/Dinamo Záhřeb - FC Kodaň/Sparta Praha, Olympiakos Pireus/Genk - Čukarički (Srb.), Saint-Gilloise (Belg.) - Lugano, Astana/Ludogorec Razgrad - Ajax Amsterodam, Žalgiris Vilnius/Häcken - Aberdeen, LASK Linec - Zrinjski Mostar/Breidablik, Klaksvík (Faer. ostr.)/Molde - Šeriff Tiraspol/BATE Borisov, Olimpija Lublaň/Galatasaray Istanbul - Karabach/HJK Helsinky, Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Raków Čenstochová/Aris Limassol.