Fotbalisté Slavie se v lize představí v Brně, Plzeň v Českých Budějovicích

Praha - Osmi duely 5. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Obhájce titulu Plzeň, Slavia a Slovácko nastoupí k zápasům poté, co se jim v týdnu povedlo v evropských pohárech projít do skupiny. Červenobílí budou hájit vedení v neúplné tabulce v neděli večer na hřišti nováčka soutěže Brna, které je jedním ze tří dosud neporažených celků v ligové sezoně. Plzeň se představí v Českých Budějovicích a Slovácko přivítá Liberec. Druhý tým tabulky Sparta v pražském derby bude hostit Bohemians 1905.

Slavia ve čtvrtek udolala Čenstochovou 2:0 po prodloužení a vydřela postup do skupiny Evropské konferenční ligy. V lize Vršovičtí po porážce v úvodním kole třikrát za sebou zvítězili a sérii chtějí natáhnout i v Brně, s nímž v nejvyšší soutěži sedmkrát po sobě neprohráli, ale v posledních dvou duelech jen remizovali. Zbrojovka po návratu mezi elitu ve třech zápasech získala sedm bodů, v minulém týdnu měla odložené utkání v Plzni kvůli účasti Viktorie v play off Ligy mistrů.

"S Rakówem to byla velká bitva, postup do skupiny jsme si museli opravdu zasloužit. Jak nás to nakopne, to uvidíme v neděli v Brně. Vrátíme se do reality. Určitě nás to nakopne v tom, že jsme si ověřili, jakou má tým energii. Musíme v tom pokračovat," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň v ligové sezoně ještě neprohrála a má k dobru odložené utkání s Brnem. Západočeši v úterý po vítězství 2:1 nad Karabachem postoupili do skupiny Ligy mistrů a drží úctyhodnou sérii 31 soutěžních zápasů bez porážky. S Dynamem neprohráli už 21 ligových duelů po sobě.

"Budějovice hrají doma vždy dobře, jsou tam nepříjemným soupeřem. Pro nás nic snadného i s ohledem na to, že jsme postoupili do skupiny Ligy mistrů. Všichni cítíme euforii. Ale jednoznačně musíme přepnout zpět na ligu, protože chceme být v tomhle ročníku úspěšní i v domácí soutěži," řekl asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Třetím dosud neporaženým týmem ligové sezony je Slovácko, které čtvrtečním vítězstvím 1:0 na půdě AIK Stockholm potvrdilo premiérový postup do Evropské konferenční ligy. Tým z Uherského Hradiště v neděli přivítá Liberec. Slovan po dvou kolech vedl tabulku, ale z posledních dvou zápasů získal jen bod.

"Máme za sebou úspěšnou kvalifikaci o Evropu, ale i náročné cestování. Takže to bude o tom, jak zregenerujeme a jakou zvolíme sestavu. Každopádně musíme jít do utkání s plnou koncentrací. Chceme evropský úspěch potvrdit i v neděli v domácí lize," řekl kouč Slovácka Martin Svědík, jehož svěřenci v lize Liberec třikrát po sobě porazili a neinkasovali.

Sparta po prohře v úvodním kole s Libercem stejně jako Slavia třikrát po sobě zvítězila a je v neúplné tabulce o skóre druhá. Bohemians v pondělní dohrávce podlehli Hradci Králové a utrpěli první porážku v sezoně. "Klokani" vyhráli jediný z posledních 29 ligových zápasů s Letenskými.

"Čekáme těžký zápas, Bohemians jsou pražský rival. Zasluhují náš respekt za to, jak ligu zahájili. Když ale soupeři přijedou na Letnou, musíme jim připravit peklo. Tak to bude i v sobotu," prohlásil asistent trenéra Sparty Thomas Nörgaard.

Zatímco tři týmy v ligové sezoně ještě neprohrály, stejný počet mužstev čeká na vítězství. Poslední celek tabulky Zlín se o premiérový tříbodový zisk v ročníku pokusí v Teplicích, Jablonec proti Ostravě a Mladá Boleslav proti Pardubicím v jejich domácím azylu v pražském Ďolíčku.

Ve zbylém víkendovém utkání nastoupí Hradec Králové v azylu v Mladé Boleslavi proti Olomouci. Netradičně hned pět zápasů se tentokrát odehraje v sobotu a zbývající tři duely pak v neděli.