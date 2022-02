Fotbalisté Slavie se v osmifinále EKL utkají s Lincem

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie Praha se v osmifinále Evropské konferenční ligy utkají s Lincem, v jehož kádru figuruje i český obránce Filip Twardzik. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Český šampion začne dvojzápas s aktuálně osmým týmem rakouské ligy 10. března doma, odveta je na programu o týden později na soupeřově hřišti.

Slavia ve čtvrtek po domácím vítězství 3:2 vyřadila Fenerbahce Istanbul a zůstala posledním českým zástupcem v této sezoně evropských pohárů. Sparta prohrála v Bělehradě s Partizanem a ze soutěže vypadla. Červenobílí vloni stejně jako v roce 2019 došli do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich maximem je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96.

Slávisté pro osmifinále chtěli atraktivního soupeře, nejlépe AS Řím. Přání jim nevyšlo, na druhou stranu dostali jednoho z papírově přijatelnějších protivníků. Pražané budou favoritem a mají reálnou šanci, aby postoupili, což může být klíčové v boji o první patnáctku žebříčku národních koeficientů UEFA. Patnácté místo jako poslední zaručuje účast pěti mužstev v pohárech.

Zápasy s LASK budou mimořádné pro dánského záložníka Slavie Madse Emila Madsena, který právě z Lince vloni v létě do Edenu přestoupil. "Jsem šťastný. Přál jsem si LASK, pro mě je to ten nejlepší možný soupeř, kterého jsme mohli dostat," řekl v nahrávce pro média Madsen.

"Z těch týmů, které tam byly, jsme si přáli AS Řím. Ale zase pokud to nevyšlo, LASK byla druhá varianta. Je to soupeř, o kterém i díky Emilovi dost víme. Je to blízko, dojezdová vzdálenost, takže jsme spokojeni," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Linec se v roce 2017 vrátil do rakouské nejvyšší soutěže a v sezoně 2018/19 skončil v domácí lize na druhém místě za suverénem Salcburkem. V minulých dvou ročnících obsadil shodně čtvrtou příčku. Aktuálně mu patří až osmá pozice mezi 12 účastníky nejvyšší soutěže.

Bývalý mládežnický reprezentant Twardzik přestoupil do Lince letos v lednu z Trnavy. Devětadvacetiletý obránce nechybí na soupisce pro Evropskou konferenční ligu.

LASK vzhledem k výstavbě nového stadionu hraje domácí zápasy mimo Linec, v pohárech má azyl v Klagenfurtu. I proto momentálně oficiálně nemá v názvu jméno města. V této pohárové sezoně vyhrál skupinu Evropské konferenční ligy s pěti výhrami a jednou remízou před Maccabi Tel Aviv, Helsinkami a Alaškertem a na rozdíl do Slavie nemusel hrát úvodní kolo vyřazovací fáze.

Maximem Lince na evropské scéně je osmifinále Evropské ligy ze sezony 2019/20. S českým klubem se LASK v pohárech utkal jen jednou, v sezoně 1985/86 v Poháru UEFA vyřadil Ostravu po vítězstvích 2:0 a 1:0. Český celek naposledy narazil na rakouského soupeře v létě, kdy Sparta v kvalifikaci Ligy mistrů přešla přes Rapid Vídeň.

Los osmifinále fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 10. března, odvety 17. března): Slavia Praha - LASK Linec, Marseille - Basilej, Leicester - Rennes, PAOK Soluň - Gent, Arnhem - AS Řím, PSV Eidhoven - FC Kodaň, Bodö/Glimt - Alkmaar, Partizan Bělehrad - Feyenoord Rotterdam.