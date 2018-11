Praha - Fotbalisté Slavie nastoupí ve čtvrtek doma proti Kodani k čtvrtému z šesti zápasů základní skupiny Evropské ligy. Pokud Pražané dokážou zopakovat venkovní výhru 1:0 z úvodního vzájemného duelu před dvěma týdny, výrazně se přiblíží k vysněnému postupu do jarní fáze. Lídrovi dánské ligy by dvě kola před koncem skupiny odskočili už na rozdíl pěti bodů.

"Je to velmi důležitý zápas, potřebujeme uspět. Pokud se to povede, budeme pak v úžasné pozici do dalších zápasů. Bude to ale těžký zápas, myslím, že hodně podobný jako u nich v Kodani," řekl novinářům slávistický záložník Tomáš Souček.

Lídr české ligy na úvod skupiny porazil Bordeaux 1:0, pak stejným poměrem prohrál v Petrohradu a minule si připsal výhru v Kodani. Na postupovém druhém místě ztrácejí slávisté bod na Petrohrad a mají dvoubodový náskok před Kodaní. Poslední Bordeaux je bez bodu.

"Po polovině skupiny máme šest bodů a to jsme hráli dvakrát venku. Myslím, že to je slušný počin. Jsme na půli cesty, strašně teď bude záviset na odvetě s Kodaní. Ty dvojzápasy a čtvrté kolo obecně vždy hodně rozhodnou," prohlásil trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slávisté, kteří v neděli zachránili v pražské derby na Spartě remízu 2:2, věří, že se vrátí k předchozím lepším výkonům. Doma však v pohárech poslední roky nezáří a v Edenu vyhráli jen dva ze sedmi zápasů ve skupině Evropské ligy.

Kodani se naopak venku v pohárech daří. V pěti utkáních na hřištích soupeřů v této sezoně Evropské ligy neprohrála a zaznamenala tam i svou jedinou výhru ve skupině (v Bordeaux 2:1). Lídr dánské ligy, kterému i v odvetě se Slavií bude chybět kvůli dlouhodobému zranění bývalý obránce červenobílých Michael Lüftner, tak boj o postup nevzdává.

"Samozřejmě Slavia je spolu se Zenitem ve výhodné pozici a my jsme z hlediska postupu ve velmi složité situaci. Čeká nás teď hodně těžký zápas na Slavii, která je favoritem na postup. Na druhou stranu mít čtyři body po třech zápasech ve skupině není špatné, uvidíme, co se stane ve zbylých třech utkáních," uvedl kouč Kodaně Stale Solbakken.

Slávisté stále zápolí s rozsáhlou marodkou, na kterou do konce sezony přibyl se zraněním kolena útočník Stanislav Tecl. Z derby si odnesli zdravotní problémy obránci Vladimír Coufal s Ondřejem Kúdelou a záložník Josef Hušbauer a nad jejich startem visí otazník.

Zápas v Edenu začne ve čtvrtek v 21:00.

Statistické údaje před utkáním Evropské ligy Slavia Praha - FC Kodaň: -------- Výkop: čtvrtek 8. listopadu, 21:00 (ČT sport). Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare - Munukka, Antamo (všichni Fin.). Bilance: ČR (Československo) - Dánsko 33 17-9-7 57:25 1962/63 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:0, 0:5, 1966/67 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:2, 0:4, 1979/80 UEFA: Brno - Esbjerg 6:0, 1:1, 1983/84 UEFA: Ostrava - 1903 Kodaň 5:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Sparta Praha - Lyngby 0:0, 2:1, 1991/92 PVP: Odense - Ostrava 0:2, 1:2, 1995/96 PVP: Hradec Králové - FC Kodaň 5:0, 2:2, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Silkeborg 0:1, 2:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - AB Kodaň 3:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Bröndby Kodaň - Žižkov 1:0, 1:0, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Odense 0:0, 0:0, na pen. 4:3, 2009/10 EL: FC Kodaň - Sparta Praha 1:0, 3:0, 2011/12 LM: FC Kodaň - Plzeň 1:3, 1:2, 2015/16 EL: Jablonec - FC Kodaň 0:1, 3:2, 2016/17 EL: Sönderjyske - Sparta Praha 0:0, 2:3, 2017/18 EL: Zlín - FC Kodaň 1:1, 0:3, 2018/19 EL: FC Kodaň - Slavia Praha 0:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 113 43-29-41 141:129 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 155 56-41-58 178:185 Kodaň v Evropě: LM/PMEZ 78 33-16-29 106:94 EL/UEFA 97 36-27-34 128:110 PVP 12 6-3-3 25:13 Celkem 187 75-46-66 259:217 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bořil, Deli, Ngadeu, Zelený - Souček - Stoch, Baluta, Traoré, Zmrhal - Olayinka. Kodaň: Andersen - Ankersen, Papagiannopulos, Bjelland, Bengtsson - Skov, Zeca, Greguš, Falk Jensen - Sotiriu, N'Doye. Absence: Tecl, Hromada, Pokorný (všichni zranění), Coufal, Hušbauer, Kúdela, Škoda (všichni nejistý start) - Lüftner, Fischer (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Papagiannopulos, Sotiriu (oba 2 ŽK).

Zajímavosti: - Slavia v úvodním vzájemném utkání před 14 dny vyhrála v Kodani 1:0 - všechny 3 zápasy Slavie ve skupině skončily výsledkem 1:0 (výhry 1:0 nad Bordeaux a v Kodani a prohra 0:1 v Petrohradu) - Kodaň má 4 body za remízu 1:1 s Petrohradem a výhru 2:1 v Bordeaux - Kodaň ve 13 utkáních s českými soupeři 4x zvítězila, 6x prohrála a 3x remizovala - Kodaň vloni ve skupině Evropské ligy hrála se Zlínem 1:1 venku a 3:0 doma - Kodaň v roce 2015 vypadla ve 3. předkole Evropské ligy s Jabloncem po výhře 1:0 venku a porážce 2:3 doma - Kodaň do hlavní fáze Evropské ligy musela projít přes 4 předkola, porážka se Slavií pro ni byla první prohrou v 11 zápasech této sezony pohárů - Slavia hraje skupinu Evropské ligy podruhé za sebou, vloni po prohře 0:1 s Astanou v závěrečném utkání nepostoupila - Slavia v generálce remizovala 2:2 na Spartě, Kodaň vyhrála městské derby na půdě Bröndby 1:0 - jde o souboj lídrů svých domácích soutěží - Slavia vyhrála jen 2 ze 7 domácích zápasů ve skupině Evropské ligy - Slavia dala za posledních 9 domácích zápasů v pohárech jen 4 góly - Slavia 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrála - Kodaň v 5 venkovních zápasech této sezony Evropské ligy neprohrála (4 výhry, remíza) - Kodaň už 5 soutěžních zápasů pravidelně střídá vítězství a porážku - obránce Kodaně Michael Lüftner vloni zamířil do Dánska ze Slavie, proti bývalému klubu si však kvůli zranění kolena nezahraje - slovenský záložník Kodaně Ján Greguš hrával českou ligu za Ostravu a Jablonec Tabulka skupiny: 1. Petrohrad 3 2 1 0 4:2 7 2. Slavia Praha 3 2 0 1 2:1 6 3. FC Kodaň 3 1 1 1 3:3 4 4. Bordeaux 3 0 0 3 2:5 0